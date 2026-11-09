Жалобы в налоговую станут «человечнее»? Правительство предложило новую процедуру, и в ней есть подвох...

Правительство внесло проект закона о новом порядке обжалования решений налоговых органов. Пока это только проект, и если его примут, он заработает с 1 января 2029 года. Но налоговый спор в этой логике выглядит заметно иначе, чем сегодня.

Как сейчас? Обжалование часто напоминает глухую переписку. Подали жалобу, подождали положенный срок, получили сухой отказ.

Что обещает проект

✔️ Предварительный этап с протоколом. В нем зафиксируют предмет спора, спорные и бесспорные обстоятельства и одобренные ходатайства.

✔️ Часть жалобы можно будет выделить в отдельное производство, чтобы рассматривать спор эффективнее.

✔️ Можно заявить ходатайство об участии в рассмотрении жалобы, а само рассмотрение может пройти по видеосвязи.

✔️ Решения по жалобам будут публиковать на сайте ФНС через 15 дней, но не позднее месяца. Если вы возражаете, опубликуют только результат и правовую позицию без сведений, по которым вас можно узнать.

✔️ Можно ходатайствовать о приостановке рассмотрения жалобы до трех месяцев ради представления документов, но налоговый орган вправе отказать.

Сам по себе набор неплохой. Но дальше начинаются нюансы.

Где ловушка

❗️ Новые документы пройдут через фильтр. Если вы не представляли документ в ходе проверки, его учтут при жалобе только в том случае, если орган признает причину задержки уважительной. Уважительность оценит сама ФНС, а дополнительные мероприятия контроля по новым документам проведет инспекция, чье решение вы оспариваете, в течение двух месяцев. Автор решения проверяет, не ошибся ли он. Довольно оптимистично)

❗️ Срок на жалобу по вступившему в силу решению сократят. Если решение не обжаловали в апелляции, жалобу по проекту нужно подать в течение трех месяцев со дня его вынесения. Сейчас в решениях налоговой написано "в течение одного года".

❗️ Уточненка может закрыть вопрос о жалобе. Если вы подадите уточненную декларацию и из-за нее решение перестанет быть актуальным, жалобу оставят без рассмотрения.

Станут ли решения чаще отменять ?

Защищаться, скорее всего, станет комфортнее, но волны отмененных решений ждать не стоит. Налоговики действуют жестко, а максимальные шансы отбиться есть на начальной стадии спора. В итоге выиграют те, у кого позиция обоснована, а документы собраны вовремя, еще до жалобы.

Изменения заработают нескоро, но привычку приносить документы вовремя лучше завести сегодня.