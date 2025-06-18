Обеление клининговой отрасли: позиция ФНС и ключевые меры

Теневая занятость и мобильность теневого бизнеса

Такая ситуация сложилась исторически. Открыть клининговую компанию не сложно, гораздо сложнее удержаться на плаву. Некоторое время назад, до старта проекта обеления отрасли, существовала практика, когда клининговые компании – однодневки росли, как грибы: открывали офис, нанимали мигрантов, но не выплачивали им зарплату, после того, как через два – три месяца персонал разбегался, просто нанимали новых. За счет такой экономии удавалось занижать стоимость услуг и выигрывать тендеры. Как итог, заказчики привыкли к невысокой стоимости услуг профессиональной уборки и пытались уменьшить ее все более и более. Клининг – это по сути аутсорсинг. Когда компания не хочет оформлять на себя иностранных работников, она делает это через другие фирмы. Торговые центры, сети ресторанов, аэропорты объявляют тендеры. Чтобы выиграть тендер, участвующим в нем компаниям приходится максимально занижать свои цены. Конкуренция на этом рынке огромная, а клининговым конторам нужно зарабатывать. Если же не трудоустраивать мигрантов официально, то можно вдобавок сэкономить на налогах и взносах в пенсионный фонд. Именно с этой ситуацией борется ФНС. И достаточно успешно. В 2023 году средняя налоговая нагрузка в отрасли выросла с 3–4% до 18%, а у участников крупнейшей профессиональной ассоциации АКФО — до 40%.

Побочным эффектом стал рост стоимости услуг: легализация привела к удорожанию клининга на 20–40%, что отпугивает часть заказчиков.