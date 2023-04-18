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Обзоры для бухгалтера

Подборка Telegram-каналов для бухгалтеров

Привет, это Филипп Щиров. Делюсь подборкой полезных каналов в Telegram, где публикуются новости об экономике, налогах и советы для бухгалтеров.
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Подборка Telegram-каналов для бухгалтеров

Поиск нужной информации в интернете обычно отнимает много времени: нужно правильно сформулировать запрос, просмотреть десяток сайтов и иногда можно не найти ответа на вопрос. Сэкономить время и найти ответы на тему бухгалтерии можно в Telegram-каналах.

Проверяйте, на все ли вы подписаны:

Красный уголок бухгалтера

Чат, в котором можно задать вопрос или обратиться за советом. Среди подписчиков много юристов, кадровиков и главбухов.

Бухучет, налоги, 1С

Канал об обновлениях и работе в 1С. Также публикуются изменения в законодательстве и важные новости о налогах.

Бух!Новости

На канале оперативно публикуются главные бухгалтерские новости дня.

Альтап для бизнеса

Канал хоть и называется «для бизнеса», собирает много полезной информации для бухгалтеров: лайфхаки, подборки, разъяснения.  

1С Company и 1С Lite

Официальные каналы компании 1С. Публикуют анонсы вебинаров, кейсы компаний и обновления программы 1С. Также подписчики канала 1С Company могут написать свои предложения по развитию платформы 1С.

Ночной бухгалтер

Канал с краткими обзорами бухгалтерских новостей с юмором от редакции Клерка.

Чат Клерк.ру

Чат для бухгалтеров и предпринимателей, в котором можно задать вопросы и максимально быстро получить ответы от специалистов.

Moneyhack

Канал про деньги, лайфхаки и саморазвитие. Подойдёт бухгалтерам, которые хотят расти по карьерной лестнице.

Бухучет и налоги

Канал с короткими постами-выжимками о последних событиях. Через него всегда можно перейти на сайт Клерка и прочитать полную версию материала, если тема вас заинтересовала.

БухгалтерияRU | Коммерция

Канал для бухгалтеров, работающих в коммерческих организациях. Публикуют новости и изменения в работе бухгалтеров.

Бух.Джоб

Канал с регулярно обновляемыми предложениями от работодателей. Для удобного поиска есть хештеги по специализации и городам.

Расскажите в комментариях, какие Telegram-каналы для бухгалтеров вы читаете и можете посоветовать.

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13 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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