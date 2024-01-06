Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»

Поиск работы становится всё более целенаправленным и требует особого подхода, особенно для бухгалтеров. Один из самых эффективных способов найти работу в штате – это использование сайта HeadHunter . Этот ресурс доказал свою эффективность для многих специалистов.

Да, своё резюме обязательно надо оформить, и оформить правильно. На HeadHunter много настроек. Всё надо заполнить тщательно. Как я помню, сотрудники сайта помогают соискателям заполнять форму на сайте. Обязательно прикрепите фотографию в деловом стиле, с опрятным внешним видом на нейтральном фоне – это необходимо. Не обязательно, чтобы это была фотография как на обложке журнала. Фотографии на сайте не очень большие и не сильно увеличиваются, главное – чтобы была видна деловая направленность фотографии. Фотографии в торжественных нарядах или в другой неуместной одежде для деловой встречи под запретом. Не одежда определяет, но это лишний плюсик соискателю, показывающий, что он понимает, где он и что он делает, таким образом, демонстрируя деловое поведение с момента размещения анкеты.

Этот текст возник в результате обсуждений в Телеграм-чате «Подработка для бухгалтера. Болталка». Кроме профессиональных тем, этот чат также служит платформой для поиска клиентов или работы. Вы можете представиться участникам чата и поделиться информацией о предлагаемых вами услугах.

Очень важно провести инвентаризацию своих навыков – для этого нужно изучить множество вакансий и определить, что из этого вы точно умеете. Если есть вакансии с хорошей зарплатой, но они вам не подходят, потому что у вас нет этих компетенций, – вот отличный план развития на ближайшую пятилетку.

Также очень важно иметь точное понимание суммы заработной платы, которая вам нужна. Ещё раз – это очень важно. Не бойтесь ни продешевить, ни отпугнуть. Если ваш комфортный минимум 100 000, а вам предлагается вакансия с меньшим размером оплаты труда – потратьте время, вступите в переговоры, проясните финансовую часть отдельно. Если вакансия будет с указанной цифрой, которая больше вашей заработной платы – вы будете озвучивать её. Если вакансия без указания заработной платы – то работодатель будет ориентироваться на потребности соискателя. Свою цифру надо знать точно и не стесняться её называть.

Это самые первые шаги. А дальше, если вы прямо сейчас ищете работу, установите на HeadHunter соответствующий статус – «активно ищу работу», и разбирайтесь с входящими запросами, откликаясь на те вакансии, которые вам понравились. На входящие запросы приглашают, на те вакансии, на которые вы откликнулись самостоятельно, могут не пригласить.

Однако помните, что техническая сторона поиска работы – это только начало. В конечном итоге, решающим фактором являются ваши компетенции. В процессе собеседования важно не только соответствовать требованиям работодателя, но и убедиться, что предлагаемая вакансия соответствует вашим ожиданиям. Ведь рынок труда – это взаимный выбор.

Про собеседование Очень важно готовиться к собеседованию. Необходимо разобраться, что за компания, чем она занимается, предвидеть, какой функционал будет у бухгалтера, изучить отзывы, просмотреть открытые данные, и не говорить рекрутеру, что вы не знаете, на какую вакансию откликнулись, ведь вакансий много, и вы откликались на все. Также нужно готовиться к вакансии, как к экзамену: повторять бухгалтерский и налоговый учёт, основные теоретические и практические моменты по конкретным задачам, описанным в вакансии, вспоминать свой опыт по этим задачам, дочитывать недостающую информацию. К своему собеседованию в АО «Тандер» я готовилась сутки, 24 часа, всерьёз. Собеседование длилось с 14:00 до 19:00. На самом деле, это была оценка моих профессиональных компетенций, не тестирование, а беседа. Мне задавали вопрос и отправляли за компьютер, в «КонсультантПлюс», готовить развёрнутый ответ. Моя должность была скорее налоговым консультантом, а не бухгалтерской. И вопросы были серьёзные. Кстати, я только что вспомнила! Я читала «Клерк» во время подготовки, новостную ленту с нормативной базой и разъяснениями Минфина, читала от текущего дня к началу. И смотрела первоисточники в «КонсультантПлюсе», у меня был доступ. На собеседовании у меня возникли сложные вопросы, которые как раз были освещены на «Клерке». Это сильно помогло мне трансформировать своё понимание вопроса из подхода налогового инспектора к потребностям коммерции. Так что @Борис Мальцев - «Клерк.ру» сыграл определённую роль в моей судьбе и в налогах «Тандера». Спасибо!

Подписывайтесь на мой блог на Клерке! Я поделюсь своим опытом.