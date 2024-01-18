Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке

Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее.

Удаленка сейчас тренд. Я бы сказала, мастхев для бизнеса.

Особенно, когда речь идет о такой работе, когда не требуется присутствие в одном помещении с коллегами, поставщиками, заказчиками.

Конечно же, впереди планеты всей такие должности, как корпоративные юристы, бухгалтеры, дизайнеры, проектировщики и т.д. Их в первую очередь можно переводить на удаленку.

Работа на удаленке открывает огромные возможности для роста как сотрудников, так и бизнеса.

Работодатель не ограничивает себя территорией в поиске талантов. А сотрудники действительно могут выбирать подходящего работодателя.

Среди соискателей есть мнение, работодатели — закостенелые, не современные, не хотят работать с удаленщиками. Не все, но подавляющее большинство. Особенно, когда дело касается бухгалтеров. И отдельная тема для разговора, обсудим при случае.

Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее(((

Итак, я проанализировала наши собеседования и работу с удаленными бухгалтерами и выявила главные ошибки бухгалтеров, которые являются препятствием для удаленной работы:

1. Отсутствие оборудованного тихого рабочего места

Да, и такое бывает. На собеседовании мы задаем вопрос соискателям «Как у вас организовано рабочее место?»

Хороший ответ для нас, и для любого работодателя:

«Да, у меня все организовано, есть компьютер, большой монитор, наушники, микрофон, видеокамера, принтер, сканер, смартфон, хороший проводной интернет и выделенное рабочее место, где меня никто не будет беспокоить в рабочее время.»

Есть ли у вас чего-то нет из этого списка – всегда можно договориться с работодателем, чтобы вам это организовали за счет компании. И всегда можно договориться с работодателем, чтобы вам компенсировали использование ваших технических средств, если вам так будет удобней.

Важно понимать — что организация своего рабочего пространства — это ваша ответственность. Критически важны все перечисленные компоненты.

2. Непонимание, что удаленка – это не подработка, а работа фултайм, только без посещения офиса работодателя.

Бухгалтерия и подработка — понятия слабо совместимые, на самом деле. Особенно, когда речь идет не о разовых консультациях и подготовке отчета 3-НДФЛ.

При реальной бухгалтерской работе очень важно в рабочее время быть на связи: консультировать руководителя, ввести переговоры с поставщиками и заказчиками, отвечать на вопросы сотрудников по заработной плате, коммуницировать с банками и т.д.

Да и делать свою непосредственную работу – вести учёт, готовить отчётность, рассчитывать налоги по ночам и в выходные — не очень хорошая практика. Если вам нужна именно подработка, в свободное от жизни время, это надо чётко проговаривать на собеседовании, скрывать это бесполезно. Хороший стук наружу выйдет. Но, моя рекомендация не верить во все эти россказни, что успешным профессиональным бухгалтером можно быть, посвящая своей работе 3 часа в неделю, лёжа на пляже, под пальмой. Это так не работает.

По собственному опыту – на пляже под пальмами с ноутбуком – очень отвратительно работается. Шум, ветер, песок, солнце – на экране ничего не видно, в переговорах особо не поучаствуешь, ветер выдувает все мысли из головы, песок забивается в клавиатуру. Да и вообще – мы или отдыхаем или работаем.

3. Приходить на онлайн-совещания «в домашнем»

Для нашей профессии необходимо придерживаться делового стиля в одежде. Деловая причёска, минимум аксессуаров, минимум макияжа. Даже внешним видом необходимо транслировать экспертность, серьезность, соответствовать времени и цели совещания. Начиная с собеседования. Не все бухгалтеры это понимают. И выходят на деловую встречу в домашнем халате, с большим декольте, с мокрой головой в полотенце. Некоторые приходят на рабочую олайн-встречу в тот момент, когда все домочадцы дома, их присутствия очень сильно отвлекает и соискателя и работодателя. Отдельно скажу про присутствие в кадре домашних животных. Это мило, но не требуется. И мой личный кошмар и ужас - птицы! Эти милые попугайчики орут так, что себя не слышно. Ты говоришь громче — и они орут еще громче. Вероятно, мне попадались очень общительные попугайчики с очень необщительными хозяевами. Таким образом попугайчики компенсировали свой дефицит общения. Сочувствую попугайчикам, но, это не прикольно.

И какой вывод делает работодатель — если так происходит на собеседовании – какие шансы, что во время работы соискатель организуется как-то по-другому? Никаких.

4. Приходить на онлайн совещание из не урочных мест

Например, лавочка во дворе многоквартирного дома, автомобиль, пробежка, как мы уже знаем)))

Также, сюда отнесём не деловой задний фон, как то — неопрятная кухня, спальня, или еще более неподходящее помещение)))

Плохое освещение, когда позади вас яркий источник света, например окно, или когда в помещении слишком темно и вас в прямом смысле не видно. Или камера настроена так, что вас видно только частично. Только лоб или только шею.

Это я не фантазирую, это из нашего опыта собеседований и работы с удалёнными бухгалтерами.

Раскрывать подробно, почему так лучше не делать не буду, доводы такие же как в предыдущем пункте про деловой внешний вид и трансляцию экспертности.

Позаботьтесь, пожалуйста, об этих моментах заранее. Как ни странно, деловая обстановка положительно влияет на рабочую атмосферу.

5. Быть не диджитал

Удалённая работа – эта работа в интернет пространстве, в цифровом пространстве, в диджитал пространстве.

Свободно ориентироваться в облачных версиях программ, в мессенджерах, в программах видео переговоров – Скайп, ZOOM, Яндекс-телемост, иметь на компьютере установленные в WhatsApp, Telegram – абсолютный мастхэв. Кроме этого стандартного набора опытного цифрового юзера – очень востребованы навыки работы в разных СРМ-системах и Таск-менеджерах – Битрикс, АМО, и ещё много каких.

Прозвучит странно, но, среди опытных бухгалтеров, достаточно много отличных профессионалов, с полным отсутствием диджитал навыков ((( и это проблема. Ее надо решать.

Если у вас нет этих навыков, а вы претендуете на удалённую работу – обязательно ознакомьтесь с функционалом ZOOM, Яндекс-телемост, посмотрите на Ютьюбе видео как работать в Битриксе, как работать в АМО.

Проконсультируйтесь с программистом или в бухгалтерском сообществе по облачным бухгалтерским программам, какие они бывают, и в чем их преимущества для работы и недостатки.

6. Отсутствие навыка планирования и организации своей работы.

Когда вы работаете на удаленке, вы действительно больше предоставлены самим себе.

Если только ваш работодатель не параноик, и не требует установить на ваш компьютер следящее программное обеспечение, типа Крокотайм или Стахановец (если не знали, погуглите, это жесть).

Я от души рекомендую пользоваться Google-календарем, или Яндекс-календарем, или любым подобным планировщиком. Это отличный инструмент для тайм-менеджмента.

И круто, если ваша работодатель тоже пользуется таким инструментом, и вам предоставят доступ к календарю компании.

Понятное дело, что при обслуживании только по налоговому учёту нескольких индивидуальных предпринимателей на УСН Доходы — раз в квартал внести выписку банка и посчитать налоги — совместный календарь это перебор, он не нужен.

Но, для себя календарь нужен. Потому, что обычно мы планируем дела. В блокнотике. И переносим задачи изо дня в день. А планировать надо время. Когда вы точно знаете, что с 20-го по 25-е – у вас жаркая пора, внесите эту занятость в календарь.

Привыкайте работать с правильными инструментами. И этот лайфхак поможет вам трезво взглянуть на время, как на ограниченный ресурс.

Вывод:

Пофиксите эти нюансы. И, в купе с вашими профессиональными навыками, вы будете незаменимым и востребованным специалистом!

Я работаю на удаленке уже много лет. И мой рабочий вайб, кроме перечисленного, включает еще любимый парфюм D&G L'Imperatrice (ну а как по другому) и красивую чашку с красивым блюдцем, однотонные, IKEA. В чашке какао, на блюдце пряничек.



П.С.

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