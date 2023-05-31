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Обзор судебной практики

Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

Ведение различного рода реестров в последние годы стало обычной практикой деятельности органов государственной власти, а также общественных и некоммерческих объединений. Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Расскажем, как шло судебное разбирательство.
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Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

Несколько лет назад Ассоциация клининговых и фасилити операторов сформировала Реестр сведений об участниках рынка клининговых и фасилити-услуг, не подтвердивших информацию о налоговой нагрузке и привлекаемых трудовых ресурсах. Данный реестр предназначался для «информирования заинтересованных лиц об участниках рынка фасилити-услуг, снижения рисков заказчиков при выборе контрагентов, а также для использования налоговыми органами при проведении контрольно-надзорных мероприятий». Смысловая нагрузка «Реестра НП» заключалась в структурировании сведений об организациях отрасли «операторов фасилити услуг» и обозначения их участия в процедуре обмена информации.

Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Ее представители посчитали, что были включены в реестр незаконно и, кроме того, по этой причине понесли ущерб, поскольку потенциальный заказчик отказался от сотрудничества, обнаружив компанию в списке организаций, не давших согласие на обмен информацией с налоговыми органами. Оскорбленная компания обратилась в арбитражный суд с иском о признании незаконным включения в Реестр непрозрачного периметра и взыскании ущерба деловой репутации.

Стоит отметить, что сам по себе повод надуманный, поскольку для истца клининговая деятельность не является основной, а ущерб деловой репутации мог возникнуть как при осуществлении основного вида деятельности по ОКВЭД2 «68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», так и либо любого из 14 сопутствующих.

По сути, спорный момент, возникший между двумя компаниями, является самостоятельным спором двух хозяйствующих субъектов и к действиям Ассоциации отношения не имеет.

Остановимся подробнее на ведении Реестра

Смысловая нагрузка «Реестра НП» заключается в структурировании сведений об организациях отрасли операторов фасилити услуг и обозначения их участия в процедуре обмена информацией.

Сам по себе факт ведения некоммерческой организацией реестров, в том числе Реестра сведений об участниках рынка клининговых и фасилити-услуг, не подтвердивших информацию о налоговой нагрузке и привлекаемых трудовых ресурсах законодательством не запрещен.

Информация, содержавшаяся в Реестре, получена из открытых (общедоступных) источников в сети «Интернет», не является эксклюзивной или новой, а лишь дает информацию в визуализированном виде и не направлена на ущемление прав третьих лиц. В реестре содержится только информация о фирменном наименовании компании, его ИНН и регион регистрации. Иной информации Реестр не содержит. Вся информация Реестра отнесена законом к общедоступной.

Реестр позволяет систематизировать сведения обо всех участниках (организациях) отрасли фасилити-менеджмента, в отношении которых не были раскрыты сведения, составляющие налоговую тайну. Сведения, содержащиеся в реестре, являются достоверными.

Собственно говоря, перечисленные выше факторы легли в основу решения Арбитражного суда, поскольку общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Ассоциация при ведении Реестра не нарушала каких-либо установленных федеральными законами ограничений.

Согласие на раскрытие налоговых сведений, вопреки утверждению заявителя, подается не в Ассоциацию, а в налоговые органы. Разъяснения о порядке подачи согласия даны в письме ФНС РОССИИ от 19.03.2020 № СД-4-2/4748@.

Что касается взыскания средств для компенсации якобы нанесенного ущерба деловой репутации, то суд отметил, что основаниями для такого являются:

  1. Факт распространения ответчиком сведений об истце;

  2. Несоответствие сведений действительности;

  3. Порочащий характер этих сведений.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Судом установлено, что распространенные сведения не могут порочить деловую репутацию истца, поскольку не содержат сведений, указывающих на ведение Обществом деятельности с нарушением законодательства или совершении нечестного поступки и т.п.

При этом суд отметил, что в соответствии с представленным в материалы дела Заключением Ассоциации АКОН от 01.11.2022 № 1/1-11/22 большинство заказчиков, при заключении договоров на оказание клининговых услуг, заинтересованы в раскрытии информации о налоговой нагрузке подрядчиков и используемых для выполнения договора трудовых ресурсах.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что порочащий характер сведений истцом не доказан.

При вынесении решения суд указал Обществу, что, являясь субъектом гражданских правоотношений, истец обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Суд также отметил, что размещение в Реестре информации о лице — не факт нарушения лицом налоговой дисциплины, а факт нераскрытия сведений составляющих налоговую информацию. Согласия подаются участниками отрасли в налоговые органы на добровольной основе и их отсутствие никаким образом не является нарушением действующего законодательства. Право на раскрытие указанных сведений или их непредставление Ассоциацией не умоляется.

СРО АКФО получила безоговорочную поддержку Арбитражного суда г. Москвы в части законности ведения Реестра сведений об участниках рынка клининговых и фасилити-услуг.

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Комментарии

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