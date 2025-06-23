Игнорировать нельзя отработать: что делать если пришло уведомление о дроблении бизнеса от маркетплейса?

Всю прошлую неделю в СМИ освещался вопрос о рассылке силами маркетплейсов (МП) Уведомлений в адрес продавцов, в которых обращалось внимание на наличие у соответствующего продавца признаков дробления бизнеса с иными компаниями (ИП).

Обзор отдельных судебных актов по теме дробления бизнеса можно посмотреть в Телеграмме: https://t.me/DroblenOk

Что легло в основу вывода о наличии у продавца риска «дробления бизнеса»:

единство в учредителях/ руководителях

наличии спец. режима у компаний из группы

общий облагаемый доход за прошлый год у группы более 60 млн. руб. (привет НДС!)

недоплата НДС по совокупному доходу группы

Что предлагается сделать продавцам за 10 рабочих дней:

направить в адрес МП – аргументированные пояснения, с приложением документов, что дробленки нет

направить в адрес налоговой по месту учета – декларации по НДС и НнПр за 1 кв. 2025 с отражением совокупной выручки либо те пояснения, которые вы подготовили для МП.

Что будет делать налоговая с полученными от продавцов документами более менее ясно – проверять дальше или закрывать “предпроверку”.

А что же будет делать МП:

рассылать письма продавцам или планируется расширять аналитические возможности платформ, не допуская рисков дробления еще, например, на шаге оформления второго и последующих личных кабинетов с теми же данными по учредителям или контактам, либо на шаге переноса товарных карточек из кабинета в кабинет?

проверять и оценивать полученные документы/заявленные аргументы, каковы тогда последствия для продавцов такой оценки (понижение рейтинга или что-то другое)?

Вопросов много к каждому из звеньев этой цепочки. В любом случае платформы будут дополнительным трудовым ресурсом и аналитическим центром для налоговиков, передавая последним результаты проведенного ими пред- предпроверочного анализа.

Что бы порекомендовала сейчас:

не игнорировать, принять факт пред- предпроверочного анализа силами МП как данность и начать готовить ответ, не дожидаясь дополнительного напоминания со стороны налоговой службы.

помнить, что лучше придерживаться активной позиции и вести диалог с налоговым органом, нежели верить, что в последующем судебная защита разрешит все Ваши проблемы

не забывать выработанные подходы КС РФ , ВС РФ, что сама по себе взаимозависимость не является противоправной

аргументировать отсутствие факта дробления Вашего бизнеса как минимум опираясь на 17 критериев дробления бизнеса, ранее озвученных ФНС России (письмо от 11.08.2017), а как максимум учтя к Вашим фактическим обстоятельствам всю наработанную фискальную и судебную практику.

Если же что-то у вас вызовет затруднение обязательно обращайтесь за помощью к специалистам. Ведь, что одному не под силу, то легко коллективу.