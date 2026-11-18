Компания предоставляет в операционную аренду транспортные средства. Вправе ли компания закрепить в учетной политике по БУ условие о том, что сумма, не превышающая 20% (или 30%) от первоначальной стоимости, является несуществующей, в этом случае ликвидационная стоимость равна нулю?

Компания предоставляет в операционную аренду транспортные средства.

Согласно ФСБУ 6/2020, если компания ожидает сумму от продажи автомобиля в конце срока аренды, то она должна заложить ликвидационную стоимость.

При расчете ликвидационной стоимости используются расчеты, осуществляемые внутренними силами компании, где падение стоимости рассчитывается на весь срок Договора аренды.

Вправе ли компания закрепить в учетной политике по БУ условие о том, что сумма, не превышающая 20% (или 30%) от первоначальной стоимости, является несуществующей, в этом случае ликвидационная стоимость равна нулю?

Либо закрепить, что в связи с трудоемкостью/затратностью, а также невозможностью определения выручки от продажи, расчет ликвидационной стоимости не осуществляется?

Необходимо на ежегодной основе проверять падение стоимости и осуществлять ее перерасчет, если в учетной политике будет закреплено, что такой перерасчет не осуществляется?

Ответ:

По нашему мнению, Организация вправе установить в учетной политике для целей бухгалтерского учета уровень существенности, при котором ликвидационная стоимость транспортного средства может быть приравнена к нулю, однако, размер в 20-30% от первоначальной стоимости считаем излишне завышенным. Такой уровень может привести к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Также, на наш взгляд, Организация не вправе, руководствуясь трудоемкостью, отказаться от определения ликвидационной стоимости в отношении транспортных средств, так как отказ от определения ликвидационной стоимости в отношении транспортных средств может привести к искажению финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Положениями ФСБУ 6/2020 не дано право организациям отказаться от проверки фактов изменения элементов амортизации, поэтому, считаем, что Организация обязана проводить ежегодную проверку возможного изменения ликвидационной стоимости, в том числе с точки зрения соотнесения ее размера с уровнем существенности, который будет установлен учетной политикой в целях определения возможности приравнять ликвидационную стоимость к нулю.

Обоснование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 30 ФСБУ 6/2020[1] для целей настоящего Стандарта ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

В силу пункта 8 ФСБУ 6/2020 для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Для отдельных объектов основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования объекта основных средств.

Согласно пункту 9 статьи 9 ФСБУ 6/2020 срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Пунктом 31 ФСБУ 6/2020 установлено, что ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что ликвидационная стоимость объекта основных средств представляет собой доход, который Организация сможет получить вследствие его выбытия (за минусом расходов, связанных с выбытием) после окончания срока его использования. При этом оценивается состояние объекта характерное на дату его выбытия (т.е. на дату истечения срока его полезного использования).

По нашему мнению, применительно к транспортным средствам ликвидационная стоимость должна соответствовать ожидаемым поступлениям от выбытия транспортного средства после истечения срока его использования с учетом тех характеристик (пробег; техническое состояние; количество лет, прошедших с даты выпуска), которые оно будет иметь на дату истечения срока его полезного использования.

Отметим, что аналогичное по своему содержанию определение ликвидационной стоимости содержится в пункте 6 МСФО (IAS) 16[2]:

«Ликвидационная стоимость актива - расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий момент от выбытия актива после вычета расчетных затрат на выбытие, если бы состояние данного актива и срок его службы были такими, какие ожидаются по окончании срока его полезного использования».

При этом в данном определении прямо уточнено, что ликвидационная стоимость является расчетной оценкой и определяется исходя из ожиданий руководства компании.

Нормы ФСБУ 6/2020 не устанавливают конкретного порядка определения ликвидационной стоимости объекта основных средств.

Учитывая, что ликвидационная стоимость является расчетной оценкой, Организация самостоятельно на основании своего профессионального суждения (с учетом ожиданий) должна устанавливать и утверждать порядок определения ликвидационной стоимости объекта основных средств.

