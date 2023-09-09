Доллар не взял сотку, «паника-не-паника» на Мосбирже, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

Рубль снова отрицательно укрепился, но до 100 рублей за доллар не затащил. Новых дивидендов нет, зато объявили панику на Мосбирже. Разместились несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль

Рубль приблизился к курсу в 100 рублей за доллар почти вплотную, но в итоге так и не взял этот рубеж. За неделю почти +2 рубля и 97,7825 за доллар. ЦБ объявил об интервенции, а точнее о решении увеличить продажи валюты в 10 раз. Ну а что, профицит бюджет, нефтегазовые деньги текут в бюджет рекой.

Дивиденды

Тут без изменений. В конце сентября и октябре начнут заваливать акционеров эсэмэсками о поступлении дивидендной зарплаты. Особенно щедры в Ренессансе, СПб, Белуге и ДЗРД, который много лет молчал, но вышел на тонкий дивидендный лёд. Я жду Татнефть, Алросу, Черкизово, ФосАгро и Новатэк, акций других компаний у меня нет из тех, что объявили промежуточные дивиденды.

Новые облигации

Эмитенты не спят, размещают свои облигации в условиях уже повышенной ставки ЦБ и на ожиданиях её дальнейшего роста.

Новые размещения: Ника (17%), Проект 111 (14,5%), Смак (сначала 16%, потом снижение до 14%), Дарс (15%), Делимобиль (15,51%), Электроаппарат (16%) и другие, например, ГТЛК, Миг Кредит и УК Орг.

Я поучаствовал в Делимобиле и ДАРС. Хотел поучаствовать в Нике, но в итоге решил отменить заявку, как-то сомнительно.

На очереди: Трейдберри (18%), Джи Групп (14,75%), Бизнес Альянс (16%). Облигации Бизнес Альянса у меня уже есть, точнее есть их прошлый выпуск. Это всеми любимый лизинг, конечно же. Меня здесь больше всего интересуют Джи и Альянс.

Обвал или коррекция?

Началась паника. Ну или ожидаемая коррекция. А то и вообще ничего не началось ещё. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,74% до 3142,88 пунктов. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 2,51%.

Здесь главное — это всех напугать. А если люди не боятся, то сделать вид, что боятся:

Я вот ради интереса посмотрел, не попадали ли АБ7 и РД. Нет, в пределах нормы. А вот облигации ждут новую ставку. Не знаю, не знаю. Эльвира Сахипзадовна дала понять, что она точно не снизится, а поднимется ли и до какого значения — узнаем совсем скоро. Послужило ли это поводом для снижения индекса Мосбиржи? Да там уже такой уровень, что любого повода было достаточно. Впрочем, для подавляющего большинства инвесторов это не особо важно, так как у них денег нет. Лишь несколько процентов инвесторов играют какую-то роль.

А вот недвижимость не падает. Всё стабильно. Правда в рублях. В долларах недвижимость и не росла уже 100500 лет. Нефть вот растёт, уже по 90. Казна довольна.

Что ещё?

Вывести за неделю с Джета, который я закрываю, ничего не удалось, даже 1 000 рублей не накопилась на вывод.

Пополнил БС в сентябре пока что на 15 000. Нужно ещё на 85 000 по плану. Но как-то с покупкой телека есть кое-какие сомнения в этом.

А, ну и получил на октябрь повышенный кэшбэк на супермаркете в Альфе, вот это просто царский подгон третий месяц подряд. На этом всё.

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