Экскурсия в офис «Клерк» — приходите в гости. Мам, тебя тоже ждут!

Это не онлайн-экскурсия, мы действительно ждем вас в гости в нашем офисе 31 октября в 18:00.

Каждый рабочий день убеждает меня в том, что бухгалтерское сообщество одно из самых тесных и профессиональных.

Бухгалтеры проходят вместе огонь, воду и медные трубы (ЕНП, воинский учет и налоговые проверки). Как показывает опыт, чаще всего специалисты все же общаются в Интернете, но сейчас, благодаря «Клерку» в том числе, у бухгалтеров появилась возможность встречаться, общаться, делиться опытом, наработками и советоваться с коллегами в живую.

Так вот, 31 октября в офисе «Клерка» пройдет камерная встреча, куда мы приглашаем всех, кто живет в Краснодаре и может добраться к нам в офис. Если вы хотите посмотреть, как выглядит наш офис изнутри, узнать больше о культуре и истории компании, а также увидеть, в какой атмосфере мы создаем «Клерк» — записывайтесь на экскурсию.

Где состоится встреча? 31 октября в 18:00 в офисе «Клерка» по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская 55/1. За день пришлем вам письмо на почту, чтобы подтвердить ваше присутствие. Участвовать Хотим понимать, сколько печения необходимо испечь:)

Мы проведем вам экскурсию по нашему офису, кто читает трибуну Бориса Мальцева, знает, какой у нас красивый офис. Реально достопримечательность «Клерка».

Также на встрече за чашкой кофе обсудим:

какие есть способы дополнительного заработка;

как перейти из найма на фриланс;

где взять первых клиентов;

как развить карьеру от фрилансера до владельца бухгалтерской компании;

как обстоят дела на рынке вакансий в Краснодаре;

какую минимум зарплату должен получать бухгалтер.

Встречу проведет:

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы больше 15 лет.

Для вас выступят:

Карина Хапиште, исполнительный директор «Клерка», с опытом в управлении персоналом более 13 лет (HRD), опыт управления компаниями (исполнительный директор — 5 лет) в направлениях B2C и B2B. Степень МВА в области управления.

Янина Рогозинская, владелец бухгалтерской компании Abat Group www.abat-group.ru с годовой выручкой 55+ млн. руб., на бух. обслуживании 550+ клиентов, в подчинении 25+ сотрудников.

Мы впервые приглашаем в гости наших читателей, поэтому с нетерпением будем вас ждать.

P.S. Мам, тебя тоже ждут!