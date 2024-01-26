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Карьера бухгалтера

Как и чем удерживать талантливых бухгалтеров. Разбор кейсов

Есть мнение, что бухгалтеры приходят и уходят, а бизнес остается. Я так не считаю. Выбывание ключевого игрока для бизнеса всегда стресс. Приход нового — стресс x2.
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Как и чем удерживать талантливых бухгалтеров. Разбор кейсов
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Разберем, из-за каких причин со стороны работодателя хороший бухгалтер может уйти из компании:

  1. Работодатель рисковый, балуется запрещенкой для оптимизации налогов. Думаю, объяснять этот пункт подробно не надо, все всё понимают.

  2. Личность руководителя. Для себя эту причину я называю «руководитель слабый менеджер».

  3. Критическое изменение функционала. Был человек главным бухгалтером, а ему еще функцию риелтора вменили.

  4. Низкая оплата труда. И переговоры с работодателем не приводят к увеличению заработной платы.

  5. Обязанностей много, а полномочий не дают.

  6. Большая нагрузка.

  7. Маленькая нагрузка.

  8. И еще миллион миллионов вариантов.

Разберем подробнее пункт 5.

На моих глазах развивалась такая ситуация. В компанию, в которой годовая выручка была под миллиард рублей, пришел новый главный бухгалтер. Сотрудница была очень вдохновлена своей новой работой. Интересный функционал, собственное производство материалов, торговля уникальными импортными материалами, большой коллектив, общая система налогообложения — есть где разгуляться профессиональному главному бухгалтеру. Плюс руководство коллективом бухгалтеров из 3 сотрудников.

Но, в процессе возникли сложности — сотрудники бухгалтерии оказались непрофессионалами. Было очень много ошибок, которые переделывал главный бухгалтер, регулярные опоздания и другие нарушения трудовой дисциплины. Плюс огромное количество ручных операций в учёте делали такие сотрудники, потому что просто плохо знали программу.

Главный бухгалтер поставила вопрос об увольнение неподходящих сотрудников и подборе новых.

Тут и вышел наружу проблемный момент.

Обязанностей много, а мы не сомневаемся, что у этого главного бухгалтера обязанностей на весь рабочий день хватает и даже больше.

А полномочий не дают. Руководитель отказался идти в подбор, сказал что денег на оплату услуг рекрутера нет работайте с кем есть. Напомню, что у компании выручка чуть меньше миллиарда рублей в год и положительный финансовый результат уже много лет.

Главный бухгалтер не растерялась, взяла работу по подбору на себя. Решила сэкономить деньги компании. В процессе подбора выяснилось, что действующий бухгалтер по заработной плате сейчас получает у них на 15 000 руб. ниже рынка. А бухгалтеры на хэдхантере на момент подбора «стоят» дороже.

Наш главный бухгалтер опять обратился к директору, сказала что она нашла хорошего зарплатчика, но его финансовые ожидания на 15 000 руб. больше чем у текущего сотрудника.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

И конечно же директор отказал. Принял решение оставить имеющегося сотрудника.

Наш главбух не растерялась и взяла блок работы по заработной плате частично на себя.

Следующая критическая ситуация не заставила себя долго ждать — в компании были приняты процессы, когда заведующий производством давал информацию в бухгалтерию в самый последний момент. Наш главный бухгалтер поставил этот вопрос перед директором компании. Попросила переорганизовать документооборот и процессы таким образом, чтобы у неё было время на оформление выпуска готовой продукции и она бы не тормозила отгрузки.

Директор конечно же отказал. Потому что заведующий производством в этой компании был типа священной коровы, неприкосновенным идолом. Все должны были подстраиваться под него. А в том, что машина с продукцией не может выехать к заказчику виновата была бухгалтерия, так как долго оформляла выпуск готовой продукции и отгрузочные документы.

Наш главный бухгалтер выдержала там довольно долго, больше трёх лет. Она была супер лояльна к этой компании, к этому бизнесу, ей нравилась номенклатура, ей нравилось производство. Но, она выгорела дотла и уволилась.

Директор компании потерял ключевого мегалояльного и продуктивного игрока, но, как я понимаю, не сильно расстроился из-за этого.

Думаю, в этом кейсе есть ещё признаки пункта 2.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Директор плохо понимает роль топ-менеджера, а главный бухгалтер это топ-менеджер, в управлении компанией и в общем финансовом результате бизнеса. Это ключевой маркер слабого менеджмента.

Ну что же, пожелаем им удачи. Талантливому главному бухгалтеру найти компанию со схожей нагрузкой, но с лучшим менеджментом.

Директору этой компании — не разориться.

Есть такой анекдот, бухгалтеры поймут:

- Кем вы работаете?

- Главным бухгалтером.

- А что это такое?

- Вот представьте себе что вы едете на велосипеде, вы в огне, велосипед в огне и все вокруг в огне.

Делитесь своим мнением в комментариях, с какими негативными маркерами сталкивались вы в своей работе, из-за которых вы или другие сотрудники вынуждены были увольняться.

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Комментарии

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