При этом, если в отношении объектов ОС не ожидаются поступления от их выбытия или ожидаемая к поступлению сумма не является существенной, либо не может быть определена, то в отношении таких объектов основных средств ликвидационная стоимость будет признаваться равной нулю.

Рассмотрим каждое основание в отдельности:

1. Не ожидается поступления от выбытия объекта в конце срока его использования

Данное основание применимо в отношении тех объектов, которые Организация планирует использовать до их полного физического износа, что к моменту их списания они не смогут быть реализованы даже по цене металлолома.

По нашему мнению, указанное основание к транспортным средствам не относится, поскольку по истечении срока их полезного использования, которое обычно устанавливается равным сроку договора аренды, такие объекты могут быть реализованы либо для использования по прямому назначению, либо в качестве металлолома, что также имеет свою стоимостную оценку.

2. Ожидаемая сумма поступлений не может быть определена

Нормы ФСБУ 6/2020 не содержат каких-либо положений, из содержания которых может быть сделан вывод, при каких ситуациях ожидаемая сумма поступлений не может быть определена.

В МСФО (IAS) 16[3] аналогичные нормы отсутствуют.

По нашему мнению, ожидаемая сумма поступлений не может быть определена, например, в следующих случаях:

- отсутствует информация о сделках с аналогичным объектом, имеющим схожие характеристики (например, уникальное оборудование, по которому отсутствуют данные о продажах после истечения срока использования);

- оставшийся срок полезного использования является очень большим, и спрогнозировать величину ожидаемых поступлений через значительный временной интервал не представляется возможным.

На наш взгляд, ликвидационная стоимость ОС может быть определена по тем объектам, по которым имеется активный рынок, т.е. по которым можно найти сведения о цене продажи объектов, бывших в употреблении. Соответственно, к транспортным средствам такое основание для признания ликвидационной стоимости равной нулю не применимо.

3. Ожидаемая сумма поступлений от выбытия не является существенной

Нормы ФСБУ 6/2020 не устанавливают, какую величину поступлений от выбытия объекта основных средств считать существенной.

Понятие существенности содержится в пункте 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России[4], в соответствии с которым существенной признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на решения заинтересованных пользователей.

В пункте 2.11 Концептуальных основ представления финансовых отчетов[5] содержится следующее определение существенности:

«Информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения, принимаемые основными пользователями финансовых отчетов общего назначения (см. пункт 1.5) на основании данных отчетов, предоставляющих финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации. Иными словами, существенность представляет собой специфичный для организации аспект уместности, определяемый исходя из характера или величины (либо того и другого) статей, к которым относится информация в контексте отдельно взятого финансового отчета организации. Следовательно, Совет не может установить единый количественный порог существенности или заранее определить, что может быть существенным в какой-либо конкретной ситуации».

Таким образом, Организация вправе самостоятельно определить величину существенности в отношении ликвидационной стоимости.

В пункте 53 МСФО (IAS) 16 указано следующее:

«Амортизируемая величина актива определяется за вычетом его ликвидационной стоимости. На практике ликвидационная стоимость актива часто составляет незначительную величину и, следовательно, является несущественной при расчете амортизируемой величины».

Из МСФО (IAS) 16 можно сделать вывод о том, что незначительность, несущественность ликвидационной стоимости объекта определяется относительно первоначальной стоимости такого объекта.

По нашему мнению, Организация вправе в учетной политике закрепить уровень несущественности, относительно которого ликвидационная стоимость будет признаваться 0.

В этом случае Организация будет вправе признавать ликвидационную стоимость равной нулю по тем транспортным средствам, по которым ликвидационная стоимость будет несущественной, т.е. меньше определенного уровня, закрепленного в учетной политике.

Из вопроса следует, что основным видом деятельности Организации является предоставление в аренду транспортных средств, в связи с чем можем предположить, что основную долю активов на балансе Организации занимают транспортные средства. В этом случае 20-30% от первоначальной стоимости транспортных средств может составить существенную величину, поэтому утверждение, что 20-30% ликвидационной стоимости несущественно, в связи с чем ликвидационная стоимость может быть равна нулю, на наш взгляд, может привести к искажению данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также к претензиям со стороны аудиторской организации в случае проведения обязательного или инициативного аудита

В любом случае, по нашему мнению, вопрос об утверждаемом Организацией уровне существенности для установления ликвидационной стоимости равной нулю, целесообразно согласовать с аудиторами.

В силу пункта 6 ПБУ 1/2008[6] учетная политика организации должна обеспечивать, в частности, рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (требование рациональности).

На основании пункта 7.4 ПБУ 1/2008 в той степени, в которой применение учетной политики, сформированной в соответствии с пунктами 7[7] и 7.1[8] настоящего Положения, приводит к формированию информации, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят экономические решения пользователей этой отчетности (далее - несущественная информация), организация вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием рациональности (без применения пунктов 7, 7.1 настоящего Положения). Отнесение информации к несущественной организация осуществляет самостоятельно исходя как из величины, так и характера этой информации.

Из рекомендации БМЦ Р-100/2019-КпР[9] следует, что пункт 7.4. ПБУ 1/2008 позволяет формировать учетную политику без применения способов бухгалтерского учета, установленных ФСБУ, в той степени, в которой их применение приводит к формированию несущественной информации. При этом под несущественной понимается информация, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят экономические решения пользователей этой отчетности.

Таким образом, Организация вправе устанавливать свой способ ведения бухгалтерского учета в отношении конкретного объекта, если затраты на формирование информации об этом объекте в соответствии со способом, установленным стандартом по бухгалтерскому учету, не соотносимы с полезностью, ценностью, полученной информации о таком объекте, при условии, что применение такого способа не окажет существенного влияния на достоверность бухгалтерской отчетности.

Следовательно, Организация вправе применить принцип рациональности и отказаться определять ликвидационную стоимость, зафиксировав соответствующее право в учетной политике, только в том случае, если информация о ликвидационной стоимости является несущественной.

В отношении ликвидационной стоимости транспортных средств, на наш взгляд, информация может оказаться существенной в связи с тем, что обычно транспортные средства не используются арендодателями до состояния полного износа, и цена продажи бывшего в эксплуатации транспортного средства может быть определена на основании данных имеющегося активного рынка, что также не свидетельствует о значительных трудозатратах и невозможности определения ликвидационной стоимости.

Таким образом, по нашему мнению, Организация вправе установить в учетной политике для целей бухгалтерского учета уровень существенности, при котором ликвидационная стоимость транспортного средства может быть приравнена к нулю, однако, размер в 20-30% от первоначальной стоимости считаем излишне завышенным. Такой уровень может привести к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Также, на наш взгляд, Организация не вправе, руководствуясь трудоемкостью, отказаться от определения ликвидационной стоимости в отношении транспортных средств, так как отказ от определения ликвидационной стоимости в отношении транспортных средств может привести к искажению финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Согласно пункту 37 ФСБУ 6/2020 срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Положениями ФСБУ 6/2020 не дано право организациям отказаться от проверки фактов изменения элементов амортизации, поэтому, считаем, что Организация обязана проводить ежегодную проверку возможного изменения ликвидационной стоимости, в том числе с точки зрения соотнесения ее размера с уровнем существенности, который будет установлен учетной политикой в целях определения возможности приравнять ликвидационную стоимость к нулю.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 1 октября 2026 год

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

[2] «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н

[3] Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства», введен в действие на территории РФ Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.

[4] одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997.

[5] Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.minfin.ru по состоянию на 29.01.2021.

[6] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

[7] Учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета федеральный стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов ведения бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих способов, руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения.

[8] В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом организация, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, использует последовательно следующие документы:

а) международные стандарты финансовой отчетности;

б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам;

в) рекомендации в области бухгалтерского учета.

[9] Рекомендация Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности»