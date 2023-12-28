Алевтина Иванова
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Алевтина Иванова
Должная осмотрительность

Должная осмотрительность. Очередное письмо счастья из ФНС

Федеральная налоговая служба денно и нощно заботится о простых бизнесменах, придумывая все новые, все более эффективные способы облегчить несладкую жизнь предпринимателя.
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Самые современные и технологичные новшества позволяют ФНС ежегодно отчитываться о росте поступлений в бюджетную систему РФ, а бизнесу жить правильней и спать все спокойней.

Данные с аналитического портала ФНС

Текущий год ознаменовался радостным событием, организованным налоговой службой во имя облегчения жизни бухгалтеров компаний, бизнесменов всех мастей и даже обычных физиков: всем преподнесли на блюдечке с почти голубой каемочкой подарок в виде единого налогового счета. По задумке он снимает кучу работы и головной боли с граждан, преимуществам ЕНП посвящена целая страница сайта фискального органа. На фото ниже только часть из них.

Не успели счастливые люди разобраться со всеми тонкостями крайне простого механизма и оценить все радости нововведения, как подоспела очередная идея.

Ходят инсайдерские слухи, что налоговики готовят письмо относительно тонкостей должной осмотрительности. Чтобы остаться вне подозрений налогового органам заказчику нужно не просто собрать все возможные справки из разных платных и бесплатных источников, но и желательно вооружиться лупой и калькулятором, чтобы пересчитать налоговую нагрузку контрагента. Во всяком случае тем, кто пользуется услугами компаний по оказанию фасилити услуг (а попросту клининга), а это, на секундочку, огромный пласт бизнеса:

По некоторым данным планируемое письмо будет содержать показатели по налоговой нагрузке, которые, по мнению ФНС, должны иметь компании, оказывающие услуги по профессиональной уборке и техническому обслуживанию зданий: если нагрузка меньше, то пострадавшей стороной  (в смысле доначислений) может оказаться заказчик услуг, якобы заинтересованный в налоговых махинациях своего подрядчика. Точные цифра неизвестны. Но, то что удалось собрать из открытых источников:

  • письмо готовится в рамках проекта ФНС по обелению клининга;

  • за несколько лет проведения проекта «Клининг» налоговая нагрузка в клининге выросла в несколько раз: с 1-3% на старте до 40% и более;

  • проект, по оценкам налогового органа, приносит в бюджет до 52 млрд. рублей ежегодно. Так что есть основания полагать, что принесет еще больше.

Будьте внимательны, проверяя контрагентов и сверяя их показатели с пожеланиями ФНС, чтобы не платить потом чьи- то недоплаченные суммы.

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