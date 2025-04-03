Что делать работодателю, если работник-иностранец попал в реестр контролируемых лиц

На дату открытия реестра, в него уже боли включены 685 000 человек. Тех, кто попал в список, не уведомляли об этом — каждый должен самостоятельно проверить, попал ли он в этот перечень.
Нарушения со стороны мигранта, которые могут послужить основанием для включения в реестр:
не подтвердил ВНЖ, истек срок визы, разрешения на временное проживание (РВП) или патента;
попал в страну незаконно;
совершил административный проступок и по решению суда должен был выехать из страны, но не сделал этого;
истек срок, в течение которого можно находиться в России без визы.
Как работодателю узнать о включении работника в реестр
Проверить информацию о работнике можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом реестра на сайте МВД.
Где проверить информацию
На сайте МВД России в разделе «Реестр контролируемых лиц»
Использование платформ бесплатно и доступно всем гражданам.
Для получения информации в указанном разделе необходимо внести ряд стандартных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
Важно! Результат запроса действителен на время и дату его получения. Ограничений на использование полученной информации нет.
Либо работодатель получит такую информацию:
если поступит запрос из органов внутренних дел за информацией о работнике;
если ему сообщат о помещении работника в спецучреждение — попросить уведомить об этом должен работник.
Какую информацию о работнике могут запросить из МВД
документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов контролируемого лица (пп. 3, 4 п. 1 ст. 31.3 Закона об иностранцах, п. 17 Порядка, утвержденного Приказом МВД России от 10.12.2024 № 862).
Может потребоваться, например, предоставить доступ к месту пребывания работника, если он фактически проживает по адресу организации-работодателя либо в ее помещении без адресных данных, доступ к рабочему месту иностранца (ч. 2 ст. 21 Закона о миграционном учете, пп. 5 п. 1 ст. 31.3 Закона об иностранцах).
Понятно, что запрашиваемые сведения должны быть предоставлены.
Что делать работодателю, если работник – иностранец попал в реестр
Включение работника в реестр контролируемых лиц само по себе не значит, что его надо тут же уволить. Увольнение потребуется, только если причина помещения в реестр является основанием для расторжения трудового договора:
если причина включения в реестр является основанием для увольнения, например (пп. 1, 4, 6 п. 2 ст. 31.2 Закона об иностранцах):
аннулированы разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования либо истек срок их действия.
аннулирован вид на жительство либо истек срок его действия.
назначили наказание в виде административного выдворения.
Основанием для увольнения НЕ является:
Решение о нежелательности пребывания (проживания) в России или о неразрешении въезда в страну. Но дьявол, как обычно в деталях. В указанном случае в результате такого решения иностранцу аннулируют разрешение на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования или вид на жительство (п. 1.2 ст. 7, п. 3 ст. 7.1, п. 2 ст. 9 Закона об иностранцах). А это уже по общему правилу повлечет прекращение трудового договора.
Окончание срока действия разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (есть исключения по применению данных оснований увольнения). В этом случае иностранца нужно отстранить от работы, если в течение месяца вопрос разрешится, иностранца можно допускать к работе. В противном случае трудовой договор подлежит прекращению.
Полные разъяснения можно получить на официальном сайте МВД России
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