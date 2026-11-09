Жалобы в налоговую станут «человечнее»? Правительство предложило новую процедуру, и в ней есть подвох...
Правительство внесло проект закона о новом порядке обжалования решений налоговых органов. Пока это только проект, и если его примут, он заработает с 1 января 2029 года. Но налоговый спор в этой логике выглядит заметно иначе, чем сегодня.
Как сейчас? Обжалование часто напоминает глухую переписку. Подали жалобу, подождали положенный срок, получили сухой отказ.
Что обещает проект
✔️ Предварительный этап с протоколом. В нем зафиксируют предмет спора, спорные и бесспорные обстоятельства и одобренные ходатайства.
✔️ Часть жалобы можно будет выделить в отдельное производство, чтобы рассматривать спор эффективнее.
✔️ Можно заявить ходатайство об участии в рассмотрении жалобы, а само рассмотрение может пройти по видеосвязи.
✔️ Решения по жалобам будут публиковать на сайте ФНС через 15 дней, но не позднее месяца. Если вы возражаете, опубликуют только результат и правовую позицию без сведений, по которым вас можно узнать.
✔️ Можно ходатайствовать о приостановке рассмотрения жалобы до трех месяцев ради представления документов, но налоговый орган вправе отказать.
Сам по себе набор неплохой. Но дальше начинаются нюансы.
Где ловушка
❗️ Новые документы пройдут через фильтр. Если вы не представляли документ в ходе проверки, его учтут при жалобе только в том случае, если орган признает причину задержки уважительной. Уважительность оценит сама ФНС, а дополнительные мероприятия контроля по новым документам проведет инспекция, чье решение вы оспариваете, в течение двух месяцев. Автор решения проверяет, не ошибся ли он. Довольно оптимистично)
❗️ Срок на жалобу по вступившему в силу решению сократят. Если решение не обжаловали в апелляции, жалобу по проекту нужно подать в течение трех месяцев со дня его вынесения. Сейчас в решениях налоговой написано "в течение одного года".
❗️ Уточненка может закрыть вопрос о жалобе. Если вы подадите уточненную декларацию и из-за нее решение перестанет быть актуальным, жалобу оставят без рассмотрения.
Станут ли решения чаще отменять ?
Защищаться, скорее всего, станет комфортнее, но волны отмененных решений ждать не стоит. Налоговики действуют жестко, а максимальные шансы отбиться есть на начальной стадии спора. В итоге выиграют те, у кого позиция обоснована, а документы собраны вовремя, еще до жалобы.
Изменения заработают нескоро, но привычку приносить документы вовремя лучше завести сегодня.
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