Что делать работодателю, если работник-иностранец попал в реестр контролируемых лиц

На дату открытия реестра, в него уже боли включены 685 000 человек. Тех, кто попал в список, не уведомляли об этом — каждый должен самостоятельно проверить, попал ли он в этот перечень.

Нарушения со стороны мигранта, которые могут послужить основанием для включения в реестр: