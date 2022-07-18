Все началось с того, что мне написали — «А с вами что, поработать можно? И это не так дорого стоит?». Пора! Пора снимать отдельный выпуск о том, чем мы занимаемся и чем можем быть полезны.
Так, родился экспериментальный выпуск «2 копейки» в Казани.
И вчера он неожиданно вышел на канале, так что теперь мне сверхсрочно нужно писать посты-знакомства 😅
Где бухгалтеру искать клиентов? Разговор с маркетологом
де бухгалтеру искать клиентов?
Почему у кого-то получается, а у кого-то нет?
Работает ли авито у бухгалтеров-аутсорсеров?
Надо ли проводить бесплатные консультации и что за ними скрывается?
С нами можно и нужно взаимодействовать, если вы понимаете, что хотите развития, но самостоятельно плохо получается.
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