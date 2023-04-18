Подборка Telegram-каналов для бухгалтеров

Поиск нужной информации в интернете обычно отнимает много времени: нужно правильно сформулировать запрос, просмотреть десяток сайтов и иногда можно не найти ответа на вопрос. Сэкономить время и найти ответы на тему бухгалтерии можно в Telegram-каналах.
Проверяйте, на все ли вы подписаны:
Чат, в котором можно задать вопрос или обратиться за советом. Среди подписчиков много юристов, кадровиков и главбухов.
Канал об обновлениях и работе в 1С. Также публикуются изменения в законодательстве и важные новости о налогах.
На канале оперативно публикуются главные бухгалтерские новости дня.
Канал хоть и называется «для бизнеса», собирает много полезной информации для бухгалтеров: лайфхаки, подборки, разъяснения.
Официальные каналы компании 1С. Публикуют анонсы вебинаров, кейсы компаний и обновления программы 1С. Также подписчики канала 1С Company могут написать свои предложения по развитию платформы 1С.
Канал с краткими обзорами бухгалтерских новостей с юмором от редакции Клерка.
Чат для бухгалтеров и предпринимателей, в котором можно задать вопросы и максимально быстро получить ответы от специалистов.
Канал про деньги, лайфхаки и саморазвитие. Подойдёт бухгалтерам, которые хотят расти по карьерной лестнице.
Канал с короткими постами-выжимками о последних событиях. Через него всегда можно перейти на сайт Клерка и прочитать полную версию материала, если тема вас заинтересовала.
Канал для бухгалтеров, работающих в коммерческих организациях. Публикуют новости и изменения в работе бухгалтеров.
Канал с регулярно обновляемыми предложениями от работодателей. Для удобного поиска есть хештеги по специализации и городам.
Расскажите в комментариях, какие Telegram-каналы для бухгалтеров вы читаете и можете посоветовать.
Комментарии