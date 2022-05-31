Конкуренты сманивают клиентов и пускают слухи? Что делать- то?

Есть у меня приятель, в бизнесе уже давно, чего только за эти годы не натерпелся! Переманивание клиентов на всем фоне подстав и «налета» проверяющих всех калибров, уже кажутся чуть ли не детской шалостью… но при этом весьма болезненной и неприятной.

Например, нередкая история, когда свое бабло на всяких там дизайнеров, бренд – менеджеров и прочую нужно-бесполезную фигню тратить не хочется, некоторые тупо берут чужой дизайн и просто вставляют свое название. Ладно б еще по заветам Остин Клеон (речь идет о книге американского художника Остина Клеона «Кради, как художник») крали, как художники, так нет же, тупо копипастят.

Например, зачем придумывать свою тару, если можно «слямзить» чужую, а заодно на разработке этикетки сэкономить

Так вот, этот товарищ, рассказал, что, когда конкуренты стали рассылать его крупным клиентам и дилерам письма со сладкими предложениями, он, попсиховав, как положено, пару дней, сделал предложение еще круче и дал хорошую скидку на свою продукцию тем, у кого в ассортименте нечестный бренд отсутствовал и закрутил гайки тем, кто повелся на сладкие речи.

А поскольку завод у него немаленький, позволить себе он такие вольности вполне может, а вот долго ли продержится нечестный конкурент – еще вопрос.

фото Freepick

Что касается слухов, которые клиент распространяет, здесь немного сложнее и без помощи юристов не обойтись.

Короче, составили с ним алгоритм, что делать, если вдруг приключилась такая фигня как конкурентные войны. Для начала: спокойствие, только спокойствие! Вот тебе план действий: