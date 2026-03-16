Какие отчеты работодатель должен подавать в центр занятости

Кто обязан передавать сведения в центр занятости
Передавать сведения обязаны все работодатели как организации, так и индивидуальные предприниматели. Исключение составляют физические лица, которые не имеют статуса индивидуального предпринимателя.
Важно понимать, что нулевой отчетности по таким сведениям нет. Если в компании не происходило кадровых событий, которые нужно сообщать, никаких отчетов подавать не требуется.
О каких событиях работодатель обязан сообщать
Закон о занятости обязывает работодателей информировать государственную службу занятости о событиях, которые могут повлиять на ситуацию на рынке труда.
К таким событиям относятся:
появление свободных вакансий
сокращение работников
ликвидация организации или прекращение деятельности ИП
введение простоя
введение неполного рабочего времени
временный перевод сотрудников на дистанционную работу
процедуры банкротства работодателя.
Каждое из этих событий требует отдельного уведомления и соблюдения установленных сроков.
Как сообщать о вакансиях
На практике работодатели чаще всего сталкиваются с обязанностью сообщать о наличии вакансий. Причём речь идет не только о вакансиях, по которым ведётся активный поиск сотрудников. Сообщать нужно и о тех случаях, когда должность просто свободна.
Например, если в штатном расписании предусмотрены две единицы должности, но фактически работает один сотрудник, вторая единица считается вакантной.
Информацию о вакансиях необходимо передать в службу занятости в течение пяти рабочих дней после появления свободной должности.
На практике работодатели часто не сообщают в центр занятости о вакансиях по нескольким причинам.
Во-первых, многие считают, что это нужно делать только в том случае, если компания ищет сотрудников через государственную службу занятости.
Во-вторых, часть работодателей вообще не знает о такой обязанности.
И наконец, некоторые считают, что если вакансия размещена на сайтах поиска работы, этого достаточно. Но размещение вакансии на коммерческих сайтах не освобождает работодателя от обязанности информировать службу занятости.
Уведомление о сокращениях и ликвидации
Еще одна важная обязанность работодателя — уведомлять службу занятости о планируемом сокращении сотрудников или закрытии бизнеса.
Если организация ликвидируется или планирует массовое увольнение работников, службу занятости нужно уведомить заранее.
Как правило, такие уведомления направляются не позднее чем за два месяца до увольнения работников, а при массовых сокращениях — за три месяца.
Когда нужно сообщать о простое
Если в компании вводится простой, работодатель также должен уведомить центр занятости.
Сообщить об этом нужно в течение трёх рабочих дней после принятия решения о введении простоя. Причем обязанность возникает даже в том случае, если простой введён всего для одного сотрудника.
Неполное рабочее время и дистанционная работа
Отдельно закон выделяет ситуации, когда работодатель вводит неполный рабочий день или неделю по своей инициативе.
Такие меры могут применяться, например, из-за изменения организационных условий труда или снижения объема работы. В этом случае службу занятости также необходимо уведомить.
Похожая обязанность возникает и при временном переводе сотрудников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных обстоятельствах, например во время эпидемий или чрезвычайных ситуаций.
Как работодатели передают такие сведения
Сегодня большинство сведений передаются в службу занятости в электронном виде через портал «Работа России».
Работодатель может:
зарегистрироваться на портале через Госуслуги
заполнить необходимые формы
отправить сведения в территориальный орган службы занятости.
Что будет, если не сообщить сведения
Если работодатель не выполнит обязанность по информированию службы занятости или предоставит недостоверные сведения, возможна административная ответственность.
Штрафы по статье 19.7 КоАП РФ составляют:
для должностных лиц — от 300 до 500 рублей
для организаций — от 3000 до 5000 рублей.
Хотя суммы штрафов относительно небольшие, такие нарушения могут стать основанием для проверок со стороны контролирующих органов.
