Все началось с того, что мне написали — «А с вами что, поработать можно? И это не так дорого стоит?». Пора! Пора снимать отдельный выпуск о том, чем мы занимаемся и чем можем быть полезны.

Так, родился экспериментальный выпуск «2 копейки» в Казани.

И вчера он неожиданно вышел на канале, так что теперь мне сверхсрочно нужно писать посты-знакомства 😅

Где бухгалтеру искать клиентов? Разговор с маркетологом

де бухгалтеру искать клиентов? Почему у кого-то получается, а у кого-то нет? Работает ли авито у бухгалтеров-аутсорсеров? Надо ли проводить бесплатные консультации и что за ними скрывается?

С нами можно и нужно взаимодействовать, если вы понимаете, что хотите развития, но самостоятельно плохо получается.