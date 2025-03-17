Какие документы должны быть на сайте и зачем это нужно?

Размещение правовой информации на сайте — это требование законодательства. Без этого бизнес может столкнуться с жалобами клиентов, штрафами и блокировкой ресурса. Например, если интернет-магазин не опубликует договор оферты, покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возврат средств.

Кроме того, документы помогают наладить доверительные отношения с пользователями. Представьте, что вы нашли интересный товар в онлайн-магазине, но на сайте нет ни политики конфиденциальности, ни контактных данных. Сомнения в безопасности личной информации сразу вызывают желание закрыть вкладку. Документы также помогают избежать спорных ситуаций и недоразумений, поскольку четко прописывают обязанности обеих сторон.