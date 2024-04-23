Трудовой патент иностранца. Как уменьшить НДФЛ на сумму патента.

Чтобы снять недоразумения, касающиеся оформления возможности уменьшения НДФЛ на сумму уплаченных взносов, Ассоциация клининговых и фасилити операторов направила официальное письмо в ФНС России с просьбой дать разъяснения относительно необходимого перечня документов.

Миграция в современном мире является мощным ресурсом развития экономики, имеющим ключевое значение не только для уверенного экономического роста, но и для обеспечения социальной динамики. При этом вопросы трудовой миграции нуждаются в разумной миграционной политике и как считают эксперты в данной области, сокращение миграции, неизбежно приведет к падению экономики и жизненного уровня населения, может вызвать социальные взрывы. Многие человекоемкие отрасли критически нуждаются в притоке рабочей силы, государство разработало немало инструментов, позволяющих работодателям, использующим труд мигрантов, получать некоторые преференции. Так, работодатели, имеющие официальные трудовые контракты с иностранными гражданами, которые имеют трудовой патент на осуществление трудовой деятельности в России могут уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа, который уже внес работник –мигрант при оформлении документа (Приказ ФНС России от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@).

Нередки случаи (особенно в отрасли клининга), когда компании сталкиваются со сложностями при подаче заявления о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей: территориальными налоговыми инспекциями необоснованно выставляется завышенное требование о предоставлении перечня документов, необходимых для получения возмещения по НДФЛ.

Крупнейшая профессиональная ассоциация СРО АКФО прилагает максимальные усилия для налаживания коммуникаций с налоговой службой, получая разъяснения по вопросам своих членов, разъясняя должностным лицам ФНС тонкости работы клининговой отрасли в секторе B2B.

Чтобы снять недоразумения, касающиеся оформления возможности уменьшения НДФЛ на сумму уплаченных взносов, Ассоциация направила официальное письмо в ФНС России с просьбой дать разъяснения относительно необходимого перечня документов. В ответе налоговой службы не содержится каких- либо дополнительных требований, кроме тех, что уже известны. Информация будет полезна для всех, имеет договоры с иностранными гражданами, работающими по патенту.

Составили короткий алгоритм действий:

1. Налогоплательщик (в данном случае сотрудник компании - иностранный гражданин, работающий в РФ на основании патента) пишет соответствующее заявление.

2. Подтверждает документально факт оплаты фиксированных авансовых платежей (чеки, квитанции).

3. Налоговый агент (в данном случае работодатель) подает пакет документов в территориальный налоговый орган.

4. В срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления, ФНС направляет уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

5. Только после получения от налогового органа такого уведомления работодатель, может уменьшить исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

ВАЖНО! Такое подтверждение можно получить только в случае, если у налогового органа есть подтверждающая информация от миграционной службы, что с сотрудником- иностранцем действительно был заключен трудовой договор или договор ГПХ, а сам он является обладателем патента. Ели такого подтверждения от миграционной службы в налоговый орган не поступало, то уменьшить сумму не получится.

ВАЖНО! Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика.

Иного порядка осуществления уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей Налоговым Кодексом не предусмотрено.