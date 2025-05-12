Клининг по методу Блиновской

Платить налоги «немодно»?

Схемы с дроблением бизнеса остаются популярными, несмотря на жесткий подход со стороны налоговых органов. Еще в июле 2024 г. ФНС ввела официальные методические рекомендации по выявлению «дробления бизнеса», обобщив судебную практику и указав признаки незаконного разделения компаний. За 2018 — 2023 гг. суды рассмотрели 643 дела о дроблении, а общая сумма доначисленных налогов по ним достигла 56 млрд руб. Это подчеркнуло масштаб проблемы и необходимость реформ.

В конце 2024 года ФНС начала пилотный проект с пятью крупнейшими маркетплейсами для онлайн-мониторинга выручки продавцов и оперативного выявления схем уклонения. А с 2017 года ФНС проводит проект обеления отрасли клининга. Исторически сложилось так, что в отрасли клининга широким распространены различные схемы уклонения от налогообложения. Как сказал один из владельцев крупной компании по оказанию услуг профессиональной уборки: «До 2017 платить налоги было «немодно». Этому способствовал и ряд объективных причин: формирование рыночных цен происходило на фоне повышения эффективности закупок у заказчиков (представителей всех сфер деятельности), включая государственные заказы, где цены часто формировались путем снижения прошлогодних показателей на 10% и более. Это привело к занижению цен настолько, что не только не позволяло включить в стоимость налоги, но и обеспечивать адекватное качество уборки. В итоге, отрасль чистоты с точки зрения закона стала "нечистой".

К 2024 году ФНС смогла вывести нормативы совокупной налоговой нагрузки в клининге и рекомендовала не только придерживаться выведенных данных клининговым компаниям, но и настаивает на том, чтобы сами заказчики услуг контролировали расчетные цифры с теми показателями, которые закладывают их контрагенты (все данные размещены на сайте налоговой службы).