О праве организации выбрать налоговый орган для постановки на учет единственного обособленного подразделения

Может ли Организация сделать выбор налогового органа для постановки на учет обособленного подразделения?

Описание ситуации.

Наша Организация (место нахождения - г. Москва) открыла обособленное подразделение (ОП) в Москве на территории, подведомственной другому налоговому органу. Обособленное подразделение является первым и единственным.

Вопрос.

Если Организация и ОП располагаются в городе Москве, но на территориях, подведомственных разным налоговым органам, можем ли мы на основании п. 4 ст. 83 НК РФ выбрать налоговый орган для постановки на учет ОП - тот, в котором Организация состоит на учёте по месту своего нахождения?

Является ли верной позиция налогового органа, в котором Организация состоит на учёте, заключающееся в том, что выбор мы можем сделать только в том случае, если у нас уже имеется открытое ОП. Тогда 2-е ОП мы сможем поставить по месту учета 1-го ОП. А выбрать место учета для первого ОП мы не можем. ИФНС не приняла к исполнению наше Уведомление о выборе налогового органа (Форма 1-6-Учет) для постановки на учет ОП, где мы указали ИФНС, в которой зарегистрирована Организация.

Мнение консультантов.

Позиция налогового органа, согласно которой Организация может сделать выбор налогового органа для постановки на учет обособленного подразделения только в том случае, если у него уже имеется открытое обособленное подразделение, и тогда второе обособленное подразделение может быть поставлено на налоговый учет по месту учета первого, соответствует нормам НК РФ.

В приведенной ситуации для обособленного подразделения Организация не вправе определять иное место постановки на налоговый учет (нормы абзаца 10 пункта 4 статьи 83 НК РФ не применяются), в том числе, как налоговый орган по месту постановки на учёт самой Организации. Данное обособленное подразделение подлежит постановке на налоговый учет по месту его нахождения, указанному Организацией в сообщении в налоговый орган при его открытии.

Обоснование мнения консультантов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 11 НК РФ для целей настоящего Кодекса и иных актов законодательства о налогах и сборах:

- организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, международные компании (далее - российские организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации (далее - иностранные организации);

- обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца;

- место нахождения обособленного подразделения российской организации - место осуществления этой организацией деятельности через свое обособленное подразделение.

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. Организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения (пункт 1 статьи 83 НК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 83 НК РФ постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения организации, месту нахождения ее филиала, представительства, а также индивидуального предпринимателя по месту его жительства осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 4 статьи 83 НК РФ предусмотрено, что:

- постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения ее обособленных подразделений (за исключением филиала, представительства) осуществляется налоговыми органами на основании сообщений, представляемых (направляемых) этой организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Кодекса (абзац 1);

- с случае, если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой организацией самостоятельно. Сведения о выборе налогового органа организация указывает в уведомлении, представляемом (направляемом) российской организацией в налоговый орган по месту ее нахождения, иностранной организацией - в выбранный ею налоговый орган (абзац 10).

В случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет решение на основе представленных ими данных принимается налоговым органом (пункт 9 статьи 83 НК РФ).

В соответствии с пунктами 2, 5 статьи 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. Место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и в ЕГРЮЛ, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в ЕГРЮЛ.

В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (пункт 3 статьи 54 ГК РФ, подпункт «в» пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ).

На основании положений пункта 3 статьи 83 НК РФ постановка российской организации на учет в налоговом органе, независимо от наличия/отсутствия у этой организации обособленного подразделения, осуществляется по месту ее нахождения с учетом адреса, указанного в ЕГРЮЛ.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 23 НК РФ налогоплательщики - организации обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации, обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях:

в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;

в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.

Сообщение подается в налоговый орган по месту нахождения организации по форме № С-09-3-1 «Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях». При этом при сообщении сведений о создании обособленного подразделения обязательно указание адреса места нахождения обособленного подразделения.

Исходя из определения термина «обособленное подразделение организации», используемого в целях НК РФ, местом нахождения обособленного подразделения организации является место осуществления этой организацией деятельности, которое определяется адресом, отличным от адреса указанной организации.

В Письме ФНС России от 07.03.2018г. № ГД-4-14/4534 отмечается:

«Поскольку постановка на учет организации по месту нахождения обособленных подразделений осуществляется на основании поданного организацией сообщения по форме N С-09-3-1 "Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях", утвержденной приказом ФНС России от 09.06.2012 N ММВ-7-6/362@, без приложения каких-либо документов, организация вправе самостоятельно определять адреса и количество создаваемых обособленных подразделений».

Общий порядок постановки на налоговый учет обособленного подразделения российской организации определен абзацем 1 пункта 4 статьи 83 НК РФ, согласно которому такое обособленное подразделение подлежит постановке на учет по месту своего нахождения, указанному организацией в сообщении, направленном в налоговый орган при создании этого обособленного подразделения.

Одновременно абзацем 10 пункта 4 статьи 83 НК РФ для организаций, имеющих на территории Москвы несколько обособленных подразделений, установлен специальный порядок постановки таких обособленных подразделений на налоговый учет – организация вправе самостоятельно осуществить постановку на учет всех обособленных подразделений по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений.

Таким образом, установленный абзацем 10 пункта 4 статьи 83 НК РФ специальный порядок может применяться только для случаев функционирования в организации нескольких обособленных подразделений.

Как отмечено в тексте вопроса, Организацией открыто в Москве одно обособленное подразделение. В этом случае такое обособленное подразделение подлежит постановке на налоговый учет по месту его нахождения, указанному Организацией в сообщении в налоговый орган при его открытии. Для такого обособленного подразделения Организация не вправе определять иное место постановки на налоговый учет (нормы абзаца 10 пункта 4 статьи 83 НК РФ не применяются), в том числе, как налоговый орган по месту постановки на учёт самой Организации.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Документы и литература.

1. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.I) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, (ч.II) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, (ч. III) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, (ч. IV) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ;

2. НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.I) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ и (ч.II) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;

3. Закон № 129-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

4. Приказ № ЕД-7-14/632@ – Приказ ФНС России от 04.09.2020г. № ЕД-7-14/632@ «Об утверждении форм и форматов документов, предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения этих форм, признании утратившими силу отдельных положений и приложений к приказам Федеральной налоговой службы».