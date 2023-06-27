Как открыть клининговую компанию. Плюсы и подводные камни

Одним из несложных способов начать собственное дело считается клининговый бизнес. Кажется, ну что здесь сложного: взял ведро, тряпку и пошел махать ими, чистоту наводить да прибыль подсчитывать. Но не все так просто. Вот пример общей структуры затрат клининговой компании:

Данные из аналитического отчета СРО АКФО о состоянии рынка клининговых услуг

Давайте подробно разберемся, какие шаги следует предпринять для того, чтобы создать свой крепкий бизнес по наведению чистоты.

Для начала задайте себе главный вопрос: для кого вы работаете, кому планируете предлагать свои услуги: это будет работа для частных клиентов или услуги для бизнеса. Казалось бы, и то, и другое — клининг, но, дьявол, как говорится, кроется в деталях.

Первый случай почти наверняка потребует меньших затрат, как начальных для регистрации компании, так для закупки и необходимого оборудования, профессиональных средств для уборки и на оплату труда.

Оборудование и инвентарь

Какой бы способ работы вы не выбрали, стоит позаботиться о том, чтобы наводить чистоту у заказчиков не обычными средствами из супермаркетов и магазинов бытовой химии, а профессиональными средствами, тем более оборудование должно быть специально приспособленным для частого использования и очистки большого количества самых разных поверхностей.

Советую посещать профессиональные выставки, чтобы понимать, какие ценовые предложения у разных компаний, например, самую популярную CleanExpo, которая проходит ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других крупных городах.

Если в случае работы с клиентами сектора В2С в вопросах технического обеспечения можно обойтись минимальными затратами, то, как только вы решите обслуживать предприятия, офисы, организации, закупки техники потребуют немалых расходов.

Один из способов выгодно приобрести технику — покупка восстановленных машин (поломоечная техника, профессиональные пылесосы и пр.), такими, например, торгует известная в клининговых кругах Т-компани. Такая техника обойдется значительно дешевле и позволит на первых порах сэкономить бюджет. Выбирая же китайского производителя будьте внимательны, поскольку на рынке появилось много новых, неизвестных брендов, качество их техники также мало известно и, сэкономив на этапе покупки, вы можете потерять немалые суммы на последующем обслуживании. Можно также порекомендовать оценивать не начальную стоимость, а стоимость владения на горизонте 3-5 лет.

Сколько денег крутится в клининге

Важно помнить, что в клининге расходы на фонд оплаты труда составляют до 40-50% выручки, советую не использовать серые схемы в виде зарплат в конвертах или использования труда неоформленных работников.

Честное и добросовестное отношение к клиентам и сотрудникам, а также грамотная реклама позволят вам достаточно быстро развиваться, но стоит отметить, что наибольшие возможности для роста дохода компании (как и во многих других сферах) лежат в области сектора В2В услуг.

Согласно анализу, проведенному Ассоциацией клининговых и фасилити операторов, в 2021 году в секторе В2В насчитывалось более 5 тыс. организаций и ИП данного вида деятельности, а выручка предприятий отрасли за год составила 420 млрд рублей (по данным ФНС).

В целом экономисты считают направление фасилити одним из быстрорастущих секторов экономики и оценивают ежегодный потенциал роста в 8-10%. Соответственно конкуренция в этой сфере пропорциональна росту. Проблема усугубляется низким порогом входа в бизнес и возможностью быстрого роста.

Данные из аналитического отчета СРО АКФО о состоянии рынка клининговых услуг

Если повезет, вы сможете поучаствовать в тендерах на закупку услуг клининга или предложить свои услуги субподрядчика крупной клининговой компании, но здесь стоит быть максимально внимательным.

В чем подвох тендеров

Исторически так сложилось, что эффективность работы служб закупок заказчиков (а ими являются представители всех сфер деятельности, в том числе и государственные структуры) оценивается по принципу уменьшения закупаемых услуг. По сути, берется ТЗ прошлого года, оттуда убирается 10% и выставляется на конкурс, а в ходе торгов эта цена падает еще. В эти цены зачастую не то, что налоги включить, но даже обеспечить минимальное качество услуг невозможно.

Это происходило и все еще происходит с индустрией чистоты, которая с точки зрения закона стало абсолютно нечистой. Даже опытные клининговые компании иногда попадают в неприятные ситуации, когда, выиграв конкурс и приступив к работе, обнаруживают, что вынуждены работать в убыток, исполняя взятые на себя обязательства, иначе рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков и надолго лишить себя права участвовать в конкурсах.

Совсем недавно одна из клининговых компаний столкнулась с подобной ситуацией, а все потому что заказчик почти в два раза занизил площади, предлагаемые к уборке: он просто не стал включать в расчеты конкурсной документации все площади, занятые столами, стульями и прочей мебелью.

Так что будьте особенно внимательны и прежде, чем принять участие в конкурсе, обязательно внимательно изучите предлагаемые условия и просчитайте возможные риски. Если самостоятельно это сделать проблематично можно воспользоваться информацией по составлению ТЗ на клининг и расчетом калькуляции услуг, выложенными в бесплатном доступе на сайте Ассоциации клининговых и фасилити операторов.

В чем подвох стать субподрядчиком крупной компании

Иногда в целях экономии и увеличения прибыли недобросовестные клинеры используют неоформленных сотрудников, а то и вовсе нелегальных мигрантов, выдавая им зарплаты в конвертах, таким образом, остается немало возможностей для манипуляций с налогами, ведь там, где много ручного труда (а в клининге она составляет более 70%), много шансов схитрить с налогообложением.

Учитывая тот факт, что в настоящее время налоговая служба активно наблюдает за рынком клининга, обеляя его от серых схем, крупные клининговые компании предпочитают не рисковать, но, в то же время шанс сэкономить на налогах, а значит, больше заработать, упускать не хочется. И вот тут кроется подвох для маленьких, недавно образованных ИП, стремящихся выйти на сектор В2В в клининге: их привлекают в качестве подрядчиков, но по неопытности такая компания, вдохновившись предлагаемыми суммами заработка, неправильно рассчитывают себестоимость услуг и в итоге сами начинают работать в серой зоне: без оформления сотрудников в штат, не уплачивая необходимые отчисления ФОТ и страховые взносы и пр.

Можно, конечно, работать и в теневом рынке, многие компании до сих пор это делают, но любой бизнес, который не соблюдает законы в части налогового, трудового, миграционного законодательства, по сути является колоссом на глинянных ногах. Какое- то время, конечно, можно попытаться «вытаскивать» оттуда деньги, а потом скрыться где- нибудь от карающего ока государства, от ФНС, от различных контрольно- надзорных органов, от правоохранителей. Но не всегда и не всем это удается.

Так что советую прежде чем переходить к активным действиям и регистрации компании: