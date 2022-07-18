Беседа с Петр Койнов 🔥🔥🔥

бывший руĸоводитель в ИФНС,

высоĸоĸлассный аудитор,

переодичесĸи привлеĸается ĸ обучению руĸоводителей инспеĸций,

сейчас руĸоводит налоговой фунĸцией в ĸрупном холдинге (более 130 предприятий)

исключительный практик, которого еле как получается два раза в год выдернуть для проведения семинара.

1️⃣Этот семинар – итоговый. Будут озвучены ключевые выводы по 2024 году и прогнозы на 2025-2026 год.

2️⃣Каждому из нас нужно будет поставить жирную точку в вопросах подготовки компаний к 2025 году.

3️⃣За месяц до семинара раскуплено уже 170 из 200 мест. Успевайте!

4️⃣Семинар пройдёт в формате диалога – помимо заготовленных докладов, Пётр очень много времени уделит ответу на вопросы участников.

5️⃣Только очное участие, без камер и онлайн-трансляции, чтобы обсудить самые острые, самые интимные темы участников.