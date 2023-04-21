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9 полезных функций в 1С:Бухгалтерия

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю про функции в программе 1С, о которых вы, возможно, не знали.
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9 полезных функций в 1С:Бухгалтерия

1С:Бухгалтерия позволяет не только автоматизировать бухгалтерский и налоговый учёт, но и упростить рутинные задачи, которые бухгалтеры и предприниматели ежедневно выполняют в программе.

Делюсь некоторыми функциями 1С, о которых редко говорят.

1С:Мобильная бухгалтерия

Бесплатное мобильное приложение от компании 1С. В нём есть все функции для ведения учёта: подготовка и отправка отчётности, расчёт и уплата налогов, счета и акты сверки, интеграция с онлайн-кассами и обмен данными с банком. 

Скачать приложение можно на официальном сайте 1С.

Монитор налогов и отчётности

Монитор представлен в виде таблицы и помогает контролировать уплату налогов и сдачу отчётов в срок. Каждый блок в таблице имеет свой цвет, например, зелёный значит, что все налоги за текущий налоговый период оплачены, а отчёты сданы в отчётном периоде. 

Как найти: раздел Руководителю — Анализ — Монитор налогов и отчётности.

Сравнения режимов налогообложения

Инструмент будет полезен организациям, у которых есть возможность выбора режима налогообложения. Сервис анализирует налоговую нагрузку для каждой системы налогообложения на основании данных компании за прошлые периоды и помогает выбрать оптимальный вариант.

Как найти: раздел Руководителю — Сравнение режимов налогообложения.

Сверка налогов с ФНС

Сервис можно найти в разделе «Монитор налогов и отчётности». С его помощью можно автоматизировать сверку по каждому платежу, направленному в налоговую — сервис  сравнивает данные по оплатам из учётной системы налоговой службы с информацией из 1С:Бухгалтерия и предоставляет отчёт. Для работы с инструментом нужно подключить сервис 1С-Отчётность.

Как найти: раздел Сверки — Запросить сверку и выбрать Акт сверки расчётов.

Постановка задач в 1С

Для удобства работы список задач можно настроить в программе 1С с версией 3.0.81 и выше. Сервис позволяет настроить смс- и e-mail-оповещения, ставить сроки выполнения задачи и прикреплять документы. Если программой пользуются несколько сотрудников, то задачи можно ставить друг другу. 

Как найти: меню Администрирование — Настройки программы — Органайзер — Мои задачи.

Платёжный календарь

Инструмент полезен для оперативного планирования движения денег за указанный период с подробной детализацией данных.

Платёжный календарь позволяет избегать кассовых разрывов: он показывает, когда возможна нехватка денежных средств и в каком размере.

Как найти: раздел Руководителю — Планирование — Платёжный календарь.

Монитор основных показателей

Инструмент показывает в одном отчёте все основные показатели о состоянии дел в компании. Также можно сравнить данные с аналогичным периодом прошлого года и вывести результаты сравнения в рублях или в тысячах рублей.

В сформированном отчете можно выбрать нужный показатель и посмотреть его детальную расшифровку.

Как найти: раздел Руководителю — Монитор — Монитор основных показателей.

Отчёт финансовый анализ

С помощью отчёта можно автоматизировать анализ финансового состояния компании. Инструмент помогает руководителю в принятии важных управленческих решений: на его основе рассчитывают основные показатели финансовой деятельности организации. Отчёт включает в себя разделы: главное, бухгалтерская отчётность, анализ отчётности, коэффициенты, рентабельность, оценки.

Как найти: раздел Руководителю — Анализ —Финансовый анализ.

Подготовка документов для регистрации изменений в уставе

Если нужно внести поправки в учредительные документы, то сервис сформирует весь пакет документов: заполнит заявление о регистрации и предложит готовый текст типового устава с внесенными изменениями, образец протокола собрания участников общества, а также напомнит об уплате государственной пошлины.

Как найти:  1С:Бухгалтерия 8 версии 3.0.64 и выше — Помощник — раздел Главное —- Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Вывод

В заключение хочу сказать, что программа, которой мы пользуемся ежедневно, может иметь множество простых, но полезных функций, о которых мы можем не знать. Изучение возможностей 1С поможет пользователям стать более продуктивными в работе. Кроме того, уверенное использование программы поможет повысить профессиональный имидж среди коллег. 

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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