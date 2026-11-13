Бухгалтерский и налоговый учет работ по адаптации и модификации программной платформы

Ответ:

Программы для ЭВМ являются объектом интеллектуальных прав. При этом авторские права на программы для ЭВМ охраняются также как авторское право на произведение литературы. К объектам авторского права относятся также производные произведения, которые являются переработкой уже созданного произведения.

Правообладателю принадлежат исключительные права на программу, которая может им использоваться любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель вправе передать исключительные (на основании договора об отчуждении исключительного права) и неисключительные права (на основании лицензионного договора) на программы.

Лицо, владеющее экземпляром программы, вправе без согласия правообладателя, если иное не установлено договором, вносить изменения в программу, исключительно в целях ее функционирования на технических средствах пользователя, исправления явных ошибок (адаптация программы).

Только с согласия правообладателя может осуществляться переработка (модификация) программы. При этом при переработке (модификации) программы может быть создана производная программа на основе уже существующей, при этом производная программа, созданная в процессе модификации, является самостоятельным объектом авторского права.

Выполненные в адрес Организации работы могут включать в себя объекты интеллектуальных прав, исключительные права на которые по договору заказа возникают у заказчика, если договором не предусмотрено иное.

Для целей бухгалтерского учета, если в процессе доработки, адаптации платформы были созданы самостоятельные продукты, в отношении которых платформа носит вспомогательный характер, то Организация вправе учесть их в качестве объекта НМА независимо от того, перешли к ней исключительные или неисключительные права.

В том случае, если работы по модификации и адаптации платформы касались настройки платформы под нужды заказчика, и созданные в процессе модификации программы не имеют самостоятельной ценности, то расходы на их создание, на наш взгляд, должны увеличивать первоначальную стоимость НМА – приобретенные неисключительные права на платформу.

Для целей налогового учета, если исходить из того, что между сторонами заключен договор заказа, и на основании указанного договора созданы объекты интеллектуальных прав, исключительные права на которые принадлежат заказчику, Организация вправе учесть приобретенные объекты в составе НМА, при условии, что они представляют собой самостоятельную ценность.

В том случае если работы по модификации и адаптации платформы были осуществлены в целях настройки платформы под нужды заказчика, и созданные в процессе модификации программы не имеют самостоятельной ценности, или если объекты были созданы по договору, предусматривающему выполнение работ, в рамках которого у Организации возникли неисключительные права на объекты, на наш взгляд, осуществленные по договору расходы подлежат признанию в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, равномерно в течение срока использования платформы или самих программ.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ).

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

Согласно статье 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права (статья 1285 ГК РФ).

По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (пункт 1 статьи 1286 ГК РФ).

Из приведенных норм следует, что программы для ЭВМ являются объектом интеллектуальных прав. При этом авторские права на программы для ЭВМ охраняются также как авторское право на произведение литературы. К объектам авторского права относятся производные произведения, которые являются переработкой уже созданного произведения.

Правообладателю принадлежат исключительные права на программу, которая может им использоваться любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель вправе передать исключительные (на основании договора об отчуждении исключительного права) и неисключительные права (на основании лицензионного договора) на программы.

Пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ установлено, что использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Пользователю программы для ЭВМ или базы данных наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280 настоящего Кодекса, по лицензионному договору может быть предоставлено право использования программы для ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором пределах (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ).

Из пункта 1 статьи 1280 ГК РФ следует, что лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:

1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, и должна быть уничтожена, если владение экземпляром таких программы или базы данных перестало быть правомерным.

В силу пункта 2 статьи 1280 ГК РФ лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

На основании пункта 3 статьи 1280 ГК РФ лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ.

Применение положений, предусмотренных настоящей статьей, не должно противоречить обычному использованию программы для ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного правообладателя (пункт 4 статьи 1280 ГК РФ).

Отметим, что на основании пункта 2 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся, в частности:

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой ГК РФ» от 23.04.2019 № 10 были даны следующие разъяснения:

«87. …Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения.

Право на переработку произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).

В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ)».

Из совокупности приведенных норм, а также приведенной позиции суда можно сделать вывод о том, что лицо, владеющее экземпляром программы, вправе без согласия правообладателя, если иное не установлено договором, вносить изменения в программу, исключительно в целях ее функционирования на технических средствах пользователя, исправления явных ошибок (адаптация программы).

Только с согласия правообладателя может осуществляться переработка (модификация) программы. При этом при переработке (модификации) программы может быть создана производная программа на основе уже существующей. Производная программа является самостоятельным объектом авторского права.

Отметим, что в силу пунктов 1 и 4 статьи 1260 ГК РФ переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения.

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

При этом пунктом 1 статьи 1296 ГК РФ установлено, что исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Соответственно, если лицензионным договором предусмотрена возможность создания на базе платформы самостоятельного программного обеспечения и/или возможность доработки платформы, внесения изменений, то исключительные права на новые программные продукты или доработанные программные продукты, созданные с привлечением подрядчика по договору заказа, будут принадлежать заказчику, если договором заказа не предусмотрено иное.

