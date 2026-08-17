О льготном тарифе по страховым взносам для субъектов МСП

С 01.01.2026 пониженный тариф 15% для выплат сверх 1,5 МРОТ могут применять только субъекты МСП с основным кодом ОКВЭД из Перечня Правительства.

С 01.01.2026 пониженный тариф 15% для выплат сверх 1,5 МРОТ могут применять только субъекты МСП с основным кодом ОКВЭД из Перечня Правительства.

В указанный перечень Правительства включен ОКВЭД 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе».

В настоящее время основным видом деятельности Организации указан ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» (входит в группу 68.3). Организация применяет УСН, является субъектом МСП и включено в реестр.

Организация оказывает услуги управляющим компаниям по договорам оказания услуг. В перечень услуг выходит:

- диспетчеризация,

- эксплуатационные услуги,

- юридический и бухгалтерские,

- обслуживание компьютерного парка.

Стоимость каждой услуги отдельно не выделена.

В назначении платежа указывается «За услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию».

В актах выполненных работ указано «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию».

Доля доходов таким образом по основному ОКВЭД 68.32 составляет более 70%.

Фактически наибольший объем приходится на услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению Управляющих компаний.

1. Вправе ли Организация с учетом изложенных обстоятельств применять льготный тариф по страховым взносам?

2. Доход для целей определения тарифа определяется кассовыми методом или методом начисления (по ОФР)?

3. При утрате права на пониженный тариф, с какого момента необходимо пересчитать страховые взносы - с начала года, с начала квартала, с начала месяца?

Ответ:

Поскольку в рассматриваемом случае наибольший объем приходится на услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению Управляющих компаний, считаем, что в сложившейся ситуации у Организации отсутствует право на применение пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 статьи 427 НК РФ.

Формально, в актах выполненных работ указано «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию», что относится к коду 68.32, поименованному в Перечне Правительства. Вместе с тем, на наш взгляд, поскольку в договорах указан, в частности, перечень услуг (юридические и бухгалтерские услуги), не относящихся к подклассу 68.32, и такие услуги не поименованы в Перечне Правительства, то в случае применения Организацией пониженного тарифа страховых взносов, контролирующие органы могут запросить подробную детализацию доли тех или иных услуг для установления правомерности применения льготных тарифов.

Применительно к рассматриваемому случаю рекомендуем рассмотреть возможность разделения услуг по определённым направлениям в Актах выполненных работ и просчитать долю дохода от полученных вознаграждений по услугам круглосуточной удаленной диспетчерской службы и услугам по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых помещений.

В том случае, если доля таких доходов будет составлять не менее 70% от всех доходов, то Организация, включенная в реестр МСП, с основным видом деятельности по коду ОКВЭД 68.32 в 2026г. будет вправе применить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Доходы для целей определения льготного тарифа страховых взносов для Организации на УСН определяются по правилам главы 26.2 НК РФ (кассовым методом).

Если плательщик взносов не соответствует установленным критериям, он не вправе применять пониженный тариф страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям, то есть с начала календарного года.

При этом, по разъяснениям ФНС РФ, если плательщик соответствует условиям определенным пунктом 13.3 статьи 427 НК РФ, но исключен из реестра МСП, то лишение права на применение пониженного тарифа происходит с 1-го числа месяца, в котором плательщик исключен из реестра МСП.

Обоснование:

Объектом обложения страховыми взносами по ОПС, ОМС, ВНиМ для организации признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, производимые, в частности, по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ, подпункт 1.1 пункта 1 статьи 420 НК РФ).

С 01.01.2026г. Законом № 425-ФЗ[1] в статью 427 НК РФ внесены изменения в части применения пониженных тарифов страховых взносов. Дополнительные изменения также внесены Законом № 104-ФЗ[2].

