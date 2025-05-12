Клининг по методу Блиновской

Если коротко, известную блогершу обвинили в неуплате налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. С учетом штрафов и пеней сумма превысила 1,5 миллиарда рублей. Королева марафонов, согласно материалам следствия, пользовалась упрощенной схемой налогообложения, формально раздробила свой многочисленный марафонобизнес и получала доход от подконтрольных ей 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.
Платить налоги «немодно»?
Схемы с дроблением бизнеса остаются популярными, несмотря на жесткий подход со стороны налоговых органов. Еще в июле 2024 г. ФНС ввела официальные методические рекомендации по выявлению «дробления бизнеса», обобщив судебную практику и указав признаки незаконного разделения компаний. За 2018 — 2023 гг. суды рассмотрели 643 дела о дроблении, а общая сумма доначисленных налогов по ним достигла 56 млрд руб. Это подчеркнуло масштаб проблемы и необходимость реформ.
В конце 2024 года ФНС начала пилотный проект с пятью крупнейшими маркетплейсами для онлайн-мониторинга выручки продавцов и оперативного выявления схем уклонения. А с 2017 года ФНС проводит проект обеления отрасли клининга. Исторически сложилось так, что в отрасли клининга широким распространены различные схемы уклонения от налогообложения. Как сказал один из владельцев крупной компании по оказанию услуг профессиональной уборки: «До 2017 платить налоги было «немодно». Этому способствовал и ряд объективных причин: формирование рыночных цен происходило на фоне повышения эффективности закупок у заказчиков (представителей всех сфер деятельности), включая государственные заказы, где цены часто формировались путем снижения прошлогодних показателей на 10% и более. Это привело к занижению цен настолько, что не только не позволяло включить в стоимость налоги, но и обеспечивать адекватное качество уборки. В итоге, отрасль чистоты с точки зрения закона стала "нечистой".
К 2024 году ФНС смогла вывести нормативы совокупной налоговой нагрузки в клининге и рекомендовала не только придерживаться выведенных данных клининговым компаниям, но и настаивает на том, чтобы сами заказчики услуг контролировали расчетные цифры с теми показателями, которые закладывают их контрагенты (все данные размещены на сайте налоговой службы).
Дробление бизнеса: игра с огнем или конкурентное преимущество?
Схема с дроблением бизнеса стара, как и сам бизнес. Еще в Древнем Риме народ пытался уменьшать свои урожаи, чтобы меньше вносить натурального оброка в казну. Методы взыскания налогов были жесткими, от физических наказаний и штрафов до конфискации имущества и продажи должника в рабство. В современном мире налоговые преступления считаются одними из самых серьезных. Но жадность, как известно, фраера сгубила, и несмотря ни на что желающие поиграть в игру «а ну-ка отними» с государством не переводятся.
C 2018-го по август 2023 года в российских судах рассматривалось 643 дела о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов, общая сумма налоговых доначислений составила 56 млрд рублей. Сами налоговики оценивают реальный масштаб проблемы незаконного дробления бизнеса выше. Если, к примеру, вернуться к отрасли клининга, которую мы уже затронули, то это свойственно огромной доле компаний.
Зачем платить больше?
С началом процесса обеления отрасли, проводимого ФНС, часть крупнейших подрядчиков по клинингу встала на рельсы честного бизнеса, оформляя персонал в штат с уплатой всех положенных страховых взносов, честным выставлением стоимости услуг, но львиная доля компаний решила отсидеться за их спинами. В итоге «дроблёнщики» и «схематозники» получили существенное преимущество, предлагая цены на 30-40% ниже обелившихся компаний.
В это же время часть заказчиков услуг профессионального клининга, после разъяснительных бесед с ФНС, также решила работать с четными компаниями – клинерами, несмотря на повышение стоимости. Как отметила однажды руководитель направления по внедрению режима налоговый мониторинг компаний группы АЗОТ Мария Белянина,
«Нам показали разрывы по НДС нашего контрагента (это были десятки миллионов). Мы вошли в проект и третий год этим пользуемся. Все трудозатраты с лихвой окупились: мы сняли с себя налоговые и имиджевые риски».
Много представителей сетевого ритейла также декларировали и демонстрировали готовность следовать принципам честного ведения бизнеса и заключали контракты с теми подрядчиками по чистоте, кто полностью платит налоги в казну, оформляет персонал в штат, а не пытается на нем экономить. Но… что- то пошло не так… Как в известной рекламе: зачем платить больше?
В начале года такие ранее ответственные компании заявили подрядчикам о необходимости снизить цены на 30-40%, угрожая в противном случае расторгнуть контракты и уйти к более дешевым конкурентам. А как же налоги? Ответа на этот вопрос нет, хотя в свете ранее упоминавшегося письма ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@ такие требования звучат как минимум странно.
Что ж, время покажет… Проверки крупнейших компаний по клинингу, не соблюдающих, по мнению налоговиков, совокупные нормы налоговой нагрузки, по слухам, уже начались.
Эффективность российской налоговой системы или нелирическое отступление
Сборы налогов в российский бюджет выросли в 2024 году сразу на 20,3%, следует из данных ФНС. И такими достижениями российские налоговики делятся год от года вот уже несколько лет. При этом, из-за снижения цен на нефть Минфин снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета на ₽2,6 трлн и пересмотрел втрое дефицит, хотя Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что все запланированные обязательства будут выполнены независимо от внешних условий. Как думаете, «где деньги, Зин?», если не в дальнейшем совершенствовании деятельности налоговиков?
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