Из вопроса следует, что Организация владеет неисключительными правами на платформу, на базе которой по договору подряда осуществляется разработка ПО.

На основании изложенного, не исключаем, что в процессе выполнения обязательств по договору исполнителем могли быть созданы объекты интеллектуальных прав, исключительные права на которые в силу пункта 1 статьи 1296 ГК РФ принадлежат заказчику.

Бухгалтерский учет

В соответствии с пунктом 4 ФСБУ 14/2022[1] для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) не имеет материально-вещественной формы;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Соответственно, актив, характеризующийся одновременно признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 14/2022, учитывается в бухгалтерском учете как нематериальный актив.

Из приведенных в пункте 4 ФСБУ 14/2022 признаков можно сделать вывод о том, что в составе объектов НМА признаются как исключительные, так и неисключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

На основании пункта 11 ФСБУ 14/2022 единицей учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у организации прав на такой актив.

Таким образом, при выполнении условий пункта 4 ФСБУ 14/2022 объектом НМА признается конкретный объект интеллектуальных прав, существование которых подтверждены договорами.

На основании пункта 13 ФСБУ 14/2022 при признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Согласно пункту 5 ФСБУ 26/2020[2] для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются определяемые в соответствии с настоящим Стандартом затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, объектов нематериальных активов, а также восстановление объектов основных средств. К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на:

к) приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав, на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предназначенные для использования непосредственно в качестве объектов нематериальных активов (далее - права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации);

м) улучшение объектов нематериальных активов, связанное с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов.

В соответствии с пунктом 6 ФСБУ 26/2020 капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, установленных настоящим пунктом, вне зависимости от того, осуществлены ли они при первоначальном приобретении, создании объектов основных средств, объектов нематериальных активов или при последующем улучшении объектов нематериальных активов, последующем улучшении и (или) восстановлении объектов основных средств.

Из приведенной нормы следует, что в бухгалтерском учете фактические затраты на улучшение НМА (модернизацию, доработку) также признаются капитальными вложениями при соблюдении условий, установленных пунктом 6 ФСБУ 26/2020.

В силу пункта 18 ФСБУ 26/2020 капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными средствами или нематериальными активами. В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до завершения капитальных вложений в целом, организация признает такую часть капитальных вложений объектом основных средств или объектом нематериальных активов.

При этом, как следует из пункта 28 ФСБУ 14/2022, первоначальная стоимость объекта нематериальных активов увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования этого объекта, в момент завершения таких капитальных вложений.

По нашему мнению, если в процессе доработки, адаптации платформы были созданы самостоятельные продукты, в отношении которых платформа носит вспомогательный характер, то Организация вправе учесть их в качестве объекта НМА независимо от того, перешли к ней исключительные или неисключительные права.

В том случае, если работы по модификации и адаптации платформы касались настройки платформы под нужды заказчика, и созданные в процессе модификации программы не имеют самостоятельной ценности, то расходы на их создание, на наш взгляд, должны увеличивать первоначальную стоимость НМА – приобретенные неисключительные права на платформу.

Налоговый учет

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

В силу пункта статьи 257 НК РФ в целях настоящей главы нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).

К нематериальным активам, в частности, относятся:

2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных.

Кроме того, в силу подпункта 26 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), а также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 НК РФ. Указанные расходы, связанные с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2 при условии, что указанными договорами (соглашениями) не предусматривается возможность передачи налогоплательщиком соответствующего права другим лицам.

На основании пункта 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

По вопросу признания расходов на адаптацию и модификацию программ для ЭВМ, неисключительные права на которые принадлежат налогоплательщику, контролирующими органами даны следующие разъяснения.

Письмо Минфина РФ от 21.02.2025 № 03-03-06/2/16813:

«…налогоплательщик, применяющий метод начисления, учитывает расходы на модификацию программы для ЭВМ с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов».

Письмо Минфина РФ от 10.12.2024 № 03-03-06/1/124667:

«…расходы, соответствующие положениям подпункта 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций равномерно в течение периода действия договора».

Письмо Минфина РФ от 18.03.2014 № 03-03-06/1/11743:

«…если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программы для ЭВМ, налогоплательщик, применяющий метод начисления, распределяет произведенные расходы с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Аналогичный порядок действует и в отношении затрат на последующую модификацию соответствующей программы для ЭВМ.

При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанное расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли организаций».

По нашему мнению, если исходить из того, что между сторонами заключен договор заказа, и на основании указанного договора созданы объекты интеллектуальных прав, исключительные права на которые принадлежат заказчику, Организация вправе учесть приобретенные объекты в составе НМА, при условии, что они представляют собой самостоятельную ценность.

В том случае если работы по модификации и адаптации платформы были осуществлены в целях настройки платформы под нужды заказчика, и созданные в процессе модификации программы не имеют самостоятельной ценности, или если объекты были созданы по договору, предусматривающему выполнение работ, в рамках которого у Организации возникли неисключительные права на объекты, на наш взгляд, осуществленные по договору расходы подлежат признанию в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, равномерно в течение срока использования платформы или самих программ.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 29 сентября 2026 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н.

[2] Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.