Так, согласно пункту 2.4. статьи 427 НК РФ для плательщиков, указанных в подпунктах 10 и 17 пункта 1 настоящей статьи[3] (за исключением плательщиков, указанных в пункте 13.2 настоящей статьи), применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

В силу пункта 13.3 статьи 427 НК РФ для плательщиков, указанных в подпункте 17 пункта 1 настоящей статьи (за исключением плательщиков, указанных в пунктах 13.1 и 13.2 настоящей статьи), основным видом экономической деятельности которых является один из видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, условиями применения единого пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей статьи, являются:

соответствующий вид экономической деятельности указан в качестве основного вида экономической деятельности в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (абзац 2);

по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25, 26.1 или 26.2 настоящего Кодекса, не менее 70 процентов составляют доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в перечне, утверждаемом Правительством Российской Федерации (абзац 3)[4].

В случае несоответствия плательщика условиям, установленным настоящим пунктом, такой плательщик лишается права на применение единого пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей статьи, с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям (абзац 4).

В свою очередь, расчетным периодом признается календарный год (пункт 1 статьи 423 НК РФ).

Иными словами, для применения единого пониженного тарифа страховых взносов Организации необходимо одновременно соответствовать следующим условиям:

- соответствующий вид экономической деятельности должен быть указан в качестве основного в ЕГРЮЛ;

- доля доходов от осуществления видов экономической деятельности, указанных в перечне, утверждаемом Правительством Российской Федерации, должна составлять не менее 70%.

Перечень видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для целей применения единого пониженного тарифа страховых взносов утвержден Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р утвержден (далее по тексту – Перечень Правительства).

Таким образом, для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), основным видом экономической деятельности которых является один из видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по Перечню Правительства, с 01.01.2026 установлен единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, и при выполнении определенных условий предусмотренных пунктом 13.3 статьи 427 НК РФ.

Такой вывод может быть подтвержден Письмом Минфина РФ от 16.02.2026 № 03-15-05/11312:

«Вопрос: О применении единого пониженного тарифа страховых взносов субъектом МСП с основным видом деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Ответ: В указанный Перечень N 4125-р видов экономической деятельности включен подкласс по коду ОКВЭД 2 - 68.3 "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", содержащий подгруппу по коду ОКВЭД 2 - 68.32.2 "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе".

Таким образом, организация - субъект МСП, у которой в качестве основного вида экономической деятельности в ЕГРЮЛ указан вид экономической деятельности "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе" (код ОКВЭД 2 - 68.32.2), при выполнении условия о доле доходов (не менее 70%) от вышеупомянутого основного вида экономической деятельности в сумме всех доходов по итогам отчетных (расчетного) периодов 2026 года вправе применять в 2026 году единый пониженный тариф страховых взносов, установленный пунктом 2.4 статьи 427 Кодекса».

При этом обращаем внимание также на Письмо ФНС РФ от 27.04.2026 № БС-36-11/3382@ «О внесении изменений в пункты 13.2 и 13.3 статьи 427 НК РФ, а также в контрольные соотношения показателей формы расчета по страховым взносам»:

«В целях получения права на применение пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - субъекты МСП):

- исключено условие о необходимой доле доходов от основного вида экономической деятельности (не менее 70%) за год, предшествующий году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу субъектами МСП, осуществляющими деятельность в обрабатывающем производстве (абзац третий пункта 13.2 статьи 427 Кодекса);

- установлена возможность суммирования доходов от осуществления основного вида экономической деятельности и дополнительных видов экономической деятельности, указанных в соответствующих перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации, при расчете необходимой доли доходов (не менее 70%) для применения пониженных тарифов страховых взносов субъектами МСП (абзац третий пункта 13.2 и абзац третий пункта 13.3 статьи 427 Кодекса)».

Таким образом, после внесения изменений в абзац 3 пункта 13.3 статьи 427 НК РФ Законом № 104-ФЗ, который распространяет свое действия на правоотношения с 01.01.2026г., если дополнительный вид ОКВЭД также указан в Перечнях, утвержденных Правительством РФ, то при расчете доли доходов (не менее 70%) доход от такого дополнительного вида ОКВЭД может суммироваться с основным кодом ОКВЭД.

Как следует из текста вопроса, в рассматриваемом случае основным видом деятельности Общества (на УСН) указан код ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» (входит в группу 68.3). Общество является малым предприятием, включено в реестр 10.01.2025г.

При этом, в договорах на оказание услуг с другими организациями - Управляющими компаниями указан перечень услуг (диспетчеризация, эксплуатационные услуги, юридический и бухгалтерские, а также обслуживание компьютерного парка) с единой стоимостью, без выделения стоимости каждой услуги по отдельности. Наибольший объем при этом приходится на услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению Управляющих компаний.

Как справедливо отмечено в тексте вопроса, в Перечень Правительства действительно включен код ОКВЭД 68.3[5] «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе», включающий в себя, в частности, подкласс[6]:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Эта группировка включает: - деятельность учреждений по сбору арендной платы Эта группировка не включает: - деятельность в области права, см. 69.10; - деятельность служб коммунальной поддержки (сочетание услуг, таких как уборка, содержание и проведение мелких ремонтных работ, вывоз мусора, охрана помещений и обеспечение безопасности), см. 81.10; - управление объектами, такими как военные базы, тюрьмы и прочие объекты (кроме компьютерного управления объектами), см. 81.10 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества Эта группировка включает: - деятельность по технической инвентаризации жилого фонда; - деятельность по технической инвентаризации нежилого фонда

В Письме ФНС РФ от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@ (ред. от 28.05.2026) «О применении пониженного тарифа страховых взносов субъектами МСП» разъяснено, что виды экономической деятельности, указанные в Перечне Правительства, определены на уровне класса (подкласса) иерархического метода классификации и последовательного метода кодирования, предусмотренного ОКВЭД 2.

Соответственно, все входящие в определенный класс (подкласс) подклассы, группы, подгруппы и виды осуществления деятельности по ОКВЭД 2 также относятся к Перечню.

Таким образом, подкласс 68.32 включает в себя, в частности, «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (68.32.2.) и не включает в себя «Деятельность в области права».

Кроме того, согласно ОК 029-2014 для такого вида деятельности как «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» предусмотрен код ОКВЭД 69.2. При этом, в Перечне Правительства данный код не упомянут.

Как было отмечено ранее, и исходя из разъяснений Минфина РФ и ФНС РФ полагаем, что для применения пониженных тарифов страховых взносов Организации как субъекту МСП необходимо, чтобы не менее 70% составляли доходы по коду ОКВЭД 68.3 (подкласс 68.32) или по дополнительным кодам ОКВЭД, если они также поименованы в Перечне Правительства.

Однако, на наш взгляд, в перечисленном по тексту вопроса перечне оказанных услуг только часть услуг могут относиться к подклассу 68.32.2. «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»:

· Услуги круглосуточной удаленной диспетчерской службы

· Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых помещений.

Поскольку в рассматриваемом случае наибольший объем приходится на услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению Управляющих компаний, считаем, что в сложившейся ситуации у Организации отсутствует право на применение пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 статьи 427 НК РФ.

Формально, в актах выполненных работ указано «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию», что относится к коду 68.32, поименованному в Перечне Правительства. Вместе с тем, на наш взгляд, поскольку в договорах указан, в частности, перечень услуг (юридические и бухгалтерские услуги), не относящиеся к подклассу 68.32 и такие услуги не поименованы в Перечне Правительства, то в случае применения Организацией пониженного тарифа страховых взносов, контролирующие органы могут запросить подробную детализацию доли тех или иных услуг для установления правомерности применения льготных тарифов.

Применительно к рассматриваемому случаю рекомендуем рассмотреть возможность разделения услуг по определённым направлениям в Актах выполненных работ и просчитать долю дохода от полученных вознаграждений по услугам круглосуточной удаленной диспетчерской службы и услугам по эксплуатации и техническому обслуживанию нежилых помещений.

В том случае, если доля таких доходов будет составлять не менее 70% от всех доходов организации, то Организация, включенная в реестр МСП, с основным видом деятельности по коду ОКВЭД 68.32 в 2026г. будет вправе применить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Доход для целей определения тарифа определяется кассовыми методом или методом начисления (по ОФР)?

Как было отмечено ранее, Субъекты МСП имеют право на применение пониженного тарифа страховых взносов, если по итогам отчетного (расчетного) периода доля доходов от основного вида деятельности в сумме всех доходов, определяемых по правилам глав 23, 25 или 26.2 НК РФ, составляет не менее 70%.

Указание на то, что право на применение пониженного тарифа определяется по итогам отчетного (расчетного периода), свидетельствует о том, что доходы определяются в текущем периоде и по правилам главы 26.2 НК РФ (поскольку Организация на УСН).

Согласно пункту 1 статьи 346.15 НК РФ, доходы при УСН определяются в порядке, установленном статьей 248 НК РФ, то есть также учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы.

По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 346.17 НК РФ, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках, и (или) на счет цифрового рубля, и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

Таким образом, доходы для целей определения льготного тарифа страховых взносов для Организации на УСН определяются по правилам главы 26.2 НК РФ (кассовым методом).

При утрате права на пониженный тариф, с какого момента необходимо пересчитать страховые взносы - с начала года, с начала квартала, с начала месяца?

Как было отмечено ранее, в силу абзаца 4 пункта 13.3. статьи 427 НК РФ, если плательщик взносов не соответствует установленным критериям, он не вправе применять пониженный тариф страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям, то есть с начала календарного года.

При этом, по разъяснениям ФНС РФ, если плательщик соответствует условиям определенным пунктом 13.3 статьи 427 НК РФ, но исключен из реестра МСП, то лишение права на применение пониженного тарифа происходит с 1-го числа месяца, в котором плательщик исключен из реестра МСП.

Письмо ФНС РФ от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@ «О применении пониженного тарифа страховых взносов субъектами МСП» (в редакции в новой редакции Письма ФНС РФ от 28.05.2026 № БС-36-11/4527@):

«В случае несоответствия плательщика указанным условиям такой плательщик лишается права на применение пониженного тарифа страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям.

Вместе с тем в случае соответствия плательщика условиям, определенным пунктом 13.3 статьи 427 Кодекса, но исключения его из реестра МСП, такой плательщик лишается права на применение пониженного тарифа страховых взносов, установленного пунктом 2.4 статьи 427 Кодекса, с 1-го числа месяца, в котором плательщик исключен из реестра МСП.

Если плательщик страховых взносов, признаваемый субъектом МСП, изменит в текущем году основной вид экономической деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вид деятельности, который указан в Перечне, то он будет вправе применять пониженный тариф страховых взносов, предусмотренный пунктом 2.4 статьи 427 Кодекса, с 1-го числа месяца, в котором изменен основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП при соблюдении вышеупомянутого условия о доле доходов от осуществления этого основного вида экономической деятельности по итогам отчетных (расчетного) периодов текущего года.

В случае, если плательщик страховых взносов, признаваемый субъектом МСП, соответствующий условиям, установленным пунктом 13.3 статьи 427 Кодекса, изменит в текущем году основной вид экономической деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вид деятельности, не поименованный в Перечне, то такой плательщик утратит право на применение пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 статьи 427 Кодекса, с начала расчетного периода, в котором изменен основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов и плательщиков страховых взносов».

Только собственные авторские материалы в MAX-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 июля 2026 года

[1] Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»

[2] Федеральный закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии со статьей 4 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации https://pravo.gov.ru - 25.04.2026), за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

[3] 17) для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и соответствующих условиям, установленным пунктами 13.1, 13.2 и 13.3 настоящей статьи, в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

[4] Следует отметить, что абзац 3 пункта 13.3 статьи. 427 НК РФ был изменен в новой редакции Законом № 104-ФЗ от 25.04.2026г., однако распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026г.

[5] Это укрупненный код, а право на пониженные взносы имеют налогоплательщики с любым кодом, входящим в этот укрупненный код.

[6] «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (далее по тексту - ОК 029-2014).