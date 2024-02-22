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Виктория Хорцева

Точка – всё! Или не всё? Или не вся ))))

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Точка – всё! Или не всё? Или не вся ))))
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Отзыв лицензии у Точки.

Сегодня в прессе появились сообщения об отзыве лицензии у кредитной организации Банк Точка.

Но, как выяснилось, Банк Точка и Банк Точка – это разные банки. И точка! 😈

Какое-то дробление бизнеса. И эта мутная схема куда круче, чем Блиновская, Лерчики и Аяз Шабутдинов вместе взятые!

Что случилось?

Как только новость прозвучала – мы в «Бухгалтерия. Директор Доволен» рванули проверять у кого из клиентов есть расчетные счета в Банке Точка.

У наших клиентов счета открыты в

ООО Банк Точка и Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО)

Что за мутная схема?! И у кого из них отозвали лицензию?!

В это время в моем приватном чате Партнеров 1С:БО коллеги делились своими кейсами по ситуации с Точкой. И у кого-то получалось вывести деньги из Точки, а у кого-то – нет.

От обсуждений понятнее не стало. И я пошла копать. И раскопала беспрецедентную схему!

Расследование

Внимание, спйолер!

Оказывается банков с названием Точка – два! Какой-то сюр(((

Есть такая группа Открытие.

И в нее входят три банка. Открытие, Точка и Киви.

И Банк Точка – есть у каждого из них))) отдельный, свой)))

Как так? Оказывается, Банк Точка – это что-то типа товарного знака, как Макдональдс, как Лайк-кофе. Как 1С, в конце концов)))

То есть, Банк Точка один, а лицензий на банковскую деятельность несколько у разных юридических лиц))) франшиза )))

Я весь вечера проводила расследование, изучала доступную информацию и пытала всех знакомых банкиров, и пыталась понять у какой Точки таки отозвали лицензию? Долбила клавишами в сайт Агентства по Страхованию Вкладов и в сайт ЦБ РФ.

И выяснила – отозвали лицензию вообще у другого банка))) у КИВИ банка)))

И это вообще какой-то бред.

Привожу итоговую информацию, которую мне удалось выяснить с большим трудом, логически сопоставляя данные из достоверных источников – сайт ЦБ РФ и выписки ЕГРЮЛ по всем этим Банкам, их ИНН, их БИК и реквизитам расчетных счетов у наших клиентов и партнеров.

Этой информация нет ни в одном официальном источнике, ни в одном пресс-релизе, ни в одной новостной статье горе-журналистов.

Итого. Точка Банк КИВИ Банк (АО) - плохо, ООО Банк Точка - хорошо

Оказывается, все просто

Лицензию отозвали у КИВИ банка. Это головная организация, у которой есть филиал, который называется Точка Банк.

Таким образом, если у вашего счета в Точке в реквизитах написано Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО) – примите наши сочувствие и теплоту и проходите прямиком в Агентство по Страхованию Вкладов. Там вам вернут до 1’400’000₽.

А если в реквизитах вашего счета в Точке написано ООО Банк Точка – то поздравляем, это, хоть и аффилированное, но абсолютно независимое юридическое лицо и у него лицензию не отозвали (по состоянию на сейчас).

Вот как-то так.

Благодарю наших журналистов и новостные каналы за порцию адреналина из-за их тупых заголовков и винегрета в статьях.

И пишу клиентам письмо о том, что ситуация с Точкой подорвала мое доверие ко всем действующим лицам скандала. И если вы, наши, любимые клиенты, чувствуете себя в растерянности и хотите вывести деньги из Точки, и не важно, это одна Точка или другая Точка – я вас категорически поддерживаю!

То, что произошло, то что допустила банковская система – подрывает доверие тотально. Целиком. Ко всем банкам. Не должен маркетинг быть выше безопасности клиентов. А в ситуации с Точкой – целая кредитная группа Открытие оплачивала в складчину раскрутку бренда ТОЧКА, не сообщая, какое именно юрлицо, с каким именно уставным капиталом, с каким именно портфелем клиентов, с каким уровнем риска и с какой командой менеджеров будет реально крутить деньги клиентов. Это серьезный залет, по моему мнению.

Но, кредитные организации были есть и будут, держать наши деньги всё равно придётся в какой-то банке)))

И помните – мы, «Бухгалтерия. Директор Доволен», рядом.

И по первому вашему сигналу организуем вам открытие счёта в любом другом кредитном учреждении – в Зелёном банке, в Красном банке, в Жёлтом банке, и в ещё паре десятков других банков)) на ваш выбор!

Обращайтесь!

П.С.

Точка, общий привет!

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