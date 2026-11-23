В результате реорганизации в форме присоединения на балансе Организации отражено здание. Какой срок полезного использования Организация вправе установить для этого объекта? Вправе ли увеличить срок.

В результате реорганизации в форме присоединения на балансе Организации отражено здание, которое было введено в эксплуатацию 20 лет назад.

Данное здание подлежит учету в составе основных средств Организации по балансовой стоимости, по которой оно было учтено у реорганизуемой организации.

СПИ остался не большой.

Какой срок полезного использования Организация вправе установить для этого объекта? Вправе ли увеличить срок?

Ответ:

Срок полезного использования здания для целей бухгалтерского учета устанавливается как планируемый период использования здания с учетом его функционального назначения, конструктивных особенностей и технического состояния, местоположения и условий эксплуатации, планов по ремонту и реконструкции.

Если по оценкам Организации реальный предполагаемый срок полезного использования здания не соответствует оставшемуся сроку полезного использования, исходя из которого в настоящий момент начисляется его амортизация, то Организация вправе пересмотреть данный срок в сторону увеличения.

Данный пересмотр можно отразить:

- на дату принятия объекта к учету в результате реорганизации в форме присоединения;

- на отчетную дату (31.12.2026).

Обоснование:

В соответствии с пунктом 37 ФСБУ 6/2022[1] срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Таким образом при принятии к учету объекта основных средств (Здания) в результате реорганизации в форме присоединения у Организации возникла необходимость провести проверку элементов амортизации принятого объекта на соответствие условиям использования.

Кроме того, обязанность проверить элементы амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств возникает в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Согласно пункту 8 ФСБУ 6/2022 для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного использования. Для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Для отдельных объектов основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования объекта основных средств.

В соответствии с пунктом 9 ФСБУ 6/2022 срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Из изложенного следует, что срок полезного использования здания для целей бухгалтерского учета устанавливается как планируемый период использования здания с учетом его функционального назначения, конструктивных особенностей и технического состояния, местоположения и условий эксплуатации, планов по ремонту и реконструкции.

Иными словами, срок полезного использования здания, установленный в бухгалтерском учете, должен показывать, как долго Организация планирует его использовать с экономической выгодой.

Соответственно, в случае если по оценкам Организации реальный предполагаемый срок полезного использования здания не соответствует оставшемуся сроку, исходя из которого в настоящий момент начисляется его амортизация, то Организация вправе пересмотреть данный срок в сторону увеличения.

Данный пересмотр можно отразить:

- на дату принятия объекта к учету в результате реорганизации в форме присоединения;

- на отчетную дату (31.12.2026).

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Коллегия Налоговых Консультантов, 5 октября 2026 года

[1] ФСБУ 6/2022 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020