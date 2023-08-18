Крепкий рубль, новые облигации, ставка ЦБ, начинается новый дивидендный сезон. Воскресный инвестдайджест

Эльвира Сахипзадовна осчастливила рубль новой ставкой, экспортёры встали на защиту курса, разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, новые дивиденды за полугодие на подходе, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Ставка ЦБ 12%

Главное событие недели — новая ставка ЦБ. Ну теперь-то точно заживём. Просели облигации, но не так сильно, как многие надеялись. Не верит рынок, что с такой ставкой долго будем жить.

Рубль не F

Совсем большой стал. Кроме поднятия ставки ЦБ пошли разговоры о продаже валюты экспортёрами.

Правда, это они пришли и сами предложили помочь Родине, никто их не заставлял. Потому что знают, что необходимости и заставят. Уж не знаю, куда дойдёт курс. Как считаете? А люди-то скупают котлованы, пока рубль не по 200 стал.

ЗПИФ РД

Наконец-то я купил пай РД. Теперь у меня полный порядок по бумажной недвижимости — около 250 000 рублей или около 10% всего портфеля.

Если считать только биржевую часть, то это около 17%. Ну всё, теперь буду богатеть ежеквартально и на АБ7 (нужно будет отдельный разбор по нему сделать), и на РД. Кроме них у меня также Атриум — он дешёвый, а по текущим ценам почти такую же доходность стал давать, как те два.

Новые облигации

Во-первых, из примечательного разместились Завод КЭС (купон 14,5%), Селектел (13,3%) Автодор (12,17%) и Новые Технологии (12,65%). По купонам, конечно, КЭС хорош, но по отчётности мне не понравился. Взял в портфель хардкорных ВДО немного. А оптимальный, на мой взгляд, Селектел. Для особо бравых ещё — энергосервисная компания для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности Энергоника (16%). А то вечно говорите, что 13–14% вам мало;)

Кто пока ничего интересного в облигациях не нашёл, скоро новые интересные выпуски сможет посмотреть: Интерлизинг (про него как раз уже написал), Гарант-Инвест (напишу, не пропустите), СОПФ Дом РФ. Про последних пока ничего сказать не могу, но это крайне любопытный выпуск инфраструктурных бондов, нужно посмотреть и тоже написать при возможности.

Новый дивидендный сезон

Не успели соскучиться по прошлому дивидендному сезону, как уже новый на подходе. В сентябре и октябре начнутся выплаты за первое полугодие, самые ожидаемые — от Татнефти, Белуги, Банка СПб, Инарктики и Черкизово (a.k.a. а мне так вкусно). У меня есть акции Колбасы и Эчпочмака.

IPO, тысяча чертей!

До конца года ждём новичков на Мосбирже, по одному даже дата уже известна. Евротранс, известный нам по облигациям, 21 ноября разместит свои акции, автограф Боярского в подарок, каналья.

Пока их ещё нет, я покупал на этой неделе немного других акций: Аэрофлот, Газпром (это на новый год), Башнефть, Новатэк. Так-то тем 2–3 десятка компаний в очереди на IPO, но деньги сильно нужны, кажется, только заправке.

103 000

Пополнил основной портфель на очередные 50 000, суммарно в августе 100 000 получилось. Благодаря откату по облигациям Интелинвест стал показывать доходность 13,46% против 14% до изменения ключевой ставки. Но это нормально. Текущий размер всего портфеля 2,5 млн.

В китайский портфель закинул 3 000. Но пока ничего не купил, потому что ничего китайского на такие деньги не купишь (это миф, что всё китайское дёшево стоит). Ах да, ничего про китайский портфель не писал ранее. Пока что продолжаю изучать, потихоньку откладываю на первые покупки.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.