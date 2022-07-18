Кто должен вести миграционный учёт?

Поговорили с Ольгой Вьюник на эту тему и выяснили:



1. Почему все-таки бухгалтер должен контролировать вопросы миграционного учёта (в крайнем случае передать на аутсорсинг)



2. Где та грань, когда можно передать компанию на аутсорс, а когда нужно идти учиться самим



3. Про практику и знания, которые появляются только в ходе практики.

Пишите ваше мнение — кто все-таки должен вести миграционный учет?