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Обзоры для бухгалтера

Доллар не спешит падать, новая ставка ЦБ, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

ЦБ осчастливил новой ставкой 13% и указал на то, что она будет высокой ещё как минимум полтора года. Рубль не спешит укрепляться. Акции не спешат возвращаться к росту. Самые важные, на мой взгляд, события — в еженедельном дайджесте.
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Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

12% → 13%

Набиуллина объявила в пятницу новую ставку и повысила прогноз по ставке на следующий год. Она будет высокой. Подробнее я писал об этом в отдельном большом материале.

Рубль

Рубль ещё перед заседанием по ставке поколбасило, в итоге он за неделю сначала укреплался, потом ослабевал, но всё в пределах 95–98 рублей за доллар. Пока 96,81. Ключевая ставка не так сильно прибивает курс доллара, как комплекс мер, если будет продажа валюты экспортёрами, можно будет и пониже курс увидеть.

Поскольку многие акции коррелируют с курсом доллара, но при этом ещё платят дивиденды, хорошей альтернативой доллару являются акции экспортёров или даже банков.

Дивиденды

Тут без изменений. За полугодие ещё могут быть объявлены какие-то дивиденды, но следующий флайт выплат будет уже за 9 месяцев 2023 и третий квартал. В моём портфеле есть Алроса, Татнефть, Черкизово, Новатэк и ФосАгро (о, почти про все обзоры писал, Татнефть не попадалась ещё в рандоме), отсечки по ним в октябре. Возможно, что-то из них и докуплю, хотя сейчас будет больше фокус на бонды.

Новые облигации

Прошли размещения Трейдберри (19,11%), Эволюции (10,92%), Солид Лизинга (16%), РЖД (RUONIA+1,25%). Не участвовал ни в одном из них. Солид продолжает штамповать выпуски, в Трейдберри вообще лучше не суваться, но он для квалов, у РЖД-ПК условия хуже, чем у ОФЗ-ПК. Эволюция — что-то для гурманов, даже не смотрел.

На этой неделе размещений было мало, ну оно и понятно. Кто-то успел до новой ставки разместиться, кто-то будет думать, как жить дальше.

На очереди:Джи-Групп (было 14,75%, но уже подняли до 15,6% ориентир), Бизнес Альянс (16% с постепенным понижением), Селлер (18%), Автодор (12,9%), АПРИ (20%). Ориентиры ещё могут меняться, но вот точно в АПРИ, Селлер и БА не хочется заходить. АПРИ и Селлер опасно, БА — плевок в инвесторов с такими условиями. Джи-Групп при повышении купона выглядит для меня единственным интересным не спекулятивным вариантом.

В начале ноября будет второй выпуск золотых бондов Селигдара. Там и первый с неплохим дисконтом торгуется. Но и привязан он к грамму золота.

А вообще, при текущих ставкам неплохой практикой будет добавить в портфель флоатеры, выбрать там есть из чего.

Недвижимость

Смотрел на РБК интервью всякие с ВЭФ, в том числе и недвижку обсуждали. Сбер прогнозирует сильное снижение спроса на недвижку. На 20-30% 2П/1П 2023. Недвижимость продолжает дорожать при снижении спроса — фантастика! Интересно, будет ли падать первичка? Вторичка-то вообще с такими ставками должна отдаваться за полцены. Но кто же отдаст?

Что ещё?

Вывести за неделю с Джета, который я закрываю, снова ничего не удалось, 1 000 рублей почти накопилась, но я вывожу кратно тысяче для удобства.

Пополнил БС в сентябре пока что на 15 000, новых пополнений не было. Нужно ещё на 85 000 по плану. Но как-то с покупкой телека есть кое-какие сомнения в этом. Пополнил зато криптопортфель и написал отчёт по нему. Портфель в сентябре просел, но ничего критичного, облигации просто подешевели, акции тоже, но незначительно.

Играл в игру в Альфе, в которой получил в итоге повышенный кэшбэк на супермаркеты и рестораны (ну я сам выбрал из всего, что выиграл, эти категории). Круто, молодцы ребята, просто уделывают конкурентов в этом плане. А ведь долгое время с этим у них были пососатушки.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип igotosochi
    igotosochi
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