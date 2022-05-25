Клеркограмм? Мальцевграмм!

И сразу — прямая ссылка на канал!
В канале Борис Мальцев рассказал как работает с Юрием Мео (это тот, который работал в Калуга-Астрал, на минуточку!).
Юрий Мео в Клерке в роли трекера.
Я попросила Бориса и Юрия рассказать подробнее, что это за управленческий инструмент — трекерство или трекинг.
Ведь сейчас всех заманивают к себе в работу коучи.
А коучинг это метод психологической поддержки руководителя.
В коучей без психологического образования я не верю!
А вот трекинг меня интересует. И как управленческий инструмент, и как возможный вектор моего профессионального развития. Ооочень интересно!
Предлагаю подписаться на канал Бориса Мальцева. Поддержать, выдать социальный кредит, так сказать, взамен на качественные материалы.
И важно! Канал Бориса не про бухгалтерский учет))) а про управление бизнесом.
Что для меня важно и интересно. Надеюсь, вам тоже)))
П.с.
Я там в комментах активничаю, вдруг, кому и я нравлюсь )))
Ну, и на мой канал подпишитесь.
вот на него ссылка 👌
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