Конкуренты сманивают клиентов и пускают слухи? Что делать- то?

Есть у меня приятель, в бизнесе уже давно, чего только за эти годы не натерпелся! Переманивание клиентов на всем фоне подстав и «налета» проверяющих всех калибров, уже кажутся чуть ли не детской шалостью… но при этом весьма болезненной и неприятной.
Например, нередкая история, когда свое бабло на всяких там дизайнеров, бренд – менеджеров и прочую нужно-бесполезную фигню тратить не хочется, некоторые тупо берут чужой дизайн и просто вставляют свое название. Ладно б еще по заветам Остин Клеон (речь идет о книге американского художника Остина Клеона «Кради, как художник») крали, как художники, так нет же, тупо копипастят.
Так вот, этот товарищ, рассказал, что, когда конкуренты стали рассылать его крупным клиентам и дилерам письма со сладкими предложениями, он, попсиховав, как положено, пару дней, сделал предложение еще круче и дал хорошую скидку на свою продукцию тем, у кого в ассортименте нечестный бренд отсутствовал и закрутил гайки тем, кто повелся на сладкие речи.
А поскольку завод у него немаленький, позволить себе он такие вольности вполне может, а вот долго ли продержится нечестный конкурент – еще вопрос.
Что касается слухов, которые клиент распространяет, здесь немного сложнее и без помощи юристов не обойтись.
Короче, составили с ним алгоритм, что делать, если вдруг приключилась такая фигня как конкурентные войны. Для начала: спокойствие, только спокойствие! Вот тебе план действий:
1. Все фиксируй! Любое письмо, скриншот, запись – все складывай в папочку. Чем больше доказательств у тебя будет, тем лучше. Нужно понять, насколько это все серьезно, сколько клиентов под ударом. К юристу бегом! Тут без него никак. Пусть он напишет этим наглецам претензию, чтобы прекратили свои делишки и извинились. Если не поможет – в суд! Можно за недобросовестную конкуренцию, за клевету, за нарушение авторских прав (если они что-то твое украли). Еще можно в ФАС (это антимонопольная служба) на них пожаловаться.
2. Поговори с клиентами по душам, не жди, пока они все разбегутся. Напиши им, позвони, объясни ситуацию, мол, "ребята, тут такое дело...". Подчеркни, что ты лучше, предложи какую-нибудь плюшку – скидку, например бонусы и скидки. Будь честен с ними, не опускайся до уровня конкурентов. Спроси их мнение, что им нравится в твоей компании, что можно улучшить.
3. Сделай свои услуги еще круче, чем у конкурентов. Цены, качество, сервис – все должно быть на высоте. Предлагай клиентам всякие бонусы и скидки, чтобы им и в голову не пришло уйти к кому-то другому, на долгой дистанции все вложения окупятся.
Начать дискуссию