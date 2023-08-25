Рубль слабеет, много дивидендов, новые выпуски облигаций, слёзный отчёт М.Видео. Воскресный инвестдайджест

Рубль не спешит укрепляться и хочет на 100. Компании объявляют дивиденды за 1П2023. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль слаб

Ключевой ставкой удалось остановить падение рубля, но вернуть его к приемлемым значениям (а какие они вообще?) не удаётся. Или 95 рублей — это и есть приемлемый для всех курс доллара? По этому поводу население от безысходности стало активнее набирать кредиты. Удачи.

Дивиденды за 1П2023

Активно обводим даты в дивидендных календарях. Очень много новых компаний объявили о выплатах. Их того, что у меня в портфеле: Татнефть, Новатэк, Черкизово (ну а что, мне же так вкусно). Самые большие дивиденды на данный момент объявили Банк СПб и Белуга. Люди пьют и берут кредиты, ничего удивительного. По Ренессансу тоже гуд, но дат пока нет.

Новые облигации

К нам едут Делимобиль (до 14,5%), инфраструктурные бонды СОПФ Дом РФ (до 13,3%), ДАРС (до 16%), Истринская Сыроварня (до 14,5%), Контрол Лизинг (до 16,5%) и Русал (до 6% в дирхамах). Сырные облигации точно мимо меня, мне не очень нравится этот хайп. ДАРС — мелкий застройщик, стрёмно. Контрол — средняя ЛК, интересно, но нужно изучать. Делимобиль — отлично. СОПФ и Русал — супер гуд. Дирхам вообще намертво привязан к баксу, так что предложение очень хорошее. Про что успею — напишу, не пропустите.

Собрал заявки Новотранс, тоже интересный выпуск, дал купон 12,25%. Я в нём решил не участвовать, старого выпуска достаточно, а вот в Гарант-Инвесте (14,5% в первый год и 13% оставшиеся 4 года), который тоже собрал заявки, поучаствовал. Как и в Интерлизинге (13,5%).

Точно участвую в Делимобиле, на остальные пока бюджета нет. Если не будет, то мимо размещений, возможно, на вторичном рынке буду брать. Бюджета нет, поскольку купил РД по 99 200 + отправлены заявки на вышеупомянутые. А, ну и акции немного покупал, но прямо совсем немного.

Грусть от М.Видео

М.Видео выкатили плохой отчёт. Я решил их поддержать и купил 5 акций. Но дело в том, что у меня уже было ранее много их облигаций, которые пошли вниз. Так что новость для меня не очень хорошая. В компанию я продолжаю верить, надеюсь, что переживёт кризис, как уже переживала 1998-й и 2008-й. Нужно больше времени на реструктуризацию бизнеса. Но инвестиции в убыточную компанию мне не нравятся, реструктуризация долгов при нынешних ставках будет болезненной.

Вообще, в целом портфель за неделю из-за М.Видео и всего вялотекущего никуда не рос, Интелинвест показывает историческую доходность 13,39% по всему составному портфелю (с депозитом), 17,69% по составному биржевому (без депозита). Но в конце месяца будет начисление по депозиту, так что поднимется.

Джет

Продолжаю выводить деньги с Джетленда. Ну так себе развлечение, по 1 000 рублей в неделю. Пока что 11 000 из 40 000, из них 8 000 в первую неделю.

Кэшбэк

Какой-то невероятно щедрый второй месяц подряд вышел в Альфе (клик). Надавали снова хороших категорий с повышенным кэшбэком. Супермаркеты, фастфуд, рестораны — щедро. В Тиньке (клик) не так щедро, но это как обычно. Вместе нормально выходит. Короче, опять придётся богатеть.

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