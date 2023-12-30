igotosochi
Логотип igotosochi
igotosochi

Итоги 30 месяцев инвестиций. 2,962 млн рублей

1 января, значит пора доедать селёдку под шубой с мандаринами и подводить итоги декабря! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 30 месяцев позади. Погнали!
11 2

Но сначала — с Новым годом, друзья! Всех благ вам и всего, что вы сами себе желаете;) Теперь к отчёту!

Инвестиции

Было на 1 декабря 2 844 601 ₽:

  • Депозит: 1 020 222 ₽

  • Биржевой: 1 824 379 ₽

Откапывал машину из сугроба и случайно откопал клад — 100 000 рублей, которые решил незамедлительно инвестировать. Кроме того, у меня скопилось более 50 000 в LQDT, который я продал, а также продал часть акций, чтобы провести ребалансировку. Подробнее об этом я писал тут.

Основной покупкой декабря стала замещающая облигация Газпром Капитал ЗО31-Д — их у меня стало две. Остальные средства были потрачены на акции и облигации. Фонды не покупал.

Облигации:Энерготехсервис, Биннофарм, Транс-Миссия, Авто Финанс Банк (на размещениях) и ГФН.

Акции:Газпром (в т. ч. рандом), Совкомбанк (IPO), Лукойл, Новатэк, Татнефть, Яндекс, СНГ-ао, Сбербанк, Полиметалл, Северсталь, ФосАгро и что-то ещё по мелочи.

Результат снова слабый, декабрь продолжил тренд октября и ноября. Индекс в узком боковике, облигации и фонды снова снижаются из-за изменения КС в декабре. По данным Интелинвест доходность портфеля снизилась уже с 14% до около 11,4% по XIRR, хотя месяц назад была 11,3%. Всё в порядке — можно покупать облигации ещё дешевле, доходность по бондам постепенно разгонится. Также приходили дивиденды, скоро снова придут.

Облигационная пружина сжимается, с разворотом ДКП мои бонды на миллион рублей резко начнут дорожать.

Декабрь детально так:

  • Депозит: 1 020 222 + 8 916 (проценты) = 1 029 138 ₽

  • Биржевой: 1 824 379 + 100 000 (пополнение) +8 764 (рост) = 1 933 143 ₽

Суммарно: 2 844 601 + 100 000 (пополнение) + 17 680 = 2 962 281 ₽

Ставка ЦБ сейчас 16%, возможно, что это верх, далее будет снижение, но это не точно. Инфляцию ЦБ не победил, девальвация к доллару 50%, так что инфляция будет стремиться к пересечению с кривой девальвации. Это если доллар не пойдёт выше 90.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 029 138 ₽ (+219 138 или +27,05%)

  • Биржевой: 1 727 000 → 1 933 143 ₽ (+206 143 или +11,94%)

Суммарно: 2 537 000 → 2 962 281 ₽ (+425 281 или +16,76%)

Доходность XIRR: 11,4%

Средняя сумма пополнения: 84 566 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не всегда получается. В декабре получилось, нужно стараться увеличивать.

А вот так это выглядит на графике

1 января, значит пора доедать селёдку под шубой с мандаринами и подводить итоги декабря! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам.-2

Доходность декабря получилась 0,62% или 7,45% в переводе на годовые. Портфель вырос на 117к, перешагнул отметку в 2,9 млн. За текущую сумму можно купить неплохую однушку в Перми или 10,85 метра в Сочи по цене объявлений 273к за метр. Надо поднажать, в общем, 10 метров маловато.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации (в том числе замещающие) 50%, фонды недвижимости 15%, акции 35% (от китайских придётся тут отказаться, видимо). Сейчас примерно 50%/16%/30% (96%) + заблокированные активы, фонды и деньги. Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,4%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 11,6%. Депозиты — 11,2%.

Доходность по XIRR снижается, была в районе 14%+, теперь уже 11,4%. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Активного управления в моём портфеле мало, так что рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь.

В ближайших планах — пополнение ИИС на 400 000 рублей, чтобы получить вычет, а также получение вычета за 2023 год. По замещающим облигациям пока что план выполнен, но при возможности буду ещё покупать. Облигации — тут как всегда, фокус на надёжных корпоратов. По акциям подробно писал, читайте большой пост по ним. С зарубежными акциями на данный момент всё. Поинвестировали и хватит. По недвижке в планах Парус ЛОГ, у меня его пока немного.

Что ещё?

  • Нарядил ёлку, поел мандаринов, встретил 2024 год. Вот бы он был хорошим. Декабрь был тяжёлым, было много работы, но справились.

  • Мой телеграм-канал подрос с 7 400 до 7 900 подписчиков (+500, мало). Ростом недоволен.

  • Пополнил криптопортфель, там продолжается туземун. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3–3,5к рублей в месяц, портфелю уже 8 месяцев, в канале будет отчётик.

  • Начал играть в Spider-Man. Ага-ага, 2 дня поиграл в него, больше времени не было.

  • Получил в январе 6 категорий кэшбэка в Альфе. В Тиньке похуже. Хоть рестораны в карусели выпали, они же и в категории, теперь можно кутить по-богатому. Жаль, без продуктов.

  • У моего стикерпака уже более 28 700 установок (+700). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 800 установок (+50).

Планы на январь: отдохнуть. Пополнить БС на 100к. Разрядить ёлку. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.

Начать дискуссию

Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🎄Что ест бухгалтер в новогоднюю ночь и 1 января. Праздничный майонезный пост

Дорогие коллеги! Поздравляем вас Новым годом! Надеемся, что вы весело встретили год Дракона и провели эту ночью с отличным настроением. Как и обещала, публикую 1 января пост, в котором мы будем делиться новогодними рецептами и красивыми фотографиями. Поехали!

🎄Что ест бухгалтер в новогоднюю ночь и 1 января. Праздничный майонезный пост
7
Логотип igotosochi
igotosochi

Итоги 30 месяцев инвестиций. 2,962 млн рублей

1 января, значит пора доедать селёдку под шубой с мандаринами и подводить итоги декабря! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 30 месяцев позади. Погнали!

11
Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Обзоры для бухгалтера

Дайджест финансовых новостей

Илон против триллионеров, Яндекс с Пятёрочкой пнули ВТБ, миллиард за песни

Дайджест финансовых новостей
13
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Иностранные работники

Трудоустройство иностранцев. Способы оформления мигрантов на работу

Для оформления мигранта на работу нужно определиться, какой у него правовой статус.

132
Бухгалтеры

👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

6
576
Общество

За несвоевременную оплату ЖКУ не будут начислять повышенные пени

Размер пени будут считать на основании ключевой ставки, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Вместо 16% за основу возьму 9,5% годовых.

170
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Онлайн-кассы

Как принимать платежи в соцсетях

Торговля в соцсетях или социальная коммерция — это продажа товаров или услуг через медиаплатформы: Facebook, Instagram, Твиттер, Телеграм или VK и т.д. Их можно использовать как основной или дополнительный канал продаж. Разберем, как происходит оплата в соцсетях и какие есть варианты приема платежей.

Как принимать платежи в соцсетях
732

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Общество

В российских паспортах нового образца появится биометрия

В паспортах нового образца будет электронный носитель информации с биометрическими данными владельца.

142
Бухгалтеры

🥗31 декабря — самое время готовить салаты и праздничные угощения! Что должно быть на новогоднем столе у бухгалтера

Привлекайте удачу на целый год в праздничную ночь! Приготовьте блюда, которые понравятся Деревянному Дракону.

6
1,1 тыс.
Общество

Действие водительских прав продлят на три года. Если их срок истекает в 2024-2025 годах

Чтобы снизить административную нагрузку с жителей страны и бизнеса, водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и в 2025 году продлят на три года.

5
342
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру на удаленке получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы

Удаленный бухгалтер может зарабатывать не только на сопровождении клиентов, есть и другие способы. Причем некоторые из них не требуют особых трудозатрат. Расскажем, какие есть возможности получить дополнительный доход у бухгалтера на фрилансе.

Как бухгалтеру на удаленке получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы
1
1,4 тыс.
Общество

Майнеров заставят платить за электричество больше

Региональные власти получат право устанавливать повышенный коэффициент при расчете стоимости тарифов электроэнергии. Список оборудования для майнинга утвердит Минцифры.

123
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Индекс круче доллара, январские дивиденды, крипта лучше всех, немного итогов года. Воскресный инвестдайджест

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился. Индекс вырос лучше доллара, облигации сжали пружину, дивидендные сезон продолжится в январе, крипта всех уделала, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю и за год.

74
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой ОКВЭД необходим для оказания услуги порошковой покраски ИП (патент)?

Добрый вечер! Подскажите ИП (патент) ОКВЭД 45.20 (ремонт автомобилей) хочет оказывать услугу «порошковая покраска» какой ОКВЭД необходимо внести?

1
185
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Как бухгалтеру работать из дома в 1С 

Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С. 

Как бухгалтеру работать из дома в 1С 
737
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Отчетность

Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности

Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.

Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
1
2,3 тыс.
Маркетплейсы

Wildberries до 10-23% увеличит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

8 января маркетплейс начнет удерживать с продавцов бытовой техники и электроники повышенную комиссию.

224
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Списались ли у кого-нибудь страховые взносы за декабрь 23-го года?

Подскажите пожалуйста, у кого-то произошло сегодня списание страховых взносов за декабрь 23г.? Которые очень просила налоговая перечислить в декабре... Сегодея зашла в личный кабинет, они на месте, ничего не списали. Срок стоит до 29.01.24г. Зачем же тогда налоговая обзванивала и просила перечислить именно в декабре, чтобы они могли до конца года всё закрыть 🤦‍♀️

2
234
Экономика России

Вице-премьер Белоусов: номинальная зарплата растет из-за дефицита рабочей силы

Высокая ключевая ставка может сдержать рост инфляции и номинальных зарплат, но не скоро.

189
Логотип mizeri
mizeri
Обзоры для бухгалтера

Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)

Иллюстрация: Open AI / Елена Балаклицкая, сделано с помощью ИИ
5
310