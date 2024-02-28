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Должная осмотрительность

Проект ФНС по обелению клининга. Клининг — это имиджевая составляющая ритейла

Крупнейшие в России торговые сети поделились опытом работы в Инфоресурсе и объяснили свое участие в проекте ФНС по обелению сферы клининга.
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Проект ФНС по обелению клининга

Последние годы налоговая применяет отраслевой принцип работы, даже крупнейшие компании-налогоплательщики, выручка которых составляет 74% ВВП России, администрируются специальными подразделениями ФНС, разделенными именно по отраслевому принципу. Это выглядит логичным и удобным. 

Клининговый рынок уже длительное время страдает от нечестной конкуренции: клиенты не желают оплачивать справедливую цену за услуги, в сложившихся условиях ответственные исполнители, желающие работать с соблюдением налогового законодательства, не могут удовлетворить бесконечное снижение бюджетов потенциальных клиентов.

В результате «белые» исполнители вынуждены снижать цены, чтобы остаться в бизнесе, а это заставляет либо вступать в нечестную конкуренцию на равных условиях с теми, кто не следует законам и правилам, либо отказываться от контрактов и терять бизнес. Разорвать этот замкнутый круг возможно лишь при совместных усилиях предпринимателей и государства, направленных на борьбу с противниками честной конкуренции на основе качества.

Именно поэтому ФНС, реализуя проект обеления клининга, пошла по пути работы с заказчиками услуг. Поскольку основные махинации в клининге — это все, что связано с оптимизацией фонда оплаты труда — неоформленные работники, зарплата в конвертах, налоговая служба настаивает на том, что заказчик должен контролировать персонал своего контрагента. Процесс достаточно сложный и несвойственный для того, кто покупает услуги профессиональной уборки, чтобы снять с себя головную боль, а по факту получается берет дополнительную нагрузку.

Но выход был найден. Клининговая отрасль совместно с ФНС разработала инструменты, которые позволяют заказчикам услуг подтверждать свою налоговую благонадежность и должную осмотрительность: Инфоресурс ФМ и специальная налоговая конструкция.

Опыт «М.Видео и Эльдорадо»

Торговая сеть приняла участие в проекте, понимая важность контроля и структурирования работы клининговых компаний, а также вывода данной отрасли из сферы неофициального обслуживания. Компания высказала желание поддержать официальное трудоустройство сотрудников подрядчиков с целью обеспечения их законной защиты, повышения эффективности и качества предоставляемых услуг. Поначалу столкнулась с рядом проблем, главной из которых стали большие трудозатраты на контроль и проверку отчетности.

Инфоресурс позволил снять все вышеперечисленные проблемы.

В ООО «МВМ» отмечают, работа с «белыми» компаниями по клинингу часто обходится дороже, однако позволяет гарантировать, что все необходимые налоги и сборы включены в стоимость услуги, что обеспечивает прозрачность платежей и уверенность в том, что средства ушли в бюджет государства.

Свою собственную систему учета удалось интегрировать с системами Инфоресурс и взаимодействие стало более системным и прозрачным, это позволило также автоматизировать процессы и обеспечить контроль за финансовой деятельностью.

Кроме того, более трети клининговых контактов уже переведены на работу по налоговой оговорке, что дает дополнительны гарантии, а бухгалтерам и коммерческим директорам объектов позволяет спать спокойно, не переживая за претензии, которые могут возникнуть со стороны ФНС из- за недобросовестных подрядчиков.

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Должная осмотрительность

Проект ФНС по обелению клининга. Клининг — это имиджевая составляющая ритейла

Крупнейшие в России торговые сети поделились опытом работы в Инфоресурсе и объяснили свое участие в проекте ФНС по обелению сферы клининга.

17