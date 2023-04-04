Стать гуру 1С: что изучать, чтобы узнать о программе больше

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю, как быть в курсе всех изменений в программе 1C и перестать бояться её «сложности».

Работа в программе 1С позволяет бухгалтерам и предпринимателям автоматизировать налоговый, кадровый и бухгалтерский учёт, управлять компанией, оптимизировать продажи и настраивать CRM.

Так, благодаря своей универсальности, 1С подойдёт для многих отраслей: торговля, производство, строительство и финансовый сектор. Однако из-за большого количества функций программа может пугать нового пользователя своей сложностью.

На самом деле, разобраться в ней довольно просто, с этим помогает:

Справочник-руководство

Справочники по работе с 1С доступны как в электронном, так и в бумажном формате. Обычно руководство идёт в наборе с коробочной 1С, но его также можно приобрести отдельно.

YouTube

YouTube — бесплатный способ для тех, кто лучше воспринимает видео-контент и готов применять новые знания на практике. По запросу «работа в программе 1С» вы найдёте десятки авторов, обучающих работе в разных конфигурациях.

Кстати, на официальном сайте 1С также представлены бесплатные видеоинструкции и вебинары от экспертов компании.

Информационные материалы учебной версии 1С

Учебная версия 1С позволит быстро освоиться в программе: в интерфейсе есть подсказки и справочники.

Бесплатно получить учебную версию 1С вы можете на сайте Учебного центра 1С или у официальных партнёров фирмы.

Информационная система 1С:ИТС

Система даёт бесплатный доступ к новостям, комментариям, рекомендациям и инструкциям от разработчиков 1С.

Информация в 1С:ИТС всегда актуальна — эксперты компании регулярно следят за изменениями в законах и различных методиках учёта, заполнения деклараций. А при необходимости можно получить консультацию и поддержку у партнёров 1С.

Вывод

Стать гуру в 1С можно с помощью материалов, которые предоставляют разработчики и партнёры компании. Большинство пособий бесплатные — создатели 1С заинтересованы в качественном и доступном обучении пользователей программы.

А если самостоятельно сложно разобраться в программе — можно пройти очные и онлайн-курсы от разработчиков 1С.

После их прохождения вы сдадите экзамен, который поможет определить уровень владения 1С и увидеть пробелы в знаниях, которые стоит подтянуть.