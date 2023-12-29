Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!

Команда «Клерка» не только пережила все понедельники в этом году, приросла x2 в продажах и усилилась во всех отделах, но и здорово провела корпоратив! P.S. Если вам кажется, что здесь слишком много восклицательных знаков, то вам не кажется!

Вчера наша компания наконец-то провела долгожданный корпоратив. Мы много веселились, танцевали, смеялись и обсуждали пережитый год.

«Год был непростым, но мы справились» – команда «Клерка»

Ну а теперь переходим к отчету с корпоратива…

Как это было

В 19:00 после рабочего дня вся офисная команда «Клерка» встретилась в Sgt. Pepper's Bar и начала «отжигать».

По традиции поздравлять нас пришли Дед Мороз и Снегурочка. Кстати, стихи на стульчике тоже рассказывали и даже получали подарки.

Ну а затем была вкусная еда, приятная музыка и премия «Оскар» «Клерка».

Среди номинаций:

Прорыв года. Победитель – Левон Абкарян, м енеджер по продажам, ЦОК

2. Энергия года. Победитель – Елена Ярушкина, п родюсер-методолог.

3. Успешный старт. Победитель – Денис Чижиков, b ackend-разработчик.

4. Упорство и настойчивость. Победитель – Никита Фильчаков, в едущий менеджер по продажам.

5. Лидер перемен. Победитель – Светлана Чибинь, менеджер по продажам.

7. В ногу со временем (За ответственное отношение к рабочему распорядку: несмотря на сумасшедшие пробки, мировые катаклизмы, падение курса доллара и рост цен на золото и пиво, появится в нужном месте и в нужное время.). Победитель – Ева Попова (это я), e mail-маркетолог.

8. Кофеман. Победитель – Евгения Пересадина, р уководитель направления Бизнес.

Когда все номинанты были награждены, наша ведущая продолжила свой «Stand up». Почему-то она была уверена, что мы молодая компания, которая продает недвижимость. Хотя в чем-то она была права, ведь мы – вечный start up.

Когда официальная часть была закончена, начались горячие танцы. Мы танцевали и горланили песню Алёны Апиной и Комбинации – Бухгалтер (хотя большая часть компании и не является бухгалтерами, но в душе видимо все не так). Остальное оставим за кадром.

Кстати, это был мой первый корпоратив, сравнивать не с чем, но было очееееень весело.

Надеюсь, что за наш корпоратив не придется извиняться.