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Мария Федосова
Налоговые проверки

Обеление клининговой отрасли: позиция ФНС и ключевые меры

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно работает над выводом клинингового рынка из тени, используя комплекс мер, включая налоговый контроль, нормативные рекомендации и сотрудничество с бизнес-ассоциациями.

Нормативы фискальной нагрузки и приоритетные проверки 

ФНС установила показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки для клининговых компаний:  

Общий режим налогообложения (ОСН): 

  - Для малого и среднего бизнеса (доход ≤500 млн руб./год) — 37%. 

  - Для крупных компаний — 41%. 

Упрощенная система (УСН): 

  - Для малого и среднего бизнеса — 17%. 

  - Для крупных — 21%. 

Отклонение фактической нагрузки более чем на 20% от этих норм (например, ниже 29,6% для ОСН-МСП) расценивается как риск уклонения от налогов. Такие компании и их заказчики становятся приоритетными целями проверок со стороны налоговых органов. 

Пояснения к сервису ФНС “Отраслевые нормативные показатели”

Теневая занятость и мобильность теневого бизнеса

Такая ситуация сложилась исторически. Открыть клининговую компанию не сложно, гораздо сложнее удержаться на плаву. Некоторое время назад, до старта проекта обеления отрасли, существовала практика, когда клининговые компании – однодневки росли, как грибы: открывали офис, нанимали мигрантов, но не выплачивали им зарплату, после того, как через два – три месяца персонал разбегался, просто нанимали новых. За счет такой экономии удавалось занижать стоимость услуг и выигрывать тендеры. Как итог, заказчики привыкли к невысокой стоимости услуг профессиональной уборки и пытались уменьшить ее все более и более.  Клининг – это по сути аутсорсинг. Когда компания не хочет оформлять на себя иностранных работников, она делает это через другие фирмы. Торговые центры, сети ресторанов, аэропорты объявляют тендеры. Чтобы выиграть тендер, участвующим в нем компаниям приходится максимально занижать свои цены. Конкуренция на этом рынке огромная, а клининговым конторам нужно зарабатывать. Если же не трудоустраивать мигрантов официально, то можно вдобавок сэкономить на налогах и взносах в пенсионный фонд. Именно с этой ситуацией борется ФНС. И достаточно успешно. В 2023 году средняя налоговая нагрузка в отрасли выросла с 3–4% до 18%, а у участников крупнейшей профессиональной ассоциации АКФО — до 40%. 

Побочным эффектом стал рост стоимости услуг: легализация привела к удорожанию клининга на 20–40%, что отпугивает часть заказчиков. 

Рекомендации для заказчиков 

ФНС призывает компании, заказывающие клининговые услуги, «самостоятельно проверять фискальную нагрузку подрядчиков». Если она ниже нормы на 20%, это сигнал о возможных нелегальных схемах. Вовлечение в такие схемы может привести к доначислениям налогов и штрафам для заказчика

Сложности обеления клининга

Заказчики не хотят платить больше, а клинеры не могут работать честно на тех условиях, которые требуют заказчики. И без ужесточения ответственности для тех компаний, которые пользуются услугами «серых» подрядчиков, проблемы решить вряд ли удастся.

ФНС продолжает проверки компаний с аномально низкой налоговой нагрузкой. 

 Предложения бизнеса для ускорения обеления 

1.     Введение нулевого НДС для отрасли, что позволит снизить нагрузку на легальные компании и повысить конкурентоспособность  

- Внесение изменений в госзакупках: 

- Внедрение затратного метода расчета цен для исключения демпинга. 

2.     Обязательное обоснование цен ниже НМЦК на 25%. 

3.     Использование цифрового рубля для оплаты услуг.

ФНС делает ставку на комбинацию жесткого контроля (проверки, нормативы) и стимулирующих мер (срок для обеления). Однако успех зависит от согласованности действий государства, бизнеса и заказчиков.

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Мария Федосова

Мария Федосова

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