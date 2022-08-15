Святой рандом октября. FLOT — акции Совкомфлота

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Астра, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап, Ростелеком, Мосбиржа. В октябре случайной компанией оказался Совкомфлот. Его в моём портфеле ещё не было. Ну а впереди ещё 2 серии — не пропустите.

Акции Совкомфлота торгуются примерно по 100 рублей, в лоте 10 штук, следовательно беру по правилам 5 лотов. Компания на слуху, дивидендная, с корабликами — всё как мы любим.

Инвестиционный бюджет в октябре расходуется по плану, как и в сентябре. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Совкомфлот?

Совкомфлот — это крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. В СССР название расшифровывалось как Советский Коммерческий Флот, теперь — Современный. С Совкомбанком не аффилирован.

82,8% акций Совкомфлота принадлежат государству, 1,6% — дочерней структуре, ещё 15,6% — миноритариям.

Хороший рандом?

Совкомфлот — один из бенефициаров санкций (правда санкции наложили и на него, и он уже не такой уж и бенефициар), платит дивиденды и перевозит столько нефти и газа, сколько может.

Так вот, что касается санкций, то компания попала в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. СКФ находится также под санкциями GB и ЕС.

Посмотрим МСФО за 1П2024. Чистая прибыль уменьшилась на 35% по сравнению с 1П2023 до 324 млн долларов. EBITDA снизилась на 32% до 591 млн долларов. Выручка составила 1019 млн долларов (-16% г/г). EBITDA составила 591 млн долларов (-32% г/г). Чистая прибыль составила 324 млн долларов (-35% г/г).

Чистый долг на конец первого полугодия был отрицательным и составил -19,8 миллиона долларов США. Это несомненный плюс. Но видно, как санкции мешают получать Совкомфлоту сверхдоходы. Весь флот и все аффилированные компании попадают под прицел. Почему? Потому что американцы не хотят, чтобы российские углеводороды поставлялись в Европу, да и в другие страны тоже. Но поставляются.

Дивиденды Совкомфлота

Дивидендная политика Совкомфлота предполагает выплату на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Как видим, прибыль падает, значит дивиденды будут уменьшаться.

Пока ещё рано говорить о дивидендной стабильности. Платить дивиденды начали в 2016 году. Пропуски дивидендов были в 2019 и 2022 годах. В 2024 году уже выплачены и промежуточные, и итоговые дивиденды за 2023 год. В январе ожидаются промежуточные за 2024, а летом годовые.

Если посмотреть на последние 8 лет, то самая высокая дивдоходность была в 2024 году — 14,2%. Понятно, что флот стал работать интенсивнее. Как будет дальше — посмотрим.

Средняя дивдоходность за 8 лет (с 2017 по 2024) составляет 4,15%. Например, у Ростелекома — 5,8%, у Татнефти-п — 10,46%, у СНГ-ап — 11,34%, у Газпром нефти — 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%, у Интер РАО — 5,32%, у Мосбиржи — 5,5% (все за 10 лет).

Совкомфлот имеет ряд плюсов. Во-первых, выручка в валюте. Во-вторых, высокая стоимость фрахта. В-третьих, даже несмотря на снижение финансовых показателей, они всё ещё достаточно хороши. Долговая нагрузка отрицательная. Ну а минусы — санкции, санкции и снова санкции. Они затрудняют жизнь как имеющимся судам, так и строящимся и планируемым (постройка кораблей затруднена из-за санкций).

Не сказал бы, что компания однозначно крутая в текущей ситуации, но выбором рандома я доволен. Пусть хорошо плывёт, только не вниз.

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