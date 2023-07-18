Крошечный, но очень важный нюанс трудового патента. На что обратить внимание работодателю

Информация будет полезна для компаний, нанимающих персонал из числа трудовых мигрантов. Представленный ниже текст — краткая выжимка из выступления представителя подразделения по вопросам миграции ФМС.

Представленный ниже текст — краткая выжимка из выступления представителя подразделения по вопросам миграции ФМС в ходе Cleaning Focus Club.

Трудовой патент — документ, который должен иметь иностранный гражданин для того, чтобы легально работать в России. Получать такой документ необходимо гражданам тех государств, для которых предусмотрен безвизовый режим, как правило, это страны бывшего СССР, за исключением Туркмении и Прибалтики.

Регистрация по месту пребывания

В первую очередь, прибыв в Россию, иностранный гражданин в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 7 рабочих дней (для тех, кто прибыл в безвизовом режиме). Для граждан Узбекистана этот срок составляет 15 дней, для граждан стран, входящих в ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан) — 30 дней, и самый большой срок для постановки на учет дается гражданам Белоруссии — 90 дней.

Если мы говорим о мигрантах, прибывших для работы в Российскую Федерацию, то белорусам при трудоустройстве требуется миграционный учет. Для граждан ЕАЭС не нужны патенты, но для работодателей это, скорее, минус, так как при оформление трудового патента все необходимые данные (дактилоскопия, медобследование уже внесены в систему и проверены заинтересованными структурами, а в данном случае вся ответственность за достоверность сведений ложится на работодателя).

Патент – это не навсегда

Патент обычно выдается на срок от от 1 до 12 месяцев, по окончании этого периода его нужно переоформлять. Оформляет патент всегда сам сотрудник. Работодатель может помочь переоформить патент, написав ходатайство, но делает документ именно иностранец. Работодателю следует внимательно относиться к срокам продления патента его работником.

Дорогие нюансы

Дело в том, что трудовой патент оплачивается авансовым платежом , крайний срок оплаты — это последний день периода. Но очень часты случаи, когда трудовой мигрант считает, что раз патент был оплачен им, например, 1 числа, то и заплатить он должен тоже 1 числа следующего месяца, вот здесь и кроется нюанс.

Месяц, как известно, состоит из 30 или 31 дня, получается, что крайний срок оплаты наступает раньше, чем полагает сам владелец патента. Если срок просрочен, то патент становится недействителен.

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы работники-иностранцы, которые работают по патенту, вовремя оплачивали ежемесячные авансовые платежи по патентам, так как просрочка оплаты ведет к аннулированию документа. Также необходимо внимательно проверять все остальные документы иностранного гражданина и постоянно отслеживать их сроки действия, так как при просрочке документов, вину косвенно возложат и на работодателя, и ему также начислят крупный штраф за иностранного работника.

Суммы штрафов поистине драконовские, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге они могут составлять от 400 000 до 1 млн. рублей на юридическое лицо, на должностное лицо, которое привлекло иностранного гражданина от 35 000 до 70 000 рублей. Сотрудник миграционный службы выносит сумму на свое усмотрение, закон его не обязывает определенные суммы выносить в штрафы, сколько захотел, столько и вынес. И это за каждого нелегального сотрудника!

Также стоит учитывать, что патент предусматривает работу по конкретной профессии, поэтому вполне логично, что, если случае если иностранный гражданин трудоустроен на отличную от записи в патенте должность, то его трудовая деятельность также считается нелегальной, а значит работодатель также получает штраф за нелегальную работу мигранта. Исключение составляют некоторые регионы России, которые не прописывают профессию в патенте.

Будьте внимательны при оформлении трудовых мигрантов на работу, чтобы не платить штрафы.

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