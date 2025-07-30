Об использовании иностранных мессенджеров при взаимодействии с потребителями владельцами сайтов

Компания владеет сайтом, на котором размещен интернет-магазин. В связи с публикацией разъяснений Минцифры (Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.06.2025 № П12-11425-ОГ «О рассмотрении обращения»), вправе ли наша компания осуществлять коммуникацию с покупателями через иностранные мессенджеры?

С 01.06.2025 действие ограничений на использование иностранных мессенджеров распространяется на Организацию как на владельца агрегатора информации о товарах – интернет-магазина.

Запрещено использование Телеграм и других иностранных мессенджеров, в том числе в формате каналов или чат-ботов, в случае если оно позволяет Организации совершать прямое взаимодействие с покупателями физическими или юридическими лицами.

Если такое взаимодействие невозможно, а осуществляется только информирование без возможности обратной связи, в том числе в формате реакций (лайков, смайликов) и/или комментариев, то Организация вправе использовать каналы или чат-боты в Телеграм или других иностранных мессенджерах.

Обращаем ваше внимание, что в случае нарушения требования о запрете использования иностранных мессенджеров Организация может быть привлечена к административной ответственности в виде штрафа:

- на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.;

- на юридических лиц – от 100 000 до 700 000 руб.

Обоснование

С 1 июня 2025 года вступили в силу положения пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу которых запрещается использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информирования граждан РФ:

1) государственным органам и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям, Центральному банку РФ, органам государственных внебюджетных фондов;

2) государственным компаниям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, публично-правовым компаниям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%;

3) кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» виды деятельности, субъектам национальной платежной системы;

4) операторам связи;

5) владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах);

6) владельцам сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на территории РФ;

7) владельцам сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях купли-продажи, мены и (или) передачи в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и (или) подбора необходимых работников за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно размещать объявления на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ о купле-продаже, мене и (или) передаче в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнении работ, об оказании услуг, о поиске подходящей работы и (или) подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированные в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям и доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее - владелец сервиса размещения объявлений).

Согласно Закону о защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее – владелец агрегатора) – организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 настоящего Закона и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Таким образом, в общем случае действие ограничений на использование иностранных мессенджеров распространяется на Организацию как на владельца агрегатора информации о товарах – интернет-магазина.

В Письме Минцифры РФ от 10.06.2025 № П12-11425-ОГ в отношении применения анализируемых норм были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: Согласно п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 1 апреля 2025 г. N 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан РФ установлен, в том числе, для владельцев сайтов/ веб-страниц /информационных систем/ программного обеспечения, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более полумиллиона российских интернет-пользователей. Прошу пояснить, каким образом следует толковать указанную норму в отношении владельцев русскоязычных сайтов: - запрет на использование зарубежных мессенджеров распространяется на владельцев любых русскоязычных сайтов, где есть реклама, рассчитанная на российских потребителей, если ежедневная аудитория сайта составляет более полумиллиона российских интернет-пользователей; - либо же указанный запрет распространяется исключительно на те русскоязычные сайты (с аналогичной рекламой и полумиллионной аудиторией из РФ), которые предназначены, используются пользователями сайта для создания своих персональных страниц и распространения информации посредством таких персональных страниц? Ответ: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрело Ваше обращение, направленное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций письмом от 23.05.2025 N 03-258685, зарегистрированное 26.05.2025 N В-11447, и сообщает следующее. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 1 апреля 2025 г. N 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещается использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для информирования граждан Российской Федерации: 1) государственным органам и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям, Центральному банку Российской Федерации, органам государственных внебюджетных фондов; 2) государственным компаниям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, публично-правовым компаниям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов; 3) кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности, субъектам национальной платежной системы; 4) операторам связи; 5) владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах); 6) владельцам сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации; 7) владельцам сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях купли-продажи, мены и (или) передачи в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и (или) подбора необходимых работников за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно размещать объявления на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации о купле-продаже, мене и (или) передаче в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнении работ, об оказании услуг, о поиске подходящей работы и (или) подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированные в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления их пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям и доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации. В соответствии с указанной нормой для указанных субъектов устанавливается запрет на использование сервисов обмена мгновенными сообщениями, принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам, в целях взаимодействия с гражданами посредством направления электронных сообщений при осуществлении своих должностных полномочий. Учитывая изложенное, запрещается любое прямое взаимодействие с гражданами и юридическими лицами с использованием указанных сервисов обмена мгновенными сообщениями, в том числе по инициативе граждан и юридических лиц. При этом, например, допускается ведение Telegram-каналов, в целях размещения общедоступной информации, без возможности прямого взаимодействия с гражданами и юридическими лицами посредством направления ответов на комментарии или реакции. Одновременно отмечаем, что под информированием в рамках вышеуказанной нормы следует понимать направление электронных сообщений, адресованных конкретному физическому или юридическому лицу».

Какие-либо иные разъяснения контролирующих органов в настоящее время отсутствуют.

Как следует из разъяснений Минцифры РФ организации вправе использовать Телеграм каналы в том случае, если они не позволяют осуществлять прямое взаимодействие с покупателями (физическими или юридическими лицами) в том числе путем оставления комментариев и/или реакций.

В связи с изложенным, по нашему мнению, при наличии в канале иностранного мессенджера возможности ставить реакции и комментировать, его использование является нарушением законодательства. Считаем, что в случае отключения указанных функций Организация будет вправе использовать канал иностранного мессенджера для взаимодействия с покупателями.

Обращаем ваше внимание, что в случае нарушения требования о запрете использования иностранных мессенджеров Организация может быть привлечена к административной ответственности по статье 13.11.2 КоАП РФ:

Незаконное использование в случаях, предусмотренных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями сети «Интернет» общедоступной информации в сети «Интернет» либо подключение к этим информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин иных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до семисот тысяч рублей.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 10 июля 2025 года