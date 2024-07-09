2,7 млн лудоманов и мазохистов пришли на Мосбиржу за полгода, но им не сказали стоп-слово

В июне двери Мосбиржи открылись перед 446 тысячами лудоманов и мазохистов, готовых испытать удачу и инвестировать в российские ценные бумаги. Мосбиржа поделилась итогами июня 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Спасибо ей за это.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июня и другие интересные данные.

Свежая кровь

Депозиты под 18% притягивают деньги, но и дивидендный сезон, который уже в самом разгаре, тоже привлекает любителей не всегда лёгкой наживы. Суммарный объём вложений частных инвесторов в июне составил 114,6 млрд рублей — почти столько же, сколько в мае. Объяснение простое: посетителей запустили, а стоп-слово не сообщили.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июнь увеличилось на 446 тысяч и достигло 32,4 млн, ими открыто более 57,7 млн счетов (+0,942 млн). В июне было 3,6 млн активных инвесторов (3,8 млн в мае). Приток вырос, а количество активных инвесторов упало. Но что видит зоркий глаз посетителя игорных залов? И IMOEX завалился, и тем более RGBI — надо брать!

Я, один из этих 3,6 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в июне составила 73%, в облигациях — 35%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 55%. Физики ослабили позиции.

Общий объём

Общий объём торгов в июне составил 114,6 трлн рублей (126,7 трлн в мае). Объём торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн рублей (4,1 трлн рублей в мае 2024 года) без учёта однодневных облигаций.

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,3 трлн рублей (2,5 трлн рублей в мае 2024 года). Акции упали, значит на те же самые покупки можно потратить меньше.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 34% и ап 8%), Лукойла (14%), Газпрома (11%), Яндекса (9%), Сургутнефтегаза-п (7%), Роснефти (6%), Норникеля (5%), ТКС (4%) и Ozon (4%).Акции Северстали и Магнита покинули топ, уступив места Т-Банку и Озону. Сбер-кормилец увеличил долю в народном портфеле перед дивидендами.

Самые популярные бумаги из Индекса IPO: акции ЮГК, ЕвроТранса, Софтлайна, Астры, Совкомбанка, ВУШ, Европлана, Хэндерсона, Делимобиля и Диасофта. Интерес к Евротрансу снизился? Нет, просто цена упала.

Самые популярные фонды: LQDT (42%), SBMM (17%), AKMM (14%), TRUR (5%), AKME (3%), SBMX (2%), TMOS (2%), EQMX (2%), GOLD (2%) и AMNR (2%). Ничего необычного, все сидят в фондах денежного рынка — 75% объёма торгов всех фондов.

Облигации

Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,6 трлн рублей (тоже 1,6 трлн рублей в мае 2024 года).

В июне размещено 79 облигационных займов на общую сумму 1,9 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Полюс USD, ФосАгро USD, ГТЛК CNY, ТД РКС, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал.

А про все свои покупки мая я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 8,8 трлн рублей

Валютный рынок — 21,5 трлн рублей

Денежный рынок — 79,2 трлн рублей

Объём торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд рублей

Что в итоге?

Высокая ключевая ставка, падение акций и облигаций сместили фокус инвесторов на облигации и money market, но физлица продолжают регистрироваться и вносить деньги. Тем не менее, активных стало меньше. Сбер штампует новые счета, раздавая свои акции за открытие вкладов — сомнительно, но окей.

Дивидендные Северсталь и Магнит выпали из топа акций, вместо них пришли бездивидендные Т-Банк и Озон. Но остальные 8 компаний остались те же, даже Газпром, ковыряющий дно.

Немного упали объёмы в золоте. Ну как немногого, с 60 до 50 млрд. Нормально. Золото перестало расти?

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он прибавил 9,13% на конец июня. IMOEX показывает +18,39% за год. Но с начала 2024 года роста практически нет — +7% и +2% соответственно. В июле ожидаем рост ключевой ставки, поговаривают про 17% или 18%.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В июне и в июле у инвесторов много дивидендных отсечек и прилетающих на счета выплат, но не все деньги могут вернуться в рынок. Вновь прибывшие лудоманы не факт, что будут довольны, но для них всегда есть плечи. Аналитики уже проанализировали текущую ситуацию и считают, что индекс вырастет лишь до 3400 пунктов. Нуштош, посмотрим!

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