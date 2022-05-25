Клеркограмм? Мальцевграмм!

И сразу — прямая ссылка на канал!

https://t.me/totklerk

В канале Борис Мальцев рассказал как работает с Юрием Мео (это тот, который работал в Калуга-Астрал, на минуточку!).

Юрий Мео в Клерке в роли трекера.

Я попросила Бориса и Юрия рассказать подробнее, что это за управленческий инструмент — трекерство или трекинг.

Ведь сейчас всех заманивают к себе в работу коучи.

А коучинг это метод психологической поддержки руководителя. В коучей без психологического образования я не верю!

А вот трекинг меня интересует. И как управленческий инструмент, и как возможный вектор моего профессионального развития. Ооочень интересно!

Предлагаю подписаться на канал Бориса Мальцева. Поддержать, выдать социальный кредит, так сказать, взамен на качественные материалы.

И важно! Канал Бориса не про бухгалтерский учет))) а про управление бизнесом.

Что для меня важно и интересно. Надеюсь, вам тоже)))

Подписывайтесь!

П.с.

Я там в комментах активничаю, вдруг, кому и я нравлюсь )))

Ну, и на мой канал подпишитесь.

БухБизнес. Реальный. Мой!

вот на него ссылка 👌