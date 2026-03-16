Какие отчеты работодатель должен подавать в центр занятости

Как сообщать о вакансиях

На практике работодатели чаще всего сталкиваются с обязанностью сообщать о наличии вакансий. Причём речь идет не только о вакансиях, по которым ведётся активный поиск сотрудников. Сообщать нужно и о тех случаях, когда должность просто свободна.

Например, если в штатном расписании предусмотрены две единицы должности, но фактически работает один сотрудник, вторая единица считается вакантной.

Информацию о вакансиях необходимо передать в службу занятости в течение пяти рабочих дней после появления свободной должности.

На практике работодатели часто не сообщают в центр занятости о вакансиях по нескольким причинам.

Во-первых, многие считают, что это нужно делать только в том случае, если компания ищет сотрудников через государственную службу занятости.

Во-вторых, часть работодателей вообще не знает о такой обязанности.

И наконец, некоторые считают, что если вакансия размещена на сайтах поиска работы, этого достаточно. Но размещение вакансии на коммерческих сайтах не освобождает работодателя от обязанности информировать службу занятости.