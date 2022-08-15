Ну вот, опять не дешевеет недвижка. Зато дешевеют рубль, акции и крипта. ОФЗ-ракета, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Украшением недели стало эпичное снижение недвижки на 0,1%! Рубль выступил слабее, растеряв около 2% своего величия. Крипта и акции тоже немного отрицательно укреплялись на фоне чёрного понедельника. Русско-китайское IPO КИФА провалилось и не состоялось, но состоялись новые размещения облигации и назначения дивидендов. Откладывайте дела и влетайте в свежий дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль опять слабеет

Рубль перешёл к ослаблению. Курс доллара за неделю вырос с 85,50 до 86,90 руб. за доллар (курс ЦБ 87,99). Юань 11,94 → 12,12 (ЦБ 11,89).

После бана Мосбиржи валюта продолжает оставаться волатильной. ЦБ вообще поднял курс на 3 рубля за неделю. Коридор по доллару 85–90 продолжается.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть, к примеру, долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Акции продолжают искать дно

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 899 до 2 848. Во всём виноват чёрный понедельник. Да-да, потому что он чёрный. Долларовый РТС отрицательно вырос с 1 065 до 1 036. Нефть продолжает потихоньку дешеветь, ей помогает геополитика, противостоит ей хорошая отчётность компаний из индекса.

В августе акции продолжают искать дно, но потихоньку начинают говорить об осенних дивидендах. Впрочем, за августом наступит сентябрь, он в последние два года приносит в акции дополнительный негатив.

Дивиденды

Потихоньку начинают рекомендовать и одобрять промежуточные дивиденды за 1П2024. Например, первым дивидендам Яндекса быть! Немного, но начало положено. Кроме того, ждём Северсталь, ММЦБ, ТГК-14, ФосАгро, Диасофт и ММК.

Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Аренза-ПРО, Гарант-Инвест, Азбука вкуса, Система, Самолёт. Я поучаствовал в Арензе и Самолёте.

На очереди:

Мособлэнерго, Джи Групп, М.Видео, Новабев, Совкомбанк лизинг, Бианка, Вэббанкир, С-Принт, ФосАгро CNY и другие. Энерго и Джи планирую взять, возможно, юаньку и Совкомлизинг. Скоро будет ещё много интересных выпусков,

Индекс RGBI продолжил рост и вырос с 105,05 до 107,30. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Народ поверил, что временное замедление инфляции — предвестник разворота ДКП. Но кто ж знает, что будет? У инвесторов память короткая. Уже почти год ждут разворот.

Полезное про облигации:

Недвижимость перестала дешеветь

На прошлой неделе недвижка снижалась, но ситуация изменилась. Снижение всего на 0,1%. Вру, на самом деле на 1к — до 294к за метр. Неужели застройщики тоже поверили в скорый разворот ДКП? Не думаю, скорее, у них достаточно жирка, чтобы пересидеть снижение спроса. Ну и акции, естественно.

Крипта

Неделя была для крипты очень негативной, но только сначала, потом всё начало налаживаться. Надолго ли — непонятно. Мой криптопортфель продолжает худеть с 1450 до 1360 долларов. Особенно сильно упал эфир. Поскольку я регулярно закупаю понемногу крипты в долгосрок, мне выгодно, что она сейчас падает. Важно, сколько она будет стоить потом.

Майнинг

Ну что, майнеры, доигрались? Вы теперь будете легальными. Заниматься майнингом смогут только включенные в специальный реестр российские юрлица и ИП. Физлица по-прежнему смогут заниматься майнингом, если не будут превышать установленные лимиты энергопотребления.

IPO

У нас тут новости-айпиовости. Краудлендинговая платформа Инвойскафе готовится провести IPO в 2025 году, в ходе сделки планируется привлечь от 900 млн до 1,5 млрд при оценке бизнеса в 3–5 млрд рублей. Кроме того, платформа планирует выпустить облигации на сумму 100 млн в 2024 году. В Sokolov допустили проведение IPO в третьем квартале 2025 года.

А вот маркетплейс КИФА отложил IPO на Мосбирже в связи с падением рынков. Есть мнение, что они тупо не собрали заявки. Не фартануло.

Что ещё?

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