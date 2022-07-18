Поговорили с Ольгой Вьюник на эту тему и выяснили:
1. Почему все-таки бухгалтер должен контролировать вопросы миграционного учёта (в крайнем случае передать на аутсорсинг)
2. Где та грань, когда можно передать компанию на аутсорс, а когда нужно идти учиться самим
3. Про практику и знания, которые появляются только в ходе практики.
Пишите ваше мнение — кто все-таки должен вести миграционный учет?
Кто должен вести миграционный учёт?
Часто слышу, что миграционный учёт не должен вести бухгалтер.
Поговорили с Ольгой Вьюник на эту тему и выяснили:
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