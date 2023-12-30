Итоги 30 месяцев инвестиций. 2,962 млн рублей

1 января, значит пора доедать селёдку под шубой с мандаринами и подводить итоги декабря! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 30 месяцев позади. Погнали!

Но сначала — с Новым годом, друзья! Всех благ вам и всего, что вы сами себе желаете;) Теперь к отчёту!

Инвестиции

Было на 1 декабря 2 844 601 ₽:

Депозит: 1 020 222 ₽

Биржевой: 1 824 379 ₽

Откапывал машину из сугроба и случайно откопал клад — 100 000 рублей, которые решил незамедлительно инвестировать. Кроме того, у меня скопилось более 50 000 в LQDT, который я продал, а также продал часть акций, чтобы провести ребалансировку. Подробнее об этом я писал тут.

Основной покупкой декабря стала замещающая облигация Газпром Капитал ЗО31-Д — их у меня стало две. Остальные средства были потрачены на акции и облигации. Фонды не покупал.

Облигации:Энерготехсервис, Биннофарм, Транс-Миссия, Авто Финанс Банк (на размещениях) и ГФН.

Акции:Газпром (в т. ч. рандом), Совкомбанк (IPO), Лукойл, Новатэк, Татнефть, Яндекс, СНГ-ао, Сбербанк, Полиметалл, Северсталь, ФосАгро и что-то ещё по мелочи.

Результат снова слабый, декабрь продолжил тренд октября и ноября. Индекс в узком боковике, облигации и фонды снова снижаются из-за изменения КС в декабре. По данным Интелинвест доходность портфеля снизилась уже с 14% до около 11,4% по XIRR, хотя месяц назад была 11,3%. Всё в порядке — можно покупать облигации ещё дешевле, доходность по бондам постепенно разгонится. Также приходили дивиденды, скоро снова придут.

Облигационная пружина сжимается, с разворотом ДКП мои бонды на миллион рублей резко начнут дорожать.

Декабрь детально так:

Депозит: 1 020 222 + 8 916 (проценты) = 1 029 138 ₽

Биржевой: 1 824 379 + 100 000 (пополнение) +8 764 (рост) = 1 933 143 ₽

Суммарно: 2 844 601 + 100 000 (пополнение) + 17 680 = 2 962 281 ₽

Ставка ЦБ сейчас 16%, возможно, что это верх, далее будет снижение, но это не точно. Инфляцию ЦБ не победил, девальвация к доллару 50%, так что инфляция будет стремиться к пересечению с кривой девальвации. Это если доллар не пойдёт выше 90.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 029 138 ₽ (+219 138 или +27,05%)

Биржевой: 1 727 000 → 1 933 143 ₽ (+206 143 или +11,94%)

Суммарно: 2 537 000 → 2 962 281 ₽ (+425 281 или +16,76%)

Доходность XIRR: 11,4%

Средняя сумма пополнения: 84 566 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не всегда получается. В декабре получилось, нужно стараться увеличивать.

А вот так это выглядит на графике

Доходность декабря получилась 0,62% или 7,45% в переводе на годовые. Портфель вырос на 117к, перешагнул отметку в 2,9 млн. За текущую сумму можно купить неплохую однушку в Перми или 10,85 метра в Сочи по цене объявлений 273к за метр. Надо поднажать, в общем, 10 метров маловато.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации (в том числе замещающие) 50%, фонды недвижимости 15%, акции 35% (от китайских придётся тут отказаться, видимо). Сейчас примерно 50%/16%/30% (96%) + заблокированные активы, фонды и деньги. Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,4%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 11,6%. Депозиты — 11,2%.

Доходность по XIRR снижается, была в районе 14%+, теперь уже 11,4%. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Активного управления в моём портфеле мало, так что рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь.

В ближайших планах — пополнение ИИС на 400 000 рублей, чтобы получить вычет, а также получение вычета за 2023 год. По замещающим облигациям пока что план выполнен, но при возможности буду ещё покупать. Облигации — тут как всегда, фокус на надёжных корпоратов. По акциям подробно писал, читайте большой пост по ним. С зарубежными акциями на данный момент всё. Поинвестировали и хватит. По недвижке в планах Парус ЛОГ, у меня его пока немного.

Что ещё?

Нарядил ёлку, поел мандаринов, встретил 2024 год. Вот бы он был хорошим. Декабрь был тяжёлым, было много работы, но справились.

Мой телеграм-канал подрос с 7 400 до 7 900 подписчиков (+500, мало). Ростом недоволен.

Пополнил криптопортфель, там продолжается туземун. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3–3,5к рублей в месяц, портфелю уже 8 месяцев, в канале будет отчётик.

Начал играть в Spider-Man. Ага-ага, 2 дня поиграл в него, больше времени не было.

Получил в январе 6 категорий кэшбэка в Альфе. В Тиньке похуже. Хоть рестораны в карусели выпали, они же и в категории, теперь можно кутить по-богатому. Жаль, без продуктов.

У моего стикерпака уже более 28 700 установок (+700). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 800 установок (+50).

Планы на январь: отдохнуть. Пополнить БС на 100к. Разрядить ёлку. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.