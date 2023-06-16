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Свежие облигации. Аренза-Про на размещении

Сейчас прям много новых выпусков облигаций от лизинговых компаний: Балтийский Лизинг, ПР-Лизинг, Европлан и Аренза. Начались уже размещения Бэлти-Гранд, МСБ-Лизинг, Совкомбанк-Лизинг. Я решил обратить внимание на Аренза-Про. Почему именно она?
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Свежие облигации. Аренза-Про на размещении
Фото: Аренза

Во-первых, интересная доходность, во-вторых, выпуск на 3 года и без оферты, в-третьих, облигации с амортизацией, для эмитентов с низким рейтингом это, на мой взгляд, плюс.

Это не значит, что другие выпуски плохие или неинтересные. Например, БЛ, Совкомлизинг и Европлан — компании с хорошими портфелями и высокими рейтингами, про них много информации, почти смело можно брать, если не против оферт. У Бэлти купон даже повыше, чем у Арензы, но на мой взгляд, компания послабее. МСБ уже размещается, так что решил выбрать для разбора именно Арензу. А, ну и ПР-Лизинг — крепкий середнячок, тоже очень интересный выпуск, кстати. Возможно, про него тоже успею написать. Ну а как обещал у себя в канале, изучил Арензу и её новый выпуск.

Объём выпуска — 300 млн, доходность ожидается 13,5–13,75%, срок 3 года, без оферты, с амортизацией по 10% вместе с 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купонами. Купоны ежемесячно. Рейтинг BB- от Эксперт РА был подтверждён в августе 2022 года.

Аренза — Первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 000 до 15 000 000 рублей. Входит в АФК Система и по количеству сделок находится в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. Тикер ☕️🥐 Сайт: https://arenza.ru

  • Выпуск: Аренза-Про-001P-02

  • Объём: 300 млн

  • Начало размещения: 6 июля 2023 (сбор заявок до 4 июля)

  • Срок: 3 года

  • Купонная доходность: 13,5–13,75%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Почему Аренза? Кто-то кофемашины берёт в лизинг, а не покупает?

Да, и кофемашины, и холодильники, и оборудование для ресторанов и офисов. Но у Арензы не только это, хотя пищевого оборудования у них треть портфеля. Это и медицинское оборудование, и тренажёры, и станки, и многое другое. Диверсификация по отраслям и клиентам очень широкая. Да и отчётность выглядит оптимистично. Ну и довольно серьёзным аргументом является принадлежность АФК Система.

У Арензы отличная динамика роста портфеля. Объём портфеля компании за последние 3 года увеличился более чем в 5 раз с 268 млн до 1,28 млрд при сохранении высокой диверсификации по отраслям.

Компания продолжает активно развиваться, новый выпуск нужен под наращивание доли рынка в сегменте лизинга оборудования для МСБ. Темп роста нового бизнеса и объёма лизингового портфеля на уровне 30-50% в год — судя по динамике, реалистично. Рынок и размер компании позволяют расти активно в ближайшие годы. Также Аренза планирует развитие собственного маркетплейса б/у оборудования и экспансию в регионы. Выглядит круто, но стоит посмотреть на финансовые результаты.

Выручка в 2022 выросла с 172 млн до 259 млн, но при этом чистая прибыль выросла не так сильно, с 41 млн до 48 млн.

В декабре 2021 был первый выпуск бондов на 300 млн. В феврале 2023 — второй выпуск, тоже на 300 млн. В настоящий момент непогашенный номинал в размере 510 млн. Для лизинговых компаний амортизация облигаций — удобная опция, которая позволяет комфортно гасить долг на кэшфлоу от лизинговой деятельности.

В 2021 и 2022 годах у Арензы растёт Чистый долг, на конец 2022 года он был равен 367 млн. В 2023 году это уже второй выпуск облигаций на 300 млн, правда самый первый выпуск уже амортизирован на 30%. На данный момент показатель Чистый долг/портфель равен 0,35, а показатель Чистый долг/капитал равен 1,17. С новым выпуском показатель Чистый долг/капитал будет до 1,5 — это адекватная граница, выше которой уже не стоит. Ну и не забываем про суть бизнеса. Заёмные средства идут на покупку оборудования, которое сдаётся в лизинг, лишь бы лизингополучатели вовремя платили. Предыдущие инвестиции 2021 года себя оправдали в полной мере, можно с оптимизмом надеяться на то, что и в 2023 году бизнес будет расти.

При условии, что за Арензой стоит АФК Система, считаю это дополнительным позитивным фактором для участия в размещении. Доходность ниже 14% для компании с рейтингом BB-, конечно, никуда не годится, но с учётом бизнеса, отчётности и экосистемы считаю её оправданной. Так что участвую в размещении, не забывая про диверсификацию. Думаю, что продержу до погашения, также полагаю, что и на небольшой апсайд тоже можно рассчитывать.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 28 минут назад

    Хорошо и допустим "Аренза", а какой процент удорожания по сделкам лизинга с этой "Арензой", даже и полслова как не нашел.🤔

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип igotosochi
igotosochi

Свежие облигации. Аренза-Про на размещении

Сейчас прям много новых выпусков облигаций от лизинговых компаний: Балтийский Лизинг, ПР-Лизинг, Европлан и Аренза. Начались уже размещения Бэлти-Гранд, МСБ-Лизинг, Совкомбанк-Лизинг. Я решил обратить внимание на Аренза-Про. Почему именно она?

Свежие облигации. Аренза-Про на размещении
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