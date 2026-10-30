О порядке отражения бонусов, выплачиваемых покупателю, в бухгалтерском учете поставщика с 2027 года

Обоснование:

Приказом Минфина РФ от 16.05.2025 № 56н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы» (далее – ФСБУ 9/2025), который применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год.

В соответствии с пунктом 3 ФСБУ 9/2025 доходами экономического субъекта признается увеличение экономических выгод в результате поступления (увеличения стоимости) активов и (или) погашения (уменьшения величины) обязательств, приводящее к увеличению капитала этого экономического субъекта, не связанному с вкладами (взносами) учредителей (участников, акционеров, собственников имущества) экономического субъекта.

В силу пункта 5 ФСБУ 9/2025 доходы экономического субъекта подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток) этого субъекта.

Пунктом 6 ФСБУ 9/2025 определено, что доходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), подразделяются на:

а) выручку;

б) доходы, отличные от выручки.

Из пункта 10 ФСБУ 9/2025 следует, что для целей бухгалтерского учета доходы от продажи продукции признаются выручкой.

Пунктом 12 ФСБУ 9/2025 установлено, что выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

а) экономический субъект имеет право на получение выручки, вытекающее из договора (контракта), заключенного с покупателем, заказчиком, иным лицом (далее совместно - контрагент) в рамках обычной деятельности экономического субъекта, или подтвержденное иным образом (далее - договор). Договор имеет коммерческое содержание, то есть ожидается, что его исполнение приведет к изменению распределения рисков, связанных с исполнением договора, денежных потоков сторон договора в будущем. В договоре определены права сторон в отношении продукции, передаваемой экономическим субъектом по договору, и условия ее оплаты;

б) к контрагенту перешел контроль над продукцией, переданной экономическим субъектом, то есть контрагент может определять способ использования переданной ему продукции, получать экономические выгоды от нее, ограничивать права других лиц определять способ использования продукции и получать экономические выгоды от нее;

в) имеется уверенность в том, что в результате передачи продукции экономическим субъектом контрагенту произойдет увеличение экономических выгод экономического субъекта. Такая уверенность имеется в случае, когда экономический субъект получил в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) величина выручки может быть определена;

д) величина расходов, которые произведены или будут произведены в связи с исполнением обязанности передать продукцию контрагенту, может быть определена.

Если, исходя из условий договора, в случаях, указанных в настоящем пункте, период исполнения обязанности передать продукцию контрагенту не превышает 12 месяцев, экономический субъект может считать, что такая обязанность подлежит исполнению в момент передачи контроля над продукцией контрагенту (пункт 19 ФСБУ 9/2025).

Таким образом, с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год доходы формируются по правилам, установленным ФСБУ 9/2025.

ФСБУ 9/2025 предусмотрено, что доходы, которые включаются в чистую прибыль (убыток), подразделяются на выручку и отличные от выручки.

При этом выручкой признаются доходы от продажи продукции.

Для случая продажи товара выручка признается в момент передачи контроля на него, т.е. в момент перехода права собственности на товар.

В соответствии с пунктом 26 ФСБУ 9/2025 при признании в бухгалтерском учете выручка оценивается в денежном выражении в сумме, исчисленной исходя из цены договора либо исходя из цены, устанавливаемой исходя из условий договора, в части, относящейся к исполненной обязанности передать продукцию контрагенту.

В силу пункта 27 ФСБУ 9/2025 величина выручки определяется с учетом всех скидок независимо от формы их предоставления при одновременном соблюдении следующих условий:

а) сумма скидки может быть определена;

б) контрагент имеет право на получение скидки либо существует вероятность возникновения такого права у контрагента. Наличие права на получение скидки и вероятность возникновения такого права у контрагента определяется экономическим субъектом на основании условий договора и (или) условий, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно контрагент получает право на скидку при исполнении экономическим субъектом аналогичных обязанностей передать продукцию контрагентам.

Согласно пункту 28 ФСБУ 9/2025, если сумма скидки не может быть определена исходя из условий договора, то экономический субъект может определить ее одним из следующих способов:

а) путем расчета средневзвешенного значения на основании набора значений скидок, которые обычно получают контрагенты в сравнимых обстоятельствах при исполнении экономическим субъектом аналогичных обязанностей передать продукцию контрагентам, как среднего из произведений каждого значения на его вероятность;

б) путем выбора единственного наиболее вероятного значения суммы скидки из набора ее возможных значений, вытекающих из условий договора.

При выборе способа определения суммы скидки экономический субъект должен исходить из условий договора и (или) условий, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно контрагент получает право на скидку при исполнении экономическим субъектом аналогичных обязанностей передать продукцию контрагенту.

Выбранный экономическим субъектом способ определения суммы скидки по договору должен последовательно применяться при исполнении этого договора.

Из приведенных положений ФСБУ 9/2025 следует, что выручка признается с учетом скидок, предусмотренных условиями договора, независимо от формы их представления, если сумма скидки может быть определена, а контрагент имеет право на ее получение или существует вероятность возникновения такого права.

При этом если сумма скидки не может быть определена исходя из условий договора, то организации целесообразно ее определить следующими способами:

- определить средневзвешенное значение на основании набора значений скидок;

- определить единственное наиболее вероятное значение скидки.

В Информационном сообщении Минфина РФ «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии» от 11.09.2025 № ИС-учет-59 были даны следующие разъяснения:

«Уточнен порядок учета скидок в выручке

Величина выручки определяется с учетом всех скидок независимо от формы их предоставления. Аналогичный подход применим к уступкам, вычетам, премиям, льготам, предоставленным организацией контрагентам. Однако скидки учитываются в величине выручки при одновременном соблюдении следующих условий (ранее - условия устанавливались лишь в отношении договоров строительного подряда):

а) сумма скидки может быть определена (ранее - сумма отклонений, претензий и поощрительных платежей по договору строительного подряда может быть достоверно определена);

б) контрагент имеет право на получение скидки либо существует вероятность возникновения такого права у контрагента на основании условий договора и (или) условий, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно контрагент получает право на скидку при исполнении организацией аналогичных обязанностей передать продукцию (ранее - если существует уверенность, что суммы отклонений, претензий и поощрительных платежей будут признаны заказчиками или иными лицами, указанными в договоре строительного подряда). В данном случае существование вероятности возникновения права у контрагента означает, по существу, уверенность в получении скидки.

…

Конкретный способ расчета суммы скидки организация устанавливает самостоятельно для каждого договора, предусматривающего предоставление скидки. Основным фактором выбора такого способа являются условия договора и (или) условия, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно контрагент получает право на скидку при исполнении организацией аналогичных обязанностей передать продукцию. Избранный способ должен применяться последовательно на протяжении всего времени исполнения договора (ранее - подобные требования не устанавливались)».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что порядок отражения выручки с учетом скидки распространяется на любые формы скидок, в том числе в форме выплаты премии покупателю.

Кроме того, конкретный порядок определения скидки должен быть установлен Организацией для каждого договора в отдельности.

Аргументом в пользу того, что выручка определяется с учетом скидки, предоставленной в форме премии, не изменяющей цену товара, является следующее.

В соответствии с пунктом 47 МСФО (IFRS) 15[1] организация должна анализировать условия договора и свою обычную деловую практику при определении цены сделки. Цена сделки - это сумма возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, исключая суммы, полученные от имени третьих сторон (например, некоторые налоги с продаж). Возмещение, обещанное по договору с покупателем, может включать в себя фиксированные суммы, переменные суммы либо и те, и другие.

В силу пункта 48 МСФО (IFRS) 15 характер, распределение во времени и сумма возмещения, обещанного покупателем, влияет на оценку цены сделки. Определяя цену сделки, организация должна принимать во внимание влияние всех перечисленных ниже факторов:

(a) переменное возмещение (см. пункты 50 - 55 и 59);

(b) ограничение оценок переменного возмещения (см. пункты 56 - 58);

(c) наличие значительного компонента финансирования в договоре (см. пункты 60 - 65);

(d) неденежное возмещение (см. пункты 66 - 69); и

(e) возмещение, подлежащее уплате покупателю (см. пункты 70 - 72).

Согласно пункту 70 МСФО (IFRS) 15 возмещение, подлежащее уплате покупателю, включает в себя суммы денежных средств, которые организация выплачивает или ожидает выплатить покупателю (или другим сторонам, которые приобретают товары или услуги организации у покупателя). Возмещение, подлежащее уплате покупателю, также включает в себя кредит или другие статьи (например, купон или ваучер), которые могут быть зачтены против сумм, причитающихся организации (или другим сторонам, которые приобретают товары или услуги у покупателя). Организация должна учитывать возмещение, подлежащее уплате покупателю, как уменьшение цены сделки и, следовательно, выручки, за исключением случаев, когда выплата в пользу покупателя осуществляется в обмен на отличимые товар или услугу (как описано в пунктах 26 - 30), которые покупатель передает организации. Если возмещение, подлежащее уплате покупателю, включает в себя переменную сумму, организация должна оценить цену сделки (в том числе провести анализ того, не является ли оценка переменного возмещения ограниченной) в соответствии с пунктами 50 - 58.

На основании пункта 72 МСФО (IFRS) 15 соответственно, если возмещение, подлежащее уплате покупателю, учитывается как уменьшение цены сделки, организация должна признавать уменьшение выручки, когда (или по мере того, как) происходит более позднее из двух событий, приведенных ниже:

(a) организация признает выручку в отношении передачи соответствующих товаров или услуг покупателю; и

(b) организация выплачивает или обещает выплатить возмещение (даже если выплата обусловлена будущим событием). Такое обещание может подразумеваться обычной деловой практикой организации.

Таким образом, положениями МСФО (IFRS) 15 также предусмотрено определение суммы выручки с учетом причитающегося к уплате в адрес покупателя бонуса, премии.

В рассматриваемом нами случае Организация осуществляет продажу товаров на основании договоров, условиями которых предусмотрена выплата бонусов в случае приобретения покупателем определенного объема товаров. Размер бонуса определен в процентах от объема приобретенного товара. При этом чем больше объем приобретенного товара, тем выше процент бонуса.

В этом случае, по нашему мнению, начиная с отчетности 2027 года у Организации возникнет обязанность формировать выручку с учетом причитающегося к выплате покупателю бонуса. При этом размер бонуса на момент продажи товара Организация однозначно определить не сможет, поскольку заранее не известны объемы товара, которые будут приобретены покупателем в будущем.

Считаем, что в этом случае Организация, руководствуясь положениями пункта 28 ФСБУ 9/2025, должна применить один из методов оценки процента бонуса, который будет выплачен в будущем:

- путем расчета средневзвешенного процента бонуса на основании возможных значений процентов, предусмотренных договором;

- путем выбора единственного процента бонуса, который с наибольшей вероятностью может получить покупатель.

При выборе способа оценки суммы бонуса, на наш взгляд, Организации необходимо руководствоваться принципом наиболее достоверной оценки применяемого метода.

Так, например, если из года в год покупатель выкупает приблизительно один и тот же объем товара, то на основании таких данных можно сделать вывод о наиболее вероятном проценте бонуса, который покупатель сможет получить в будущем году. В том случае если из года в год объемы выкупаемого товара отличаются, то Организация сможет определить средневзвешенный процент бонуса, рассчитав вероятность приобретения товаров определенного объема для каждого вида бонуса.