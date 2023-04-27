Нужна ли медкнижка уборщице в школе

Интересно, как отнеслись бы читатели к тому, что в школе, в которой учатся их дети, уборщицы не имеют медицинских книжек? Что думают по этому поводу в ФАС. Расскажем о решении комиссии антимонопольного органа.

Даже зная, что личные медицинские книжки не всегда бывают получены полностью законным путем, тем не менее этот фактор является неким показателем качества и определенной гарантией того, что работник не имеет инфекционных заболеваний, а значит, не представляет потенциальную опасность.

Комиссия УФАС по Тюменской области рассматривала жалобу участника закупки на такое требование заказчика, как наличие личных медицинских книжек у персонала.

Речь идет о закупке услуг клининга для образовательного учреждения.

Согласно доводам жалобы, поступившей от клининговой компании, жаждавшей победы на торгах, заявитель, якобы, установил «неправомерное требование к составу заявки о наличии личной медицинской книжки, поскольку не относится к квалификационным требованиям, так как наличие такой книжки не определяет уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника».

На период рассмотрения жалобы даже была приостановлена закупка

Заказчик с доводами жалобы не согласился.

Важным фактором является то, что услуги по комплексной уборке должны были производиться в образовательном учреждении, а услуги для этой сферы требуют других стандартов и подходов.

К примеру, в соответствии с пунктом 6.4. ГОСТа 51870-2014 установлено, что персонал, осуществляющий услуги по уборке и уходу за поверхностями в медицинских, детских и образовательных организациях, на спортивных объектах, пищевых производствах, объектах продовольственной торговли, предприятиях общественного питания, должен проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с оформлением личных медицинских книжек. Кроме того, пункт 6.1. ГОСТа 51870-2014 указывает, что персонал, оказывающий услуги уборки, должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку или опыт практической работы в соответствии с занимаемой должностью.

Заказчик даже был достаточно лоялен и отметил, что, непредставление указанной информации не является основанием для отклонения заявки участника, а является дополнительным преимуществом при оценке заявки по критерию «Квалификация участников».

Как и следовало ожидать, комиссия регионального УФАС признала жалобу необоснованной.

Нередко заказчики говорят о ненужности ГОСТ, о том, что они неприменимы для коммерческих контрактов.

Поэтому возникает вопрос: нужны ли стандарты, позволяющие более качественно отобрать подрядчика, или можно обойтись и без них? Полагаю, данное дело дает однозначный ответ.

Как вы считаете, должны ли уборщицы в детских садах и школах иметь личные медицинские книжки?