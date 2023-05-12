Какой может быть судьба денег состоятельных россиян на сегодня? Подход к капиталу

Безопасные гавани. Или как владельцы капиталов лишились своих достижений 2019-2022 годов.

Безопасные гавани, или как владельцы капиталов лишились своих достижений 2019-2022 годов.

Владельцы капиталов, слегка решили упростить себе задачу покидая Россию. Стабильность и надёжность казалось не утратит свою силу. В таком понимании находились большинство инвесторов. Оказалось что в 2023 году они были не готовы к возможным изменениям, сообщает РБК.

Они думали если сменять геолокацию, то их страхи неопределенности и неизвестности сами по себе утихнут. Однако такие решения не избавили их от мыслей, что центр жизненных интересов находится в России.

Резкое падение активности у инвесторов, по итогам торгов на бирже. Падение индексов на рынке, стагнация ценных бумаг и активов, непонимание какой путь выбрать.

Временный характер нес содержания таких колебаний, что и приводило инвесторов в недоумения. Однако постепенно всё стало проясняться с новостями, об укрепления рубля возвратом к равновесным уровням. Так заявляет аналитик Джиоев, сообщает КП.

Открытый рынок в России и способность изменить подход к капиталу, даст возможность выбрать правильный угол обзора. Главным драйвером этого ускорения станет увеличение потребительского спроса. Надёжная ставка ЦБ и развитие ИТ технологий.

Капитал без системного регулирования, требует особого внимания, больше энергии и кадров, на фоне оттока специалистов. Такую задачу можно и необходимо решать создавая условия.