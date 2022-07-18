Ксения Петрова
Миграционный учет

Кто должен вести миграционный учёт?

Часто слышу, что миграционный учёт не должен вести бухгалтер.

Поговорили с Ольгой Вьюник на эту тему и выяснили:

1. Почему все-таки бухгалтер должен контролировать вопросы миграционного учёта (в крайнем случае передать на аутсорсинг)

2. Где та грань, когда можно передать компанию на аутсорс, а когда нужно идти учиться самим

3. Про практику и знания, которые появляются только в ходе практики.
Пишите ваше мнение — кто все-таки должен вести миграционный учет?

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