Когда бухгалтер становится соучастником?

Когда бухгалтера подбивают на незаконную отчетность – очень распространенная тема. И выход только один, я считаю. Интересно, поддержите вы меня?

Сегодня будет короткий пост.

Мы, бухгалтеры, сталкиваемся с ситуациями, когда директор компании хочет получить необоснованную налоговую выгоду. Путём дробления, путём недостоверного НДС, путем подмены трудовых отношений отношениями ГПХ и тд и тп.

И если сумма недополученного бюджетом налога переваливает за лимиты, указанные в Уголовном Кодексе Российской Федерации – в 100 случаях из 100 бухгалтер становится соучастником преступления.

Что же делать в этой ситуации?

Есть разные вредные советы поэтому поводу. Например, что надо брать от директора приказ, письменное распоряжение на выполнение заведомо незаконной операции.

Авторы этих вредных советов думают, что таким образом бухгалтер перейдёт из категории подозреваемого в категорию свидетель.

Но, это не так.

Единственный вариант участия в уголовном деле в безопасном статусе свидетеля – увольняться до совершения таких незаконных операций.

Потому как не сообщение о готовящемся преступлении – это тоже уголовный состав.

Ещё раз повторю – не вариант сдать заведомо недостоверную отчётность, провести в учёте заведомо незаконную операцию и сказать что это директор мне поручил. При малейшем подозрении на такую операцию – бухгалтеру надо вставать и уходить. И точка.

Коллеги, кто разделяет эту позицию?

Кому она откликается?

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