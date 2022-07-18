ФНС бьет по недобросовестным клининговым компаниям и заказчикам услуг

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о проведении контрольных мероприятий в отношении клининговых компаний и заказчиков услуг.

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о проведении контрольных мероприятий в отношении клининговых компаний, чья налоговая нагрузка ниже средних показателей по отрасли более, чем на 20%, а также в отношении заказчиков, пользующихся услугами таких компаний. Цель – выявление и пресечение уклонения от налогов.

О каких показателях идет речь

В апреле текущего года ФНС выпустила рекомендации по фискальной нагрузке для клининговых компаний, установив норматив в зависимости от применяемой системы налогообложения и дохода (письмо СД-4-2/4985@).

Показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки на участников отрасли клининга и технической эксплуатации разнятся в зависимости от категории:

Организации и индивидуальные предприниматели, не относящиеся к МСП, и годовой доход которых превышает сумму в 500 млн. рублей должны платить при общем режиме налогообложения (ОСН) – 41 %, на «упрощенке» - 21%.

Для организаций и ИП, относящихся к МСП, с годовым доходом не более 500 млн. рублей расчётные показатели составляют: на ОСН - 37%, на УСН – 17%.

Соответственно цифры, которые налоговое ведомство будет использовать в работе будут выглядеть следующим образом.

Вопросы обеления экономики

В Общественной палате РФ состоялось обсуждение инициатив, касающихся вопросов обеления отрасли клининга, на котором собрались как представители отрасли, так и заказчики услуг. Заместитель начальника контрольного управления ФНС России Александр Кузин в ходе встречи заявил:

"Мы после выпуска разъяснений уже собрали информацию и просто выберем те клининговые компании, которые находятся наиболее далеко от нормативных показателей. Выбрали заказчиков, которые формируют выручку этих компаний, и организуем контрольно-аналитические мероприятия и с одними, и с другими."

Участники круглого стола «Обеление закупок услуг клининга и технической эксплуатации: актуальные вопросы» признали, что значительная часть рынка занята недобросовестными компаниями. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил необходимость усиленного мониторинга подрядчиков на предмет соблюдения законодательства со стороны крупных заказчиков клининговых услуг

«Важная задача – это взаимодействие с крупными заказчиками клининговых услуг, важно объяснять им необходимость усиленного мониторинга подрядчика на предмет соблюдения законодательства», - сказал А. Шубин.

Ранее бизнес-объединения вышли с предложением внести изменения в механизм госзакупок, чтобы исключить возможность демпинга со стороны недобросовестных участников. В частности, предложение содержит использование затратного метода при формировании начальной цены контракта, а также возможность обязать участников закупок обосновывать предложенную цену, если она ниже НМЦК более чем на 25%.