Точка – всё! Или не всё? Или не вся ))))

Отзыв лицензии у Точки.
Сегодня в прессе появились сообщения об отзыве лицензии у кредитной организации Банк Точка.
Но, как выяснилось, Банк Точка и Банк Точка – это разные банки. И точка! 😈
Какое-то дробление бизнеса. И эта мутная схема куда круче, чем Блиновская, Лерчики и Аяз Шабутдинов вместе взятые!
Что случилось?
Как только новость прозвучала – мы в «Бухгалтерия. Директор Доволен» рванули проверять у кого из клиентов есть расчетные счета в Банке Точка.
У наших клиентов счета открыты в
ООО Банк Точка и Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО)
Что за мутная схема?! И у кого из них отозвали лицензию?!
В это время в моем приватном чате Партнеров 1С:БО коллеги делились своими кейсами по ситуации с Точкой. И у кого-то получалось вывести деньги из Точки, а у кого-то – нет.
От обсуждений понятнее не стало. И я пошла копать. И раскопала беспрецедентную схему!
Расследование
Внимание, спйолер!
Оказывается банков с названием Точка – два! Какой-то сюр(((
Есть такая группа Открытие.
И в нее входят три банка. Открытие, Точка и Киви.
И Банк Точка – есть у каждого из них))) отдельный, свой)))
Как так? Оказывается, Банк Точка – это что-то типа товарного знака, как Макдональдс, как Лайк-кофе. Как 1С, в конце концов)))
То есть, Банк Точка один, а лицензий на банковскую деятельность несколько у разных юридических лиц))) франшиза )))
Я весь вечера проводила расследование, изучала доступную информацию и пытала всех знакомых банкиров, и пыталась понять у какой Точки таки отозвали лицензию? Долбила клавишами в сайт Агентства по Страхованию Вкладов и в сайт ЦБ РФ.
И выяснила – отозвали лицензию вообще у другого банка))) у КИВИ банка)))
И это вообще какой-то бред.
Привожу итоговую информацию, которую мне удалось выяснить с большим трудом, логически сопоставляя данные из достоверных источников – сайт ЦБ РФ и выписки ЕГРЮЛ по всем этим Банкам, их ИНН, их БИК и реквизитам расчетных счетов у наших клиентов и партнеров.
Этой информация нет ни в одном официальном источнике, ни в одном пресс-релизе, ни в одной новостной статье горе-журналистов.
Итого. Точка Банк КИВИ Банк (АО) - плохо, ООО Банк Точка - хорошо
Оказывается, все просто
Лицензию отозвали у КИВИ банка. Это головная организация, у которой есть филиал, который называется Точка Банк.
Таким образом, если у вашего счета в Точке в реквизитах написано Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО) – примите наши сочувствие и теплоту и проходите прямиком в Агентство по Страхованию Вкладов. Там вам вернут до 1’400’000₽.
А если в реквизитах вашего счета в Точке написано ООО Банк Точка – то поздравляем, это, хоть и аффилированное, но абсолютно независимое юридическое лицо и у него лицензию не отозвали (по состоянию на сейчас).
Вот как-то так.
Благодарю наших журналистов и новостные каналы за порцию адреналина из-за их тупых заголовков и винегрета в статьях.
И пишу клиентам письмо о том, что ситуация с Точкой подорвала мое доверие ко всем действующим лицам скандала. И если вы, наши, любимые клиенты, чувствуете себя в растерянности и хотите вывести деньги из Точки, и не важно, это одна Точка или другая Точка – я вас категорически поддерживаю!
То, что произошло, то что допустила банковская система – подрывает доверие тотально. Целиком. Ко всем банкам. Не должен маркетинг быть выше безопасности клиентов. А в ситуации с Точкой – целая кредитная группа Открытие оплачивала в складчину раскрутку бренда ТОЧКА, не сообщая, какое именно юрлицо, с каким именно уставным капиталом, с каким именно портфелем клиентов, с каким уровнем риска и с какой командой менеджеров будет реально крутить деньги клиентов. Это серьезный залет, по моему мнению.
Но, кредитные организации были есть и будут, держать наши деньги всё равно придётся в какой-то банке)))
И помните – мы, «Бухгалтерия. Директор Доволен», рядом.
И по первому вашему сигналу организуем вам открытие счёта в любом другом кредитном учреждении – в Зелёном банке, в Красном банке, в Жёлтом банке, и в ещё паре десятков других банков)) на ваш выбор!
Обращайтесь!
П.С.
Точка, общий привет!
Комментарии16
Точка живи. И точка
Ага. А какая? 😆
Тем временем Киви -кошелек протух. У кого сколько денег там осталось? )
Даже не знаю как лайкнуть этот коммент(((
👍 автору или 👎 событию (((
У меня 4т.
у меня 69 руб ))
Ну как какая, самая вкусная – МакДональдс )
ну... если существует такая... такое... многоТочие, вполне логично было бы указывать реквизиты: ИНН или кор. счёт...
или там тоже чёрте что?
или как раз для того всё и делается: навести больше неразберихи...
Точка – очень популярный банк.
Но, на мой профессиональный бухгалтерско-бизнесовый вкус – не тот банк, в котором я бы хотела иметь счет.
И причины разные.
А давайте поговорим про банки))). В каком тогда нужно держать деньги? )
у меня Сбер и Кубань Кредит
Еще Тинькофф, но он меня тоже бесит.
Не является инвестиционной рекомендацией 😎
А Сбер не бесит? )
Нет, он образцовый. По удобству для аутсорсинга, по логике, по пути клиента, по получению данных.
И плюс в сбере выписка банка называется выписка банка, а не лента взаимодействия )))
В консервной, А можно в стеклянной, только железной крышкой закатать, как огруцы.
Сбер. Потому что ему не должны дать помереть (это мантра, но имеет под собой основание). Что касается сервисов и т.п., то по-моему все везде примерно одинаковое. Ну по реквизитам контрагенту платить точно пофигу по каким, а самому - выгрузил платежку из 1С, а дальше везде примерно одинаково.