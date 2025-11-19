Об отзыве инкассового поручения лизингодателем

Обоснование

На основании пункта 1 статьи 874 ГК РФ при расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

В силу пункта 2 статьи 874 ГК РФ порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями.

Правила осуществления перевода денежных средств регулируются Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П (далее – Положение № 762-П).

Согласно пункту 7.1. Положения № 762-П инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных договором, и при расчетах по распоряжениям взыскателей средств.

Из пункта 7.3. Положения № 762-П следует, что применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять распоряжение к банковскому счету плательщика, предусмотренного федеральными законами или договором, заключенным между плательщиком и банком плательщика. В случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к банковскому счету плательщика предусмотрено федеральными законами, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при предоставлении плательщиком и (или) получателем средств в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре.

Из приведенных положений следует, что инкассовые поручения могут применяться в силу закона при расчетах по распоряжению взыскателей средств.

При этом получатель средств должен подтвердить свое право на предъявление инкассовых поручений, представив в банк документы, содержащие сведения о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона № 164-ФЗ[1] в случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа их списание со счета лизингополучателя осуществляется, за исключением случая, установленного пунктом 4 статьи 9.1 настоящего Федерального закона, в бесспорном порядке путем направления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Бесспорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на обращение в суд.

Таким образом, действующим законодательством дано право лизингодателю на списание лизинговых платежей в бесспорном порядке с расчетного счета лизингополучателя в следующем случае:

лизинговые платежи более двух раз подряд не оплачены лизингополучателем;

срок платежа этих лизинговых платежей уже наступил;

денежные средства списываются в пределах просроченных сумм.

При этом лизингополучатель не лишен права для обращения в суд в случае такого списания.

Каких-либо иных положений действующая норма не содержит. Отсутствуют разъяснения относительно того, как действовать в случае, если после предъявления лизингодателем инкассового поручения и до его исполнения банком лизингополучатель оплатил сумму долга.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2016 № 09АП-47939/2016-ГК по делу № А40-67184/2016 в случае, когда лизингодателем были выставлены инкассовые поручения после расторжения договора лизинга, были сделаны следующие выводы:

«Согласно ст. 13 указанного Федерального закона у лизингодателя имеется право на бесспорное списание денежных средств в случае нарушения лизингополучателем сроков погашения лизинговых платежей, т.е. в случае наличия задолженности по уплате лизинговых платежей в период действия договора лизинга. При этом указанная норма не устанавливает права лизингодателя предъявлять инкассовые поручения после удовлетворения своих имущественных требований по договору лизинга».

По нашему мнению, с учетом того, что право на безакцептное списание возникает у лизингодателя только в отношении и в пределах просроченных сумм, а после оплаты двух платежей лизингополучателем останется просроченным только один лизинговый платеж, можно сделать вывод о том, что право на безакцепное списание лизинговых платежей лизингодатель утрачивает.

Следовательно, Организации целесообразно отозвать инкассовое поручение. В противном случае существует риск того, что лизингополучатель может обратиться в суд в связи с незаконным списанием лизинговых платежей на основании инкассового поручения, которые были уплачены до его исполнения.

