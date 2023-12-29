Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!

Вчера наша компания наконец-то провела долгожданный корпоратив. Мы много веселились, танцевали, смеялись и обсуждали пережитый год.
«Год был непростым, но мы справились» – команда «Клерка»
Ну а теперь переходим к отчету с корпоратива…
Как это было
В 19:00 после рабочего дня вся офисная команда «Клерка» встретилась в Sgt. Pepper's Bar и начала «отжигать».
По традиции поздравлять нас пришли Дед Мороз и Снегурочка. Кстати, стихи на стульчике тоже рассказывали и даже получали подарки.
Ну а затем была вкусная еда, приятная музыка и премия
«Оскар» «Клерка».
Среди номинаций:
Прорыв года. Победитель – Левон Абкарян, м
енеджер по продажам, ЦОК
2. Энергия года. Победитель – Елена Ярушкина, п
родюсер-методолог.
3. Успешный старт. Победитель – Денис Чижиков, b
ackend-разработчик.
4. Упорство и настойчивость. Победитель – Никита Фильчаков, в
едущий менеджер по продажам.
5. Лидер перемен. Победитель – Светлана Чибинь, менеджер по продажам.
7. В ногу со временем (За ответственное отношение к рабочему распорядку: несмотря на сумасшедшие пробки, мировые катаклизмы, падение курса доллара и рост цен на золото и пиво, появится в нужном месте и в нужное время.). Победитель – Ева Попова (это я), e
mail-маркетолог.
8. Кофеман. Победитель – Евгения Пересадина, р
уководитель направления Бизнес.
Когда все номинанты были награждены, наша ведущая продолжила свой «Stand up». Почему-то она была уверена, что мы молодая компания, которая продает недвижимость. Хотя в чем-то она была права, ведь мы – вечный start up.
Когда официальная часть была закончена, начались горячие танцы. Мы танцевали и горланили песню Алёны Апиной и Комбинации – Бухгалтер (хотя большая часть компании и не является бухгалтерами, но в душе видимо все не так). Остальное оставим за кадром.
Кстати, это был мой первый корпоратив, сравнивать не с чем, но было очееееень весело.
Надеюсь, что за наш корпоратив не придется извиняться.
Комментарии5
Ева, классно! Редакция была мысленно с вами!!!
P.S. все, кто был на корпоративе сегодня пришли в офис?))
Ну хоть какое-то небольшое безобразие было?))) Все слишком прилично выглядит))
Все кто работает в Клерке, считаются бухгалтерами )))