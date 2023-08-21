Обзор ФНС судебных актов Конституционного и Верховного Судов за 2 квартал 2023 года

До территориальных органов ФНС доведен вышеуказанный обзор. Краткая суть рассмотренных высшими судебными инстанциями дел по налогам:

До внесения изменений в законодательство, налог на прибыль от реализации имущества должника в ходе конкурсного производства включается в третью очередь реестра требований кредиторов, его уплата в текущем режиме за счёт прибыли, полученной от реализации такого имущества, ясно и неоднозначно в законе сейчас не прописана (постановление КС от 31.05.2023 № 28-П).

Налоговики не могут отказать взыскателю в предоставлении информации о счетах должника, открытых в кредитных учреждениях (определение КС от 16.05.2023 № 1030-О).

При решении вопроса о необходимости уплаты утилизационного сбора на ввозимые в РФ транспортные средства юридически значимым обстоятельством является направленность на их эксплуатацию на территории РФ, которая влечёт причинение экологического ущерба (определение КС от 08.06.2023 № 1406-О).

Всеми любимая 54.1, пп.2 п.2, налогоплательщик оспаривал конституционность по мотиву того, что ему полностью вменили прибыль по техничкам на услуги перевозки, хотя было установлено, что по факту грузы возили физлица. Налогоплательщик проиграл все инстанции и пошёл в КС, который сказал, что сама по себе норма его прав не нарушает, так как вообще на основании этой нормы можно вполне себе определять действительную налоговую обязанность, что в принципе правоприменительные органы и делают (иногда).

Оригинальное дело — А56-68918/2021, ситуация очень похожа на позицию ВС по Фирме Мэри — да, возили физики, но разобраться, сколько они налогов и по каким перевозками от налогоплательщика они уплатили невозможно, а если у них нет легально задекларированного дохода от оказания услуг налогоплательщику, значит и расходы по прибыли не положены (определение КС от 25.04.2023 № 790-О).

Налог на имущество физлица должен платить тот, кто в спорном периоде числился собственником в ЕГРН, даже если сделку позже признать недействительной, а нежилое помещение в многоквартирном доме никак общим имуществом такого дома в целях освобождения от налогообложения не признается (определение КС от 25.04.2023 № 797-О).

Убыток налогоплательщика в виде амортизации в порядке статьи 275.1 НК не может быть признан обоснованным, если принесшие убыток объекты обслуживающих производств не были задействованы в деятельности налогоплательщика, направленной на получение дохода (определение ВС от 23.05.2023 № 306-ЭС22-28213).

Добровольно уплаченные налоги на основании нормативного акта органа местного самоуправления, впоследствии признанного недействительным, являются излишне уплаченными и в этом случае на сумму уплаченного таким образом налога подлежат начислению проценты, однако оспаривание ненормативного акта органа власти об исчислении налога на основании кадастровой стоимости лежит в плоскости контроля налогоплательщика, поэтому трёхлетний срок за возвратом налога и выплатой процентов должен начисляться со дня добровольного исполнения обязанности за истекший (налоговый) период (определения ВС от 19.06.2022 № 305-ЭС23-2253 и № 305-ЭС22-29265).

Законодательство не содержит положений, согласно которым лица, владеющие земельными участками на ранее возникшем праве постоянного (бессрочного) пользования освобождаются от уплаты земельного налога с 01.07.2012 (определение ВС от 18.05.2023 № 310-ЭС22-28617).

Адвокаты могут быть зарегистрированы как ИП и применять УСН в отношении предпринимательской деятельности, которая не связана с деятельностью адвоката (определение ВС от 24.04.2023 № 305-ЭС22-27144).

Налоговую базу по транспортному налогу гибридного автомобиля определяет общий учёт мощностей двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя (решение ВС от 01.06.2023 № АКПИ23-240).