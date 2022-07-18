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Ксения Петрова
Бухгалтеры

Где бухгалтеру искать клиентов?

Где бухгалтеру искать клиентов? Разговор с маркетологом.

Все началось с того, что мне написали — «А с вами что, поработать можно? И это не так дорого стоит?». Пора! Пора снимать отдельный выпуск о том, чем мы занимаемся и чем можем быть полезны.

Так, родился экспериментальный выпуск «2 копейки» в Казани.

И вчера он неожиданно вышел на канале, так что теперь мне сверхсрочно нужно писать посты-знакомства 😅

Где бухгалтеру искать клиентов? Разговор с маркетологом

  1. де бухгалтеру искать клиентов?

  2. Почему у кого-то получается, а у кого-то нет?

  3. Работает ли авито у бухгалтеров-аутсорсеров?

  4. Надо ли проводить бесплатные консультации и что за ними скрывается?

С нами можно и нужно взаимодействовать, если вы понимаете, что хотите развития, но самостоятельно плохо получается.

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