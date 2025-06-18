Обеление клининговой отрасли: позиция ФНС и ключевые меры

Нормативы фискальной нагрузки и приоритетные проверки
ФНС установила показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки для клининговых компаний:
Общий режим налогообложения (ОСН):
- Для малого и среднего бизнеса (доход ≤500 млн руб./год) — 37%.
- Для крупных компаний — 41%.
Упрощенная система (УСН):
- Для малого и среднего бизнеса — 17%.
- Для крупных — 21%.
Отклонение фактической нагрузки более чем на 20% от этих норм (например, ниже 29,6% для ОСН-МСП) расценивается как риск уклонения от налогов. Такие компании и их заказчики становятся приоритетными целями проверок со стороны налоговых органов.
Теневая занятость и мобильность теневого бизнеса
Такая ситуация сложилась исторически. Открыть клининговую компанию не сложно, гораздо сложнее удержаться на плаву. Некоторое время назад, до старта проекта обеления отрасли, существовала практика, когда клининговые компании – однодневки росли, как грибы: открывали офис, нанимали мигрантов, но не выплачивали им зарплату, после того, как через два – три месяца персонал разбегался, просто нанимали новых. За счет такой экономии удавалось занижать стоимость услуг и выигрывать тендеры. Как итог, заказчики привыкли к невысокой стоимости услуг профессиональной уборки и пытались уменьшить ее все более и более. Клининг – это по сути аутсорсинг. Когда компания не хочет оформлять на себя иностранных работников, она делает это через другие фирмы. Торговые центры, сети ресторанов, аэропорты объявляют тендеры. Чтобы выиграть тендер, участвующим в нем компаниям приходится максимально занижать свои цены. Конкуренция на этом рынке огромная, а клининговым конторам нужно зарабатывать. Если же не трудоустраивать мигрантов официально, то можно вдобавок сэкономить на налогах и взносах в пенсионный фонд. Именно с этой ситуацией борется ФНС. И достаточно успешно. В 2023 году средняя налоговая нагрузка в отрасли выросла с 3–4% до 18%, а у участников крупнейшей профессиональной ассоциации АКФО — до 40%.
Побочным эффектом стал рост стоимости услуг: легализация привела к удорожанию клининга на 20–40%, что отпугивает часть заказчиков.
Рекомендации для заказчиков
ФНС призывает компании, заказывающие клининговые услуги, «самостоятельно проверять фискальную нагрузку подрядчиков». Если она ниже нормы на 20%, это сигнал о возможных нелегальных схемах. Вовлечение в такие схемы может привести к доначислениям налогов и штрафам для заказчика.
Сложности обеления клининга
Заказчики не хотят платить больше, а клинеры не могут работать честно на тех условиях, которые требуют заказчики. И без ужесточения ответственности для тех компаний, которые пользуются услугами «серых» подрядчиков, проблемы решить вряд ли удастся.
ФНС продолжает проверки компаний с аномально низкой налоговой нагрузкой.
Предложения бизнеса для ускорения обеления
1. Введение нулевого НДС для отрасли, что позволит снизить нагрузку на легальные компании и повысить конкурентоспособность
- Внесение изменений в госзакупках:
- Внедрение затратного метода расчета цен для исключения демпинга.
2. Обязательное обоснование цен ниже НМЦК на 25%.
3. Использование цифрового рубля для оплаты услуг.
ФНС делает ставку на комбинацию жесткого контроля (проверки, нормативы) и стимулирующих мер (срок для обеления). Однако успех зависит от согласованности действий государства, бизнеса и заказчиков.
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