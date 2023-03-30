5 ошибок бухгалтеров, которые мешают дополнительным продажам

Принцип кросс-сейла

Кросс-сейл работает просто: после того как клиент принимает решение о покупке, вы предлагаете ему приобрести ещё одну услугу, которая органично дополнит первую.

Классический пример — если бизнес обращается к вам за ведением бухгалтерского учёта, помимо него предложите ему свои экспертные консультации с оформлением письменных рекомендаций. Всё дело в том, что в сравнении цена на них уже не будет казаться такой высокой, а значит, клиент охотнее согласится на эту покупку.

Дополнительные продажи — это эффективный метод повышения своего среднего чека. Однако есть несколько ошибок, которые бухгалтеры без опыта продаж, могут совершить, пользуясь этим приёмом.

Ошибка №1. Отсутствие ассортиментной матрицы

Ассортиментная матрица — список всех услуг, которые вы предоставляете. Она поможет вам заранее проанализировать все позиции, которые вы можете предложить клиенту, а также подобрать комплементарные — те, которые можно предлагать одним пакетом.

Ваш заказчик иногда не догадывается, что ему необходимы дополнительные услуги помимо уже приобретённых.

Зная, что можно добавить к главной позиции, вы сможете раскрыть новую боль клиента и сразу же предложить готовое решение.

Ошибка № 2. Предлагать допуслуги слишком рано

Когда вы предлагаете и дополнительные, и основные услуги сразу, внимание клиента может рассеяться: ему нужно одновременно принять не одно решение о покупке, а сразу несколько.

Сама идея о том, что клиент ещё не воспользовался услугой, а к ней уже надо брать дополнительные опции, здорово пугает. Поэтому старайтесь предлагать их только после того, как заказчик примет окончательное решение о покупке основной позиции. Именно в этот момент он будет в «приподнятом» настроении и с большей вероятностью совершит импульсивную покупку.

Ошибка № 3. Слишком большой выбор

Слишком широкий выбор услуг может попросту запутать клиента, и тогда он не сможет остановиться ни на одной из позиций.

Попробуйте свести свое предложение к двум вариантам, продажа которых будет наиболее выгодной.

Выберите те, которые подойдут конкретному клиенту, даже если в ассортиментной матрице их намного больше.

Ошибка № 4. Потребности клиента плохо изучены

Заказчика испугают предложения, которые не относятся к его деятельности. Так, предлагать кадровый учёт будет уместно бизнесу со средним штатом сотрудников, но не маленькому стартапу.

Сначала познакомьтесь с потребностями клиента: для чего он хочет приобрести услугу, какие сомнения у него возникают при выборе. Только после этого рассказывайте, что подойдёт именно ему.

Ошибка № 5. Сильная настойчивость

Клиент может просто не справиться с давлением: в таком случае продать дополнительные позиции точно не удастся. Если человек по какой-то причине отказывается от вашего предложения, не пытайтесь его переубедить: возможно, сейчас он просто не готов быстро принять решение. Лучше вернитесь к нему с этим вопросом спустя некоторое время.

Практические советы

Вместо вывода делюсь с вами советами, которые помогут эффективно внедрить технологии кросс-сейла в свою